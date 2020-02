Ako sa vedci rozhodujú, koho budú voliť? (anketa)

Ako vidia nadchádzajúce voľby vedci.

25. feb 2020 o 17:42 Renáta Zelná

Tento článok si môžete prečítať vďaka ESET Science Award, oceneniu Nadácie ESET, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku.

Denník SME bude pravidelne oslovovať panel zložený z niekoľkých desiatok vedcov, výskumníkov a inovátorov zo Slovenska.

Vedcov a vedkýň sa pýtame na názor na rôzne spoločenské či kultúrne otázky.

Požiadali sme ich o odpovede písané ako názor na tému a ich odpovede zverejňujeme v plnom znení.

Účastníci panelu môžu a nemusia na konkrétnu otázku odpovedať. Zloženie účastníkov ankety sa preto môže pri každej otázke mierne meniť. Odpovede na otázky by mali vychádzať približne dva razy za mesiac.

Vedci tentokrát odpovedajú na otázku:

Čo bude najdôležitejšia vec (hodnota, faktor...), podľa ktorej sa budete rozhodovať pri parlamentných voľbách 2020?

Milan Kováč

zakladateľ slovenskej mayológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského

V nasledujúcich voľbách sa budem rozhodovať pre stranu, ktorá bude v programe najlepšie akcentovať štyri faktory, ktoré pokladám pre našu spoločnosť za mimoriadne dôležité. Prvým je zdravotníctvo, tento posledný relikt socializmu u nás. Nedávno mi zomrela mama a ako som počas jej choroby zaznamenával služby nášho zdravotníctva, to by bol námet na horor.

Druhým faktorom je školstvo a veda, poznačené stále krížením socializmu s raným kapitalizmom. Veda si zaslúži viac než len scientometriu, potrebuje vyššiu a spravdolivú podporu a všetci pedagógovia, ktorí z detí a mládeže úmorne vykresávajú budúcnosť tejto krajiny, platy, ktoré z nich nebudú robiť chudákov.

Tretím faktorom je prístup k cudzincom. Mám za manželku cudzinku a šikanovanie a xenofóbia, ktorou sú nasiaknuté naše úrady a policajné orgány, sú jednoducho povedané - civilizačnou hanbou.

Štvrtým faktorom bude ekológia. Veľa cestujem a mám skúsenosť, že sme jednou z najkrajších krajín na svete. Z našej prírody bezohľadne ťažíme a ničíme ju tisíckou barbarských spôsobov. Neviem koho budem voliť, ponuka je slabá, a rozhodnem sa asi tesne pred voľbami. Bude to najskôr intuícia, kto dokáže s týmito štyrmi faktormi perspektívne pohnúť.

Peter Szolcsányi

chemik, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

Jednoznačne ľudia, konkrétni kandidáti. Nikdy som vedome nevolil a nebudem voliť žiadnu stranu, lebo v mojom ponímaní zastupiteľskej demokracie, v slovenskom parlamente fyzicky nesedia imaginárne strany, ale konkrétni zástupcovia voličov, ktorí sú podľa našej Ústavy viazaní iba svojim vedomím a svedomím a nie sú viazaní žiadnymi príkazmi.

Problém je, že v našej, prepytujem, krajine, sú poslaneckí kandidáti rozpísaní na množstve rôznych volebných lístkov, pričom, žiaľ, vhodiť do urny môžem iba jeden, hoci by som si mojich parlamentných zástupcov vedel najlepšie vybrať z viacerých papierových zoznamov. Takže mi v tomto antiobčianskom "straníckom" volebnom systéme nezostane žiaľ nič iné, len si vybrať taký jeden volebný lístok, na ktorom viem zakrúžkovať štyri konkrétne mená s čo najmenším pocitom frustrácie. Lebo o tom, kto bude občanov zastupovať v parlamente, majú rozhodovať výlučne voliči a nie politické strany.

Zita Tokárová

Katedra chémie, Fakulta prírodných vied UCM v Trnave

Pravda. V súčastnosti sa prevalilo veľa doslova až odporných káuz, ani jeden z politikov sa nedokáže prezentovať bezúhonnosťou, čistým, nezištným úmyslom. Súčasná predvolebná kampaň je pre bežného človeka zmätočná, plná pretvárky, založená na osočovaní a ukazovaní chýb na nedostatky konkurenčných politikov, hraničiaca až z výsmechom.

