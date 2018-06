Porovnanie PlayStation 4 a Xbox One: Ktorá konzola je pre vás?

Xbox One stavil stavia na hrách ako službe, PlayStation 4 dominuje v množstve exkluzívnych tituloch.

4. jún 2018 o 22:24 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Zvažujete kúpu hernej konzoly a neviete sa rozhodnúť? Ešte pred rokom či dvoma by voľba takmer automaticky padla na PlayStation 4. Sony od začiatku predaja novej konzoly ponúkala dobrú cenu, široký katalóg exluzívnyhc hier a dobré multimediálne funkcie.

V poslednom období sa situácia na trhu zamotala. Microsoft sa po veľmi zlom štarte konzoly Xbox One postupne pozviechal a dokázal využiť miesta, ktoré si Sony nepokryla.

Súčasnú generáciu konzol budú ich materské firmy podporovať ako hlavné herné zariadenie najmenej nasledujúce dva roky.

Cena zariadení klesla a v závere životného cyklu konzol zvyknú vychádzať najkvalitnejšie nové hry, pričom staršie a stále kvalitné tituly sa často predávajú s vysokou zľavou. Ak vás konzoly niekedy lákali, tento rok je najlepší čas na kúpu. Zariadenia od Sony aj Microsoftu sú kvalitné, dokážu prehrať multimédiá a majú väčšinou bezproblémový chod aj obsluhu.

Prinášame prehľad vlastností oboch konzol a ich variácií, ktorý by vám mohol pomôcť pri rozhodovaní.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Xbox One S / X

Microsoft uviedol Xbox One koncom roka 2013, no už od začiatku konzolu prezentoval ako domáce centrum zábavy. Firma chcela, aby ste cez konzolu pozerali športové prenosy, sledovali filmy, surfovali po internete či robili videohovory. A samozrejme hrali sa hry hrať videohry.

Prečítajte si tiež: Microsoft zabudol, že Xbox je v prvom rade hernou konzolou (analýza)

Konzola pri predstavení očakávala neustále pripojenie na internet, obmedzila bazárový predaj a možnosť požičiavať hry, bola k nej pribalená kamera, ktorá vysoko navýšila cenu. Microsoft po úvodnom sklamaní z ohlásenia konzoly obmedzenia postupne zrušil.

Po slabom štarte Xbox One v ďalšom období neohúril ani tým, kvôli čomu by si ľudia hernú konzolu kupovali - hrami. Trvalo niekoľko rokov, kým sa situácia aspoň trochu nezlepšila a Microsoft s Xbox One nakoniec našiel miesto tam, kde sa PlayStation 4 nechytá.

Microsoft má v súčasnosti dve verzie konzoly: lacnejší Xbox One S a prémiový a výkonnejší Xbox One X.

Xbox One S sa dnes dá kúpiť za menej ako 200 eur. Konzola pritom ponúka podporu 4K rozlíšenia a prehráva formát Ultra HD Blu-ray. Ak chcete hlavne zariadenie, ktoré vám na televízore umožní pozerať filmy a občas si zahrať hry, lepšiu hodnotu za peniaze na trhu nenájdete.

Ak ste v minulosti vlastnili niektorý zo starších Xboxov a ostali vám hry, môžete ich hrať aj na novej konzole. Microsoft postupne rozširuje spätnú kompatibilitu, pričom staršie hry dokážu využiť vyšší výkon: bežia vo vyššom rozlíšení, sú plynulejšie a často vyzerajú oveľa lepšie. Hráči majú k dispozícii v podstate remaster hry bez toho, aby zaň museli platiť ako pri PlayStation 4.

Ak chcete hrať online, nevyhnete sa ročnému, prípadne mesačnému predplatnému v podobe služby Xbox Live Gold. Služba tiež ponúka pravidelné zľavy z nákupu digitálnych hier, cloudové úložisko a niekoľko hier zdarma zo širokého katalógu troch generácii konzoly.

Microsoft sa tiež začal orientovať na "hry ako službu". V predplatenej službe Xbox Game Pass ponúka za 10 eur mesačne prístup k viac ako stovke hier pre Xbox One a Xbox 360. Ďalšie pribúdajú a v katalógu nájdete aj prichádzajúce novinky. Služba Game Anywhere zas umožňuje niektoré hry hrať aj na počítači.

Prečítajte si tiež: Microsoft už prehral, herné konzoly sa menia

Služba EA Access zas za ročný poplatok ponúka katalóg spoločnosti Electronic Arts, aj keď novinky pribúdajú s niekoľko mesačným oneskorením.

Za zmienku stojí aj služba Game Preview, ktorá funguje na princípe predbežného prístupu. Hráči si môžu kúpiť hru ešte počas vývoja, hrať ju pred vydaním a prispieť k jej zlepšeniu.

Minulý rok prišiel na trh Xbox One X, ktorý je najvýkonnejšou hernou konzolou na trhu. Ponúka možnosť hrať hry v najlepšej kvalite spomedzi všetkých konzol. Staršie hry navyše automaticky vylepšuje pri spustení, zvyšuje plynulosť, kvalitu textúr aj rozlíšenie. Vývojári môžu vydať špeciálne záplaty, ktoré umožnia využiť plný výkon konzoly.

video //www.youtube.com/embed/kUiurCaBmc8

PlayStation 4 / Pro

Sony sa pri súčasnej PlayStation 4 darilo od začiatku. Firma sa už od uvedenia konzoly na trh zamerala na hráčov, umožnila im zdieľať momentky z hrania, či požičiavať si fyzické kópie hier hry bez obmedzení.

