Recenzia: Nový God of War dospel a nie je len o zabíjaní

Surovosť z hry nevyprchala, len už nie je samoúčelná a ustupuje do úzadia v záplave všetkých emócií.

22. apr 2018 o 9:49 Matúš Paculík

God of War Páči sa nám: vynikajúci scenár, krásna grafika, zábava Nepáči sa nám: hardvérová náročnosť Hodnotenie: 9,5 Platformy: PlayStation 4

Hru poskytla spoločnosť Sony

Cesta za zblížením sa so svojim synom môže mať rôzne podoby, no tá posledná, ktorú by ste čakali, je v krvavej hre typu God of War. Vývojári zo štúdia Santa Monica nám totiž spravili reštart celej série – s citom, novými nápadmi a príbehom plným emócií.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Aj hrdinovia starnú

Po prvý krát sme God of War hrali pred trinástimi rokmi, spomienky sú väčšinou krvavé a plné mŕtvych protivníkov. Hra nemala nikdy ambície vytlačiť z hráčovho oka slzu, aj keď príbeh tu nikdy nebol len do počtu.

Najnovší diel série mnohých veciach odlišný a hneď v začiatku naloží poriadnu dávku emócií. Kratos už nie je ten prchký bojovník, schopný bez mihnutia okom zrušiť desiatky protivníkov.

Stiahol sa do úzadia, je otcom mladého chlapca a práve ho čaká pohreb svojej ženy. Prvé zoznámenie sa s hrou tak nie je o akčných súbojoch, Kratosa čaká hľadanie cesty k svojmu synovi, musí mu začať veriť a hlavne si uvedomiť, že je za neho zodpovedný.

Vzťah otca so synom je jedným z výrazných motívov celej hry a je príjemným prekvapením, koľko priestoru mu tu dali vývojári. Táto nesúrodá dvojica si bude pomáhať v súbojoch, budú spolu riešiť hádanky a hlavne sa kľudných chvíľach rozprávať.

Podobné odľahčenie skúšal aj posledný Uncharted, no tam boli rozhovory dvojice hrdiniek len nudnou vatou. Na Kratosa tu čakajú otázky od svojho syna, úprimné a smerujúce k jeho minulosti.

Pre malého Atreusa je hlavne otcom, o ktorom toho stále veľa nevie. Podobne na tom budú aj hráči, ktorí nehrali predchádzajúce hry. Neznalosť série našťastie nevadí a nijakým spôsobom nezhoršuje zážitok z celej hry.

(zdroj: SCEE)

Dlhá púť a stovky nepriateľov

Sériou nepoškvrnený hráč bude prvú hodinu len s úžasom sledovať každý súboj a každého nového nepriateľa. A keď na dvere zaklope nečakaná návšteva, začne skutočné bojové peklo v podobe rozbíjania skál a vytrhávania stromov zo zeme.

Dokonalosť súbojov, ich dobre nastavená náročnosť a príjemné osvieženie v podobe RPG prvkov spôsobí, že gamepadu dáte po prvý krát pokoj až po niekoľkých hodinách. Toto pomalé objavovanie ale nie je vôbec nudné, hra všetky informácie dávkuje postupne.

Súboje striedajú logické hádanky, krátke dialógy so synom, príbehové momenty, alebo osvieženia v podobe stretnutia NPC postáv. God of War je vlastne skvelým dobrodružným príbehom, pri ktorom do seba dokonale pasujú všetky jednotlivé časti.

S radosťou budete hľadať všetky schované truhlice s odmenami, plniť nepovinné úlohy a učiť svoju postavu novým veciam, či jej pripravovať novú výbavu.

Navyše vizuálna stránka hry je vynikajúca, či už z technologického, alebo umeleckého pohľadu. God of War je zatiaľ graficky najdokonalejšou hrou pre PlayStation 4 a v mnohom prekonáva aj vynikajúci Horizon: Zero Dawn.

Audiovizuálny zážitok je jednoducho dokonalý, či už sa budete predierať zamrznutým lesom, hľadať cestu v kamennom bludisku plnom hmly, alebo sa plaviť na člne po obrovskom jazere.

Daňou za dokonalý grafický zážitok je ale nepríjemná hlučnosť chladenia. Hlavne v horúcich dňoch je nočné hranie bez slúchadiel nepríjemné, chladenie výrazne prehluší len dobrá zvuková výbava.

Veľmi si nepomôžete ani s Pro verziou konzoly, keďže pri nej hra ešte pridá na kvalite obrazu a 4K rozlíšenie s HDR znamená pre hardvér konečnú.

(zdroj: SCEE)

Určite ju vyskúšajte

Hra vyrástla a hoci je stále akčnou zábavou s množstvom krvi a desivých príšer, dokáže hráča zobrať do sveta zodpovednosti, rodičovskej lásky a dospievania. Oddychové časti plné interakcie medzi otcom a synom sú skvelým doplnkom, nevyrušujú, práve naopak, dokonale hru oživili.

Nový God of War má pre vás pripravených niekoľko desiatok hodín dokonalej zábavy, ktorá ani chvíľku nenudí. Súbojom síce chýba väčšia variabilita a hádanky fungujú na opakujúcich sa princípoch, no hra je ako celok zábavná až do konca.

Vývojári pripravili aj kvalitné české titulky, takže ani jazykovo menej zdatní hráči nebudú ukrátení o príbehovú časť. Vyznávači jednoduchej a ničím nerušenej akcie nech siahnu po iných hrách, dospelý God of War totiž od hráča očakáva výrazne viac, ako len rýchle stláčanie tlačidiel na gamepade.