Nedá sa dôverovať ani stabilným stranám ani novovzniknutým. Ak politik prijme zodpovednosť a uzná svoje chyby, je vysmiaty, ak sa svoje kauzy snaží ukrývať, nie je dôveryhodný. Ani jedna z politických kampaní neponúka stabilitu a pokoj. Preto jediné, čo ostane voličovi, je uveriť. Uveriť, že stabilné strany ponúknu neskôr stabilné hodnoty, novovzniknuté strany istoty. Ťažko hodnotiť, kto a či vôbec ponúka pravdu.

Ján Palguta

ekonóm, Univerzita Karola III. v Madride

Vo svojom volebnom rozhodnutí budem hodnotiť tri faktory, ktoré podľa mňa predurčujú, či nové vlády budú schopné z dlhodobého hľadiska úspešne vládnuť. Konkrétne, vo voľbách zohľadním, akú prácu jednotlivé strany a ich kandidáti už pre ľudí odviedli doteraz, ako sa strany stavajú k obrane inštitúcii a demokratických hodnôt, a či strany dokážu budovať svoje zastúpenie v regiónoch.

Prvé kritérium minulých výsledkov je jednoduché. Myslím, že mnoho voličov si jasne spomenie na konkrétne výsledky a konkrétne zlyhania rôznych kandidátov a strán, a podľa toho sa vo voľbách rozhodnú. Nedávny ekonomický výskum tiež ukazuje, že pre to, akú prácu budú politici v budúcnosti odvádzať, je kľúčové, aké schopnosti už politici preukázali v minulosti. Z výskumu v Taliansku napríklad vyplýva, že nekompetentných politikov neprinútite k efektívnejšej štátnej správe, ani ak by ste im dali vyššie platy. Ďalšie ekonomické modely napríklad predpovedajú, že na predošlé výsledky sa oplatí pozerať viac ako na predvolebné sľuby politikov. Dôvodom je že, mnohé z politických sľubov nie sú dôveryhodné a naplnené, ak majú strany vlastné záujmy, ktoré sa líšia od dôsledkov sľubovanej politiky.

Druhým mojim kritériom je schopnosť strán brániť demokratické inštitúcie a hodnoty. Uvediem jeden príklad, i keď by sa ponúkalo ďalších mnoho. Podľa druhého kritéria nezverím svoj hlas stranám, ktoré v minulosti ospravedlňovali rozhodnutie Maďarska vyhnať zo svojho územia Stredoeurópsku univerzitu, poprípade podporovali následné útoky na nezávislosť Maďarskej akadémie vied. Pre výskum je zásadná jeho nezávislosť. Ak dá štát výskumníkovi dopredu vedieť, aká mu má vyjsť v jeho výskume odpoveď, a za nesprávnu odpoveď trestá, stáva sa veda zbytočnou a iba dopĺňa vládnu propagandu. Pre mňa je postoj k nezávislosti vedy indikátorom, ako strany rozmýšľajú o ďalších dôležitých demokratických inštitúciách a princípoch. Tieto pritom považujem pre zaručenie úspešnej budúcnosti Slovenska za kľúčové.

Posledným kritériom je schopnosť strán vybudovať si vlastné regionálne zastúpenie. Táto schopnosť je dôležitá z viacerých dôvodov. Za prvé, vládne opatrenia vymyslené v Bratislave môžu byť bez spätnej väzby od regiónov nedomyslené a ťažko zavádzané do praxe. Za druhé, regionálna štruktúra pre strany v budúcnosti generuje nových politických lídrov, aby strany nefungovali a nezanikali ako strany jedného muža. Za tretie, z dlhodobého hľadiska je potrebné, aby vládne reformy, obzvlášť tie náročné, mali nejakú trvácnosť a neboli zvrátené hneď po výmene vlád. Výskum na rumunských dátach ukazuje, že zastúpenie v regiónoch sa podstatne prenáša do ďalšieho úspechu strany na národnej úrovni. To by mohlo dodať budúcim vládnym stranám dostatočný priestor na úspešné presadzovanie vládnych politík i v dlhšom horizonte.

Juraj Gregáň

genetik

Moja práca je apolitická, preto sa ako vedec a učiteľ nebudem vyjadrovať

k mojim politickým preferenciám a nechcem ani ovplyvniť názory čitateľov

na jednotlivé politické strany. Budem ale pripravený poradiť aj kriticky

hodnotiť zámery a kroky politických strán, ktoré ovplyvnia vedu a

školstvo na Slovensku.

