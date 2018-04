Je vám nevoľno a potom prídu zombie. Testovali sme nové virtuálne hry pre Playstation

Pobyt vo virtuálnej realite je často o tom, či ju dokážete vydržať.

5. apr 2018 o 15:11 Renáta Zelná

LONDÝN, BRATISLAVA. Počuť len dunenie. Z paluby vesmírnej lode vidieť cez okná okolitý vesmír. Biela helma na hlave a slúchadlá nás úplne izolovali od reality.

Napravo sú dvere. Niekde tam v útrobách obrovskej vesmírnej lode sú ostatní členovia posádky, sú však iní, zmutovaní.

Možno sú hneď za dverami, môžu vyskočiť takmer odkiaľkoľvek.

Prečítajte si tiež: Na PlayStation 4 sa dá hrať aj zadarmo. Ktoré hry stoja za vyskúšanie

Pri každom kroku otáčame hlavou a rozhliadame sa vo virtuálnom svete, ktorý pripravila hra Persistence - po slovensky vytrvalosť.

Pobyt vo virtuálnej realite je dnes často práve o tom, či ju dokážete vydržať.

Neistotu pri každom virtuálnom kroku, napätie v žalúdku a úplne nové prostredie a zážitky.

Virtuálna realita v súčasnosti v sebe spája úspech aj neúspech. Na jednej strane je dostatočne presvedčivá, aby presvedčila váš mozog o tom, že sa presunul do iného prostredia.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Na strane druhej sa jej nepodarilo vyriešiť problémy s nevoľnosťou a pohybom v hrách. Aj napriek názvu, sa stále grafikou na realitu nepodobá.

Sony na konci marca v Londýne predvádzalo niekoľko nových hier na systéme Playstation VR. Testovali sme ich hrateľnosť, ale aj to, či vám z pobytu vo virtuálnej realite môže byť fyzicky zle.

V realite na rozbúrenom mori

V prvej hre sa odvážime do menej strašidelného sveta.

Na hlavu si nasadíme bielu helmu, na uši slúchadla, vchádzame do prvej virtuálnej reality. Je noc, stojíme na trávnatom dvore.

Playstation VR Je headset/helma pre virtuálnu realitu, ktorý vyvinula spoločnosť Sony .

. Využíva sa spolu s ovládačmi DualShock , Move alebo špeciálnym zameriavacím ovládačom Move.

, alebo špeciálnym zameriavacím ovládačom Move. K vstupu do virtuálnej reality cez Playstation VR potrebujete aj hernú konzolu Playstation 4 .

. Vo vnútri headsetu je 5,7 palcový OLED displej s rozlíšením 1080 pixelov.

Pre Playstation VR existuje takmer tristo hier.

Za nami je vysoký drevený plot, vo väčšej diaľke pred nami biely dom s obrovským schodiskom.

Obzrieme sa do strán a vidíme postavy. Všetci sú oblečení v tmavozelených uniformách a v rukách držia zbrane.

No nie sú to len výplody virtuálnej reality. Osoby sú virtuálne, no zároveň aj reálne.

Ocitli sme sa totiž v prostredí hry Firewall Zero Hour, strieľačke z prvej osoby, ktorú môžete hrať aj s viacerými priateľmi, ktorí vlastnia Playstation VR.

Všade okolo nás vidíme skvelé miesta na streľbu z úkrytu. No stále sme sa nepohli z miesta.

Biela helma na hlave sedí pevne, posledný krát si časť s obrazovkou upravíme, aby sme nemali rozmazané videnie. Headset nie je ťažký a nikde netlačí. Počas hrania sme si ju ani neuvedomovali.

V ruke nedržíme bežný ovládač ale špeciálny zameriavací Move ovládač od Playstation. Tvarom pripomína zbraň, všetky tlačidlá sú umiestnené v tesnom dosahu prstov. Ľavým ukazovákom nahmatáme páčku a posúvame ju do hora. Je čas vyskúšať, čo s nami urobí virtuálny pohyb.

Naša postava spraví niekoľko krokov vpred. Mierime ku schodom bieleho domu. No zrazu niečo nie je v poriadku - nie v hre, ale v realite.

V hre hráme za postavu svalnatého chlapa, zrejme bývalého vojaka, ktorý zvládne akékoľvek nástrahy.

No v realite máme pocit, že sa vezieme v otvorenom člne na rozbúrenom mori. Tak by sme prirovnali pocit nevoľnosti, ktorý zažívame z prvého virtuálneho pohybu.