Aké weby navštevujú slovenskí vedci? (anketa)

Tipy na vedecké weby i podcasty.

8. jún 2020 o 10:26 Renáta Zelná

Denník SME bude pravidelne oslovovať panel zložený z niekoľkých desiatok vedcov, výskumníkov a inovátorov zo Slovenska

Vedcov a vedkýň sa pýtame na názor na rôzne spoločenské či kultúrne otázky.

Požiadali sme ich o odpovede písané ako názor na tému a ich odpovede zverejňujeme v plnom znení.

Účastníci panelu môžu a nemusia na konkrétnu otázku odpovedať. Zloženie účastníkov ankety sa preto môže pri každej otázke mierne meniť. Odpovede na otázky by mali vychádzať približne dva razy za mesiac.

Vedci tentoraz odpovedajú na otázku:

Aký zaujímavý web často navštevujete a mali by ho poznať čitatelia denníka SME?

Michaela Bačíková,

Katedra počítačov a informatiky, FEI TUKE

Je toho veľa, no momentálne asi najradšej navštevujem portál Vedátor. Je to stránka od vedcov pre vedcov, ale aj pre širokú verejnosť. Píšu populárnym a ľahko pochopiteľným štýlom a venujú sa širokému spektru oblastí, od vesmíru, cez IT technológie, vakcíny, klimatickú krízu, fyziku, až po napríklad geneticky modifikované potraviny. Všetky články sú podložené overiteľnými zdrojmi, ktoré si človek v prípade záujmu môže hlbšie preštudovať a k samotným článkom (hlavne na facebooku) sa v diskusii nájdu aj veľmi zaujímavé komentáre.

Kto sa venuje programovaniu, obľúbi si facebookovú skupinu Vývojári, kde sa častokrát riešia aj zaujímavé problémy, zdieľajú zaujímavé články či IT udalosti.

A kto sa programovať učí (a nielen programovať), odporúčam obľúbený portál Udemy. Združuje obrovské množstvo platených aj neplatených kurzov z rôznych oblastí (napr. marketing, cudzie svetové jazyky, osobný rozvoj, finančníctvo a podobne). Keďže sama často školím rôzne IT technológie, portál je pre mňa nielen zdrojom znalostí, ale aj profesnou inšpiráciou. Pri výbere kurzu odporúčam pozrieť si najprv hodnotenie, komentáre k nemu, obsah kurzu a jeho rozsah. Ja som typ, ktorému vyhovujú rýchle, konzistentné a zhustené informácie, preto nevyhľadávam príliš dlhé kurzy. Ak však potrebujem ísť do hĺbky, väčšinou sa nájde iba veľmi rozsiahly kurz.

Pre sledovanie aktuálneho počasia využívam jeden z najspoľahlivejších portálov, SHMÚ, konkrétne model ALADIN, v ktorom si človek vieie pre vybrané miesto pozrieť pozrieť podrobnú predpoveď teploty, oblačnosti, zrážok, tlaku a vetra v grafoch, pričom je možné vidieť priebeh počas jednotlivých hodín v nasledujúcich niekoľkých dňoch.

Jana Špulerová,

Ústav krajinnej ekológie SAV

Mnohé weby ponúkajú pravidelné zasielanie noviniek. Rada si vždy pozriem novinky na blogu ubytovanienaslovensku.eu, kde sú zaujímavou formou spracované tipy na výlety najmä na Slovensku alebo aj v Českej republike. Sú propagované tipy na návštevy území podľa kalendára (tipy na návštevy v danom mesiaci), podľa tematiky (top splavy, najkrajšie výhľady, výlety s deťmi a pod.) ako aj rôzne zaujímavosti vybranej turistickej oblasti. Mojou obľúbenou aplikáciou je tiež Pinterest a stránka tojenapad.dobrenoviny.sk, kde možno nájsť veľa zaujímavých inšpirácii a receptov, rady, tipy, triky, nápady pre domácnosť i záhradu.

Peter Szolcsányi,

chemik, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

Navštevujem ich viac, ale tieto tri mám najradšej:

Book Depository (vzdelávanie)

Nautilus (inšpirácia)

Dailymale (oddych)

Ján Svoreň,

Astronomický ústav SAV

Všetkým záujemcom o astronómiu odporúčam občas si zájsť na web Astronomy Picture of the Day, kde sú zverejňované nádherné obrázky vesmírnych objektov a súvisiace motívy.

Horúce novinky z astronómie a astrofyziky možno nájsť na webe Science News in Astronomy, Planetary Science and Cosmology.