Dušan Galusek

riaditeľ inštitútu FunGlass, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka

Už od prvých slobodných volieb po páde komunizmu mám pocit, že na Slovensku si ľudia vo voľbách vždy vyberajú menšie zlo. Nevolia preto za niečo, alebo vždy proti niečomu. Proti komunizmu, proti Mečiarizmu...

Veľmi podobné to pre mňa osobne bude aj v najbližších parlamentných voľbách, kde ma zatiaľ žiadna zo strán uchádzajúcich sa o priazeň voličov nedokázala presvedčiť, že bude reprezentovať skutočnú zmenu a zásadný posun oproti súčasnému stavu.

Voliť určite pôjdem, a budem voliť stranu, ktorá svojim volebným programom najlepšie reprezentuje moje osobné hodnoty a ktorá jasne deklaruje svoj jednoznačne odmietavý postoj ku korupcii, a akýmkoľvek formám extrémizmu, netolerancie a neznášanlivosti.

Ján Svoreň

astronomický ústav SAV

Prirodzené by bolo, ak by vedec okrem zohľadnenia iných kritérií volil stranu, ktorá podporuje vedu a vzdelanie. Žiaľ v programoch slovenských strán kandidujúcich v týchto voľbách je zmienok o vede ako šafranu.

Preto pri mojom rozhodovaní musím zohľadniť hlavne iné kritériá: Pre mňa je dôležité, či sa strana hlási k myšlienkam spoločnej Európy a spolupráci, nespochybňuje práva ľudí iných národov a národnostných menšín a v rámci praktickej politiky na Slovensku uprednostňuje hľadanie východísk pred konfliktmi. Ako pracovník SAV, inštitúcie, ktorá má byť apolitická, nepoviem konkrétnu stranu, ale myslím, že podľa týchto kritérií veľa slušných a proeurópskych neostalo.

Ľubomíra Tóthová

Ústav molekulárnej biomedicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Je to veľmi komplexná otázka, podobne ako vo vede nie je odpoveď jednoduchá. Pre mňa bude dôležitá strana, ktorá má jasnú predstavu čo chce spraviť s najkritickejšími oblasťami, teda školstvom a zdravotníctvom. Zároveň je pre mňa dôležité, aby táto strana alebo jej jednotlivci nemala za sebou kauzy svedčiace o ich „nízkom“ charaktere. No a určite nebudem voliť nikoho, kto ponúka lacné a najmä rýchle riešenia, svoju kampaň má založenú na konšpiráciách a populizme, či podnecovaní nenávisti voči ostatným.

Samuel Kováčik

Vedátor_sk

Mám tri kritéria. Po prvé, strana, ktorú budem voliť, nesmie byť zaťažená korupčnými kauzami a nesmie mať kandidátku plnú „podozrivých“ ľudí. Po druhé, strana nemôže vystupovať proti potláčaniu ľudských slobôd, s autoritárskymi režimami sme sa už popálili. Po tretie, sú oblasti, ktoré sú pre mňa dôležité, napr. školstvo, zdravotníctvo a spravodlivosť, takže požiadavkou na politickú stranu je, aby mala k týmto témam vypracovaný jasný plán a spolupracovala s expertami, ktorý sa v tejto oblasti vyznajú.



Po aplikovaní týchto troch filtrov (čestnosť, vzťah k slobode a odbornosť) sa pre mňa počet možných strán zredukoval na malé jednociferné číslo. Medzi nimi som sa rozhodoval až na základe sekundárnych faktorov – na tie ste sa však nepýtali.

Ján Baláž

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Jasno mám iba v tom, koho voliť určite nebudem. Rozhodovať sa napokon budem na základe čo najväčšej nádeje na pozitívne zmeny v spoločnosti.

Karol Fröhlich

Elektrotechnický ústav SAV

V systémovej rovine je pre mňa najdôležitejšou vecou odstránenie korupcie. Viem, že to svojím spôsobom sľubuje každá strana. Ak to však vládnuce strany nevedeli urobiť počas tohto a predchádzajúceho volebného obdobia, ťažko sa dá veriť ich sľubom. Zostáva len veriť, že to dokáže zmeniť nová vládna garnitúra. Samozrejme do toho nerátam takzvané anti-systémové strany, ktoré sú schopné sľúbiť čokoľvek a nič nesplniť.