Prečítajte si tiež: Je vám nevoľno a potom prídu zombie. Testovali sme nové virtuálne hry pre Playstation

A neposlednom rade, PS4 ponúkala od začiatku množstvo hier, ktoré inde neboli. Ľudia si kupovali konzolu, aby si zahrali Horizon Zero Dawn (recenzia), Uncharted 4 (recenzia), Driveclub, Gran Turismo Sport (recenzia), God of War (recenzia), Gravity Rush 2, Bloodborne, Persona 5, Yakuza 6, The Last Guardian (recenzia), Nier: Automata a mnohé ďalšie. Z celkového počtu exkluzívnych hier sa PS4 žiadna iná konzola nevyrovná a ďalšie budú pribúdať.

Sony tiež prevláda na poli virtuálnej reality. K PS4 sa dajú dokúpiť okuliare pre virtuálnu realitu a konzola má veľkú sadu jedinečných hier a niektoré z veľkých titulov ako Doom, Driveclub či Skyrim prichádzajú v špeciálnej verzii pre virtuálnu realitu. PS4 sa zameriava aj na spoločenský aspekt hrania v podobe jednoduchých hier zo série PlayLink, ktoré sa dajú ovládať prostredníctvom smartfónov či tabletov.

Ak chcete hrať online, musíte si predplatiť službu PlayStation Plus. Získate cloudové úložisko, zľavy na digitálne hry a každý mesiac aj po dvoch hrách zdarma pre jednotlivé platformy - okrem PS4 aj pre PS3 a PS Vita. Od budúceho marca však Sony už nebude rozdávať hry pre posledné dve platformy a nie je zatiaľ jasné, či predplatitelia budú dostávať za plnú cenu predplatného iba dve hry.

PS Plus ale umožňuje pozvať ďalšieho hráča do hry, ktorú vy vlastníte a nechať ho zahrať si ju, prípadne spoločne hrať multiplayer.

Prečítajte si tiež: PlayStation 5 príde zrejme o tri roky, Sony sa chce sústrediť na hry

Keďže PlayStation 4 nemá spätnú kompatibilitu, žiadnu z hier pre staršie konzoly (ani tie z PS Plus) si nezahráte. Jediná možnosť je kúpiť si vylepšenú digitálnu, alebo v niektorých prípadoch diskovú verziu.

Najbližšie k spätnej kompatibilite má predplatená služba PlayStation Now, ktorá však stále nie je v mnoých krajinách dostupná.

Na trhu sú v súčasnosti dve verzie konzoly, lacnejšia PS4 Slim a drahšia a výkonnejšia PS4 Pro.

Vyšší výkon PS4 Pro sa prejavuje vo viacerých aspektoch: umožňuje streamovať služby v rozlíšení 4K, lepšie zvláda virtuálnu realitu, špeciálny mód zvýši plynulosť hier, respektíve v nižších rozlíšeniach dokáže skvalitniť obraz. Hry však automaticky nevyužívajú lepší výkon, v niektorých prípadoch si musíte počkať na záplaty od vývojárov.

video //www.youtube.com/embed/et5_YQO3L-M

Podľa čoho sa rozhodnúť?

Ak máte televízor so 4K rozlíšením, môžete zvážiť vylepšené konzoly Xbox One X a PlayStation 4 Pro. Obe ponúkajú hranie vo vysokom rozlíšení, Xbox navyše podporuje aj disky Ultra HD Blu-ray. Výkon Xbox One X sa prejaví na hrách okamžite, v prípade PlayStation 4 Pro musia vydavatelia hru upraviť, prípadne vydať dodatočne záplatu.

Vyšší výkon PS4 Pro oproti Slim sa zas prejaví pri virtuálnej realite. Xbox One S a PS4 Slim majú síce slabší výkon, no sú lacnejšie a spustíte na nich všetky hry.

Prečítajte si tiež: Na čom hrať hry? Na PC či konzolách?

Ak vám záleží na množstve exkluzívnych a rozmanitých hier, PS4 má bohatší katalóg, ktorému sa Xbox One nevyrovná.

Na druhej strane, na Xboxe si zahráte aj staršie hry bez nutnosti ich nanovo kupovať. Okrem toho vďaka predplatnému máte na Xboxe okamžite prístup k širokej palete nových aj starších hier.

Ak radi hrávate multiplayer, zvážte konzolu podľa toho, či chcete hrať s kamarátmi. Obe konzoly vyžadujú na online hranie predplatenú službu.

Ako Xbox Live Gold, tak aj PlayStation Plus ponúkajú zľavy, úložisko a hry zdarma, no líšia sa v detailoch. Medziplatformový multiplayer, ktorý vám umožní hrať s hráčmi na iných zariadeniach je skôr výnimka ako pravidlo. Ak je pre vás dôležité online hranie a väčšina vašich kamarátov má jeden druh konzoly, mali by ste to zvážiť pri výbere.

Xbox One zas ponúka široké možnosti na poli hier ako služieb. Ak vás však láka virtuálna realita, PS4 ponúka jedno z najprístupnejších riešení, ako si ju vyskúšať. Z iných drobností môže zavážiť napríklad možnosť výmeny disku za vyššiu kapacitu alebo SSD v prípade PlayStation 4.