Peter Tóth,

Ústav archeologie a muzeologie, Masarykova Univerzita

Najčastejšie navštevujem stránku feedly.com. Stránka je agregátorom správ a obsahuje rozsiahlu databázu rôznych online médií. Takto si môžem vyskladať svoj vlastný newsfeed a udržiavať si prehľad o tom, čo sa deje doma, vo svete, či v oblasti vedy a techniky.

Pre svoju prácu často využívam portály ako Academia.edu a Researchgate.net. Obe stránky by som charakterizoval ako sociálne siete pre vedcov. Ich veľkou výhodou je, že výsledky svojej práce sprístupňujete (nielen) širokej odbornej verejnosti a môžete pracovať so štúdiami iných bádateľov takmer okamžite a nemusíte čakať, kým sa objavia v knižnici. V rámci svojho profilu môžete zdieľať vlastné vedecké články, prezentácie z konferencií, elektronické publikácie, prednášky (s ohľadom na autorské práva a s povolením vydavateľa) a dokonca môžete aj získať spätnú väzbu na štúdie, na ktorých momentálne pracujete.

Pre vedychtivých odporúčam researcher-app.com. Stránka pracuje na podobnom princípe ako Feedly, avšak špecializuje sa na vedecké časopisy. Vo svojej databáze má momentálne viac než 15 000 vedeckých periodík a pokrýva všetky oblasti vedeckého poznania. Veľkou výhodou tejto stránky je, že si môžete pridať vlastné filtre podľa kľúčového slova či oblasti vášho záujmu, ktoré prehľadávajú celú ich obsiahlu databázu. Takto si vytvoríte vlastný newsfeed a ak máte od nich nainštalovanú aj mobilnú aplikáciu, dostanete upozornenie, ak bol publikovaný článok s daným kľúčovým slovom.

Keďže som veľkým fanúšikom open source softvéru a Linuxu, rád navštevujem stránku omgubuntu.co.uk. Stránka informuje o novinkách zo sveta open source komunity, či prináša rôzne zaujímavé tipy a návody, ako si vylepšiť či spríjemniť prácu s operačnými systémami založenými na distribúcii Ubuntu.

Dušan Galusek,

riaditeľ inštitútu FunGlass, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Keďže v práci sedím za počítačom skoro celý deň, pozeraniu webu sa doma venujem len veľmi málo. V práci využívam pochopiteľne stránky, ktoré sú pre moju prácu nevyhnutné, ako napríklad Web of Knowledge, Scopus, Science Direct, alebo Research Gate, tie sú však pre bežného čitateľa alebo nedostupné, alebo nie príliš relevantné.

V súvislosti so šírením obrovského množstva hoaxov, o ktorých sme diskutovali už aj v predchádzajúcich anketách, by som určite odporúčal stránku Lovci šarlatánov, ktorá veľmi prijateľným a pre vnímavého čitateľa dostupným spôsobom vysvetľuje rôzne dezinformácie týkajúce sa ľudského zdravia šírené „nezávislými“ webmi.

Vzhľadom na to, že vo svojom voľnom čase sa rád túlam po horách, veľmi často navštevujem aj stránku hiking.sk, na ktorej milovníci prírody a hôr nájdu skvelé tipy na túry na Slovensku, informácie o horských chatách, rôzne diskusné fóra týkajúce sa výbavy, ale aj výborne spracovanú turistickú mapu s možnosťou plánovania túr v slovenských horách.

Andrej Mentel,

antropológ, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK



K samotnej odpovedi na otázku sa dostanem okľukou a odporučím len jednu stránku spomedzi viacerých, ktoré sledujem pravidelne. Vyjdem zo známeho faktu, že ak má mať vedecký pracovník v súčasnej dobe vôbec šancu držať krok s tempom rozvoja vlastnej disciplíny, musí sa veľmi úzko špecializovať. V humanitných a sociálnych disciplínach to síce zatiaľ neplatí až tak striktne ako v prírodných a technických vedách, ale tento trend sa nedá prehliadnuť ani v nich. Neexistuje šanca, že by sa niekedy vrátila doba renesančných či barokových polyhistorov. Ak si však vedecký pracovník má uchovať aj schopnosť vidieť veci v súvislostiach, musí sa chrániť pred extrémom v špecializácii, na ktorý existuje priliehavý slangový výraz „fachidiotizmus“. Treba jednoducho sledovať, čo sa deje „u susedov“. Lenže v oblastiach, ktorým sa priamo nevenujeme, sme rovnakými laikmi ako ľudia venujúci sa úplne iným oblastiam činnosti než je veda. Preto je vynikajúce, že sa medzi vedcami rôznych odborov nájdu takí, ktorí si okrem písania čisto vedeckých publikácií nájdu čas aj na popularizáciu – či už formou kníh, populárno-náučných filmov alebo článkov na internetových stránkach.