“ Oveľa väčšou hodnotou budú pre nás v budúcnosti pôvodné lesy ako peniaze získané za drevnú hmotu. „ Karol Fröhlich

Ďalším dôležitým faktorom je pre mňa priorita v oblasti vzdelávania a vedy. Vzdelávanie a výskum je podstatná investícia do budúcnosti a bohužiaľ bol tento fakt na Slovensku dlho zanedbávaný. Potrebujeme vládnucu garnitúru, ktorá bude podporovať vzdelanie tak, aby sa zvýšila úroveň slovenských univerzít a výskumu. Mala by sa urobiť stratifikácia (rozvrstvenie) univerzít a potrebujeme zvýšiť investície do vedy a výskumu. Potrebujeme rozhľadeného ministra školstva, ktorý sa obklopí schopným tímom a bude mať odvahu na nutné reformy. Môžeme sa pritom inšpirovať úspešnými krajinami EÚ, ktoré sú v týchto oblastiach pred nami.

Ďalšou prioritou je pre mňa ochrana životného prostredia. Slovensko je typická hornatá krajina s rozsiahlymi lesmi. Bohužiaľ, tieto sú v súčasnosti neľútostne drancované a drevo vyvážané. Budúci minister životného prostredia by sa mal zasadiť o dôslednú ochranu pôvodných lesov v národných parkoch a prírodných rezerváciách. Prímestské lesy by si mali zachovať rekreačný charakter a hospodársky výsledok by nemal byť prvoradý. Štátne lesy by mali byť príkladom pre súkromne hospodáriace urbárske združenia. Oveľa väčšou hodnotou budú pre nás v budúcnosti pôvodné lesy ako peniaze získané za drevnú hmotu.

Michal Fečkan

matematik, Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky UK

Pre mňa je to sloboda. Vážim si, že môžem žiť v slobodnej krajine a uvedomujem si, že to nie je samozrejmosť. Preto som sa zúčastňoval a aj teraz sa zúčastním volieb. Chcem vládu, ktorá mi bude vedieť zodpovedne garantovať slobodu a voľnosť, ale nie anarchiu.

Mária Bieliková

informatička

Z pohľadu hodnôt je pre mňa najdôležitejšie dodržiavanie demokratických princípov a hodnôt. Z pohľadu obsahu asi neprekvapím, keď za dôležitú považujem vysokú prioritu pre vzdelávanie. Vzdelávanie je základom akéhokoľvek pokroku. Aj veda môže dobre fungovať, keď je postavená na pevných základoch, ktoré tvorí vzdelávanie. Všetky odvetvia profitujú, keď má krajina vzdelaných ľudí. Chránia životné prostredie, inovujú, vyrábajú hodnoty a tiež sa lepšie starajú o seba a aj o svojich blízkych.

“ Pozorne čítam programy jednotlivých strán, sledujem osobnosti, ktoré sa zapájajú, čo dokázali, čo hovoria a snažím sa identifikovať tých, ktorí majú prioritu vo vzdelávaní a majú potenciál pomôcť prekonať klanovú kultúru na Slovensku. „ Mária Bieliková, informatička

Dám hlas tým, ktorí ma presvedčia, že budú schopní bojovať proti pomerne silno rozšírenej klanovej kultúre. Takáto kultúra ubíja tvorivosť a najmä neumožňuje reálny rozvoj, keďže základným kritériom rozhodovania nie sú demokratické princípy, ale prospech klanu ako takého a jeho členov. Nezáleží na pravidlách, tie sa upravujú tak, ako to vyhovuje klanu. Nezáleží na hodnotách, tie sa prezentujú tak, ako to vyhovuje klanu.



Zistila som, že mnohí sú súčasťou klanov bez toho, aby si uvedomovali následky, ktoré toto prináša. Excelentní vedci, či odborníci v najrôznejších oblastiach. Následky sú pre každý malý mikrosvet, tak aj pre celú spoločnosť. Zhrozene sa pozeráme na odhalenia, za ktoré dokonca dvaja mladí ľudia zaplatili tým najcennejším - životom... špička ľadovca.



Pozorne čítam programy jednotlivých strán, sledujem osobnosti, ktoré sa zapájajú, čo dokázali, čo hovoria a snažím sa identifikovať tých, ktorí majú prioritu vo vzdelávaní a majú potenciál pomôcť prekonať klanovú kultúru na Slovensku.

