Playlink rozšíri PlayStation hry na váš smartfón

Zábavné spoločenské hry môžete hrať aj s priateľmi, vystačíte si so smartfónmi a jedným PlayStation.

14. jan 2018 o 8:29 Matúš Paculík

Jedným z mála dôvodov, prečo všetky Wii U konzoly neskončili v pivniciach, sú spoločenské hry vhodné pre celú rodinu. Nová séria hier pre PlayStation 4 to môže zmeniť, prináša totiž zábavu pre viacerých hráčov, na ovládanie ktorej stačí len bežný smartfón.

Namiesto dokupovania drahých ovládačov si vystačíte so smartfónom alebo tabletom, na ktorom si zadarmo nainštalujete aplikáciu pre konkrétnu hru. Následne sa stačí pripojiť na rovnakú sieť, kde je aj herná konzola PlayStation so spustenou hrou.

Ak nemáte doma bezdrôtový smerovač tak nevadí, konzola pri káblovom pripojení dokáže jednoducho vytvoriť bezdrôtový prístupový bod, teda vlastnú Wi-Fi sieť na pripojenie zariadení.

Celé riešenie je z pohľadu používania veľmi jednoduché a bezproblémové. Centrom diania je konzola a televízna obrazovka, smartfóny fungujú ako interaktívne ovládače.

Aktuálne je dostupných len niekoľko hier zo série PlayLink. Môžete si ich zakúpiť v elektronickom obchode PlayStation, alebo ak máte predplatenú službu PlayStation Plus, tak niektoré dostanete zadarmo.

That’s You!

Jednoduchá spoločenská hra, ktorú si užijete len v partii so skutočnými priateľmi. Hrať ju síce môžete online aj s úplne cudzími ľuďmi, no vtedy stráca na svojom význame. Jej podstatou je totiž to, ako dobre poznáte jeden druhého. Hra je totiž plná zaujímavých a vtipných otázok, ktoré prezradia, čo si o vás vaši priatelia skutočne myslia. Budete sa zabávať na otázkach, fotiť sa, následne upravovať tieto fotky a zbierať body. Hra je zábavná len tak, ako sú zábavní aj samotní hráči. Na večernú párty ako stvorená, vo dvojici ale bude asi nudiť.

Frantics

Balík zábavných mini hier, na ktorý si ale budeme musieť počkať ešte dva mesiace. Práve táto hra pripomína najzábavnejšie spoločenské hry z Wii a Wii U, keďže ponúka všetko, na čo si pamätáme. Je tu dokopy 15 hier v ktorých budete skákať, predbiehať sa, bojovať, všetko v krásne smiešnej a uletenej grafike. Ani pri tejto nepotrebujete gamepad, smartfón zvládne všetky potrebné úkony od nakláňania, trasenia až po ťukanie.

Hidden Agenda

Kriminálny thriller je nečakaný žáner pre Playlink. Pátranie po nebezpečnom zabijakovi je založené len a len na vašich rozhodnutiach, pričom hru môžete hrať aj úplne osamote. V prípade viacerých hráčov sa vyberie akcia s najväčším počtom hlasov. Každý z hráčov má v hre vlastnú úlohu a pokojne sa časom môžu vyformovať skupinky bojujúce rozhodnutiami proti sebe. Po rôznych zábavných mini hrách je Hidden Agenda nečakaným spestrením, pričom si pri hraní vystačíte pokojne aj bez spoluhráčov.

Singstar Celebration

Jednoduchá zábava pre tých, ktorí radi spievajú. Séria hier Singstar je o spievaní, takže sa pripravte prevetrať svoje hlasivky v 30 skladbách obľúbených popových hitov. Žiadne náročné skladby tu nečakajte, hra chce byť zábavná pre širokú skupinu hráčov. Spievať môžete po jednom, prípadne skúsite duet a všetko si nahráte na kameru, aby sa na vás okrem prítomných priateľov mohol zasmiať aj celý internet.

Knowledge is Power

Zábavná vedomostná súťaž, pri ktorej sa ale bez dobrej angličtiny nezaobídete. Je digitálnou verziou kvízových šou, ktoré sa stále tešia obľube na televíznych obrazovkách. Akurát s tým rozdielom, že súťažíte vy spolu so svojimi priateľmi. Hra je vhodná minimálne pre dvoch hráčov, zábavná samozrejme vtedy, keď sa vás zíde plný počet (presne šesť). Otázok na vás čaká veľké množstvo a o zábavu sa postarajú aj zábavné mini hry, ktorými môžete robiť naprotiveň svojim protihráčom.

Planet of the Apes: Last Frontier

Podobne ako Hidden Agenda, aj hra zo sveta planéty opíc je vlastne zaujímavým interaktívnym filmom. Hrať ho môže spolu až šesť hráčov, ktorí spoločne rozhodujú o ďalšom smerovaní deja. Samotnej akcie si ani v tejto hre neužijete, označenie interaktívny film ju totiž vystihuje úplne presne, takže sa budete väčšinu času pozerať na konzolou generovanú grafiku s dopredu pripraveným scenárom. Pre fanúšikov filmovej série povinnosť, zvyšok sa bude asi rýchlo nudiť.