Dobrých popularizačných stránok je viacero, pričom pribúdajú aj v v slovenčine a češtine. Špeciálne by som však chcel odporučiť In Vivo magazín. Prináša popularizačné články z rôznych oblastí vedy, pričom ich autormi sú zväčša ľudia, ktorí sa sami venujú vedeckému výskumu. Jedným z jeho cieľov je rozvoj vedeckej gramotnosti, takže mnohé články majú charakter vyvracania rôznych populárnych mýtov. Mne sa na tomto magazíne páči aj to, že ide o nekomerčnú aktivitu jedného občianskeho združenia, ktorú udržiavajú pri živote dobrovoľní darcovia.

Michaela Musilová,

vedúca simulovanej mesačnej misie, International Moonbase Alliance

Na webe najčastejšie sledujem noviny po celom svete a z viacerých spravodajstiev, aby som mala rôzne perspektívy a lepší prehľad. Weby, ktoré považujem za zaujímavé a hodne toho, aby si ich ďalší pozreli sú napríklad Space.com pre výborný prehľad o novinkách vo vesmírnom sektore (všetko od vedy, výskumu, technológii po rôzne pikošky). Zo slovenských webov, ktoré sa mi páčia, je príkladom vedator.space, kde veľmi zrozumiteľným a aj zábavným spôsobom popularizujú vedu, výskum a rôzne populárne témy.

Z takej zábavno-poučnej stránky by som odporučila si pozrieť epizódy Last Week Tonight with John Oliver, prístupné na youtube. John tiež veľmi zrozumiteľným a zábavným spôsobom rieši veľké témy, ktoré sa riešia v USA a vo svete v daný týždeň. Je to všetko po anglicky, ale dajú sa tam pridať titulky (po anglicky a možno aj v iných rečiach - ešte som to neskúsila). Podobným typom programu, tiež na youtube, je Saturday Night Live.. To je zas paródiou rôznych tém, najmä spojených s politikou a aktuálnou situáciou v USA. To si občas pozriem pre odľahčenie vážnejších tém, s ktorými sa stretávame v novinách. Podobným spôsobom na Slovensku existuje stránka Zomri, ktorá je tiež paródiou na rôzne spoločenské a politické témy najmä na Slovensku. Občas si pozriem aj ich stránky pre odľahčenie vážnejších tém spojených so Slovenskom.

Marek Husárik,

Astronomický ústav SAV

Rozmýšľal som dlho, ktorý web často navštevujem. Spočiatku som uvažoval o weboch rôznych kníhkupectiev a vydavateľstiev, ktoré ponúkajú buď široký sortiment kníh alebo užšie zameraný na odbornú alebo reportážnu alebo prevažne slovenskú literatúru. Ale ak mám naozaj spomenúť iba jeden web, ktorý by spĺňal kritériá obsahu vedomostí, relaxu, zábavy a pomoci, tak je to jednoznačne YOUTUBE. Napísať, či ho ľudia poznajú, je snáď nepotrebné. Niektorí sa určite pousmejú, ale ja na tomto webe nachádzam mnoho zaujímavých informácií aj pre svoju prácu. Často tam nájdem videá obsahujúce informácie, ktoré boli zverejnené len pred pár hodinami na odborných serveroch. Neraz som tam našiel potrebné tutoriály k softvérom, ktoré sú špecializované iba na astronómiu alebo som si pozrel postupy, ako sa dopracovať k želaným výsledkom.

Študenti tu nájdu obrovské množstvo prednášok. Matfyz? MIT? Nech sa páči. Dokonca sa dá preklikať aj k testom alebo hotovým prezentáciám. Nedávno som sa zamyslel, že v 90tych rokoch, keď som študoval, k dispozícii sme mali len pár knižiek k astronómii, ktoré sme si požičali v knižnici, okopírovali niektoré kapitoly a rýchlo vrátili. To bol náš študijný materiál. Mať toho toľko, čo je teraz k dispozícii, tak to nemá zmysel ani porovnať.

Popri práci, ale aj pri oddychu mám rád hudbu. Samozrejme, väčšina hudby pochádza odtiaľ. Až je ťažké si vybrať.

Niekto cestuje prstom po mape, ja občas vo voľnom čase cestujem pomocou YOUTUBE. Dokumenty zo všemožných končín sveta ma vedia pohltiť na pár hodín. No natrafil som na videá, ktoré majú čosi hypnotické v sebe. Ak mám niekam cestovať, tak pokiaľ sa dá, idem vlakom. Upokojuje ma pohľad na ubiehajúcu krajinu. Ale videá, ktoré mám na mysli, nie sú točené z okna cestujúceho, ale z kabíny rušňa. Len cesta z Bratislavy do Košíc vyzerá úplne inak, než som ju vídaval snáď viac ako stokrát. Tak aj teraz zadám slovíčko "cabview", a prosím, nerušiť! :)

Dominika Fričová,

Neuroimunologický ústav SAV

V poslednej dobe miesto navštevovania webov, holdujem podcastom. Môj deň je už zväčša tak nabitý, že jediný voľný čas mám počas cestovania alebo počas prechádzok so psom. Vtedy zapínam podcasty. Počas šoférovania mi cesta rýchlejšie ujde a počas prechádzok so psom po lese vnímam aj pridanú hodnotu v tom, že počúvanie podcastov bez sluchátok odo mňa odplaší lesnú zver :)

Môj najobľúbenejší podcast sa volá "Ologies" je o rôznych vedných disciplínach ako napríklad vulkanológia, primatológia alebo aj horológia (náuka o čase) a moja najobľúbenejšia časť thanatológia (veda o smrti a umieraní,z ktorej som si paradoxne odniesla hlavne veľa o zmysle života).

Druhý najobľúbenejší podcast je "Philosophize this!" o filozofii a pre mňa osobne je počúvanie tohto podcastu akoby kondenzované terapeutické sedenie.

Navyše je aj vtipné. Zo slovenských podcastov mám najradšej"Vedátorský podcast a podcast "Pravidelná dávka".

Daniel Reitzner,

Fyzikálny ústav SAV

Mám veľmi rád stránky, ktoré majú vysokú informačnú hodnotu. Okrem Wikipedie často zavítam na stránku Wolfram Alpha, ktorá obsahuje obrovskú znalostnú databázu. Ak sa mi nechce čítať, tak Youtube poskytuje množstvo zaujímavých náučných kanálov, ako napríklad Numberfile, 3Blue1Brown, Vsauce alebo Veritasium.

Pre náročnejších však rozhodne odporúčam blog The Logic of Science, ktorý veľmi podrobne, s citom a erudovane analyzuje mnohé témy, ktoré v dnešnej dobe podliehajú dezinterpretáciám. Ak sa chcete dozvedieť, ako je to so zmenou klímy, vakcínami, ale aj inými témami zavítajte na túto stránku. Tiež sa tu môžete veľa dozvedieť o samotnom procese vedeckého skúmania a argumentácie. Všetko čo som spomenul má istú nevýhodu v tom, že je to po anglicky. Preto odporúčam ešte dobre rozbehnutý blog a podcast Vedátora, ktorý podobne ponúka veľa zaujímavých článkov na rôzne vedecké témy prístupnou formou.

Mária Bieliková,

informatička

Zaujímavých stránok je toľko a tak rýchlo sa menia a sú tak špecifické k používateľovi a jeho konkrétneho kontextu (situácii), že neviem, ktorú by som uviedla z tých niekoľko sto tabiek (teraz presne 351), ktoré mám otvorené aktuálne v piatich oknách prehliadača.

Web vznikol s cieľom zdieľania informácií. Postupne s exponenciálnym nárastom sa z neho stala aj platforma pre služby a tiež miesto, kde obsah môžu tvoriť všetci jeho používatelia. Je to úžasný globálny informačný systém, ktorý nám mení pracovné návyky a približuje služby každému s prístupom na Internet a webovým prehliadačom. Ak by ste sa ma spýtali túto otázku pred viac ako 20timi rokmi, povedala by som nejakú stránku v directory Yahoo! Vtedy ešte neboli vyhľadávače (Google bol oficiálne spustený v roku 1998), a tak si bolo treba zaujímavé stránky starostlivo uchovať. Postupne paradigma vyhľadávania zásadne zmenila našu prácu s informáciami, dnes už mnoho ľudí dokonca ľahšie nájde niečo na webe ako na svojom počítači.

Ja som tiež prechádzala rôznymi fázami, od ukladania URL a samotných dokumentov až po plný režim založený na vyhľadávaní v prehliadači, či už vo svojich dokumentoch alebo na webe.

Dnes pomerne stabilne chodím na stránky novinových denníkov, počasia, či iných služieb, teraz aj na worldmeters.info a nczisk.sk kvôli koronavírusu. Rada si pozriem zaujímavé prezentácie na ted.com - prezentácie 18 min alebo menej na témy Technology, Entertainment and Design (zopár ich mám v záložkách pripravených, keď je minútka času a chuti). Keď ma niečo napadne, či niečo potrebujem, napíšem do vyhľadávača a je to... A priebežne upratujem otvorené tabky.

