Štyri hry, ktoré vám spríjemnia víkend

Od plánovania hromadnej dopravy cez magické dobrodružstvo, ničenie áut, až po krvavú akciu.

18. feb 2017 o 19:19 Matúš Paculík

The Last Guardian

Dlhé roky vývoja, neustále odkladanie, ale aj obrovské očakávanie hernej komunity, ktorá s nostalgiou spomína na legendárne hry ICO a Shadow of the Colossus. The Last Guardian nakoniec nesklamal a je úplne inou hrou, na aké sme na novej konzole zvyknutí.

Mystické prostredie, mystické bytosti a malý chlapec, ktorý sa zobudí vedľa jednej z nich. Zjednodušene napísané vás čaká neľahká úloha vyviesť obidvoch na slobodu, pričom po celý čas nebudete riešiť len logické hádanky.

Dôležitým prvkom celej hry je puto, ktoré sa rýchlo vytvorí medzi oboma hrdinami. Príbeh má vďaka nemu úplne iný dosah a k navodeniu správnej atmosféry pomáha aj rozprávač. Jeho úlohou je aj pomôcť vám v situáciách, keď si už neviete rady, alebo ste len jednoducho niečo prehliadli.

Hra pritom nie je vôbec akčná a väčšinu času budete objavovať a snažiť sa vyriešiť rôzne hádanky. Pri nich často záleží na spolupráci obidvoch postáv, keďže samotný chlapec je malý a vlastne aj krehký.

Audiovizuálna stránka hry je jedným slovom úchvatná, pričom nepotrebuje ohurovať najnovšími efektami. Prostredie hry má svoje nezameniteľné čaro, aj keď sa budete väčšinu času pohybovať v ruinách neznámej civilizácie, nezvyčajne obdarených bohatou zeleňou.

Nepodarilo sa len ovládanie, ktorému sme vôbec neprišli na chuť a navyše často fungovalo inak, ako sme zamýšľali. Aj napriek týmto drobným problémom je The Last Guardian hrou, ktorú by mal vyskúšať každý majiteľ PlayStation 4.

+ príbeh, hrateľnosť, logické hádanky

- ovládanie

Hodnotenie: 8,7

Platformy: PlayStation 4

Transport Fever

Máte k dispozícii kompletne celý víkend, prípadne aj tie ďalšie až do úplného konca roka? Ak nie, tak rovno zabudnite na hru transport Fever.

Nie je totiž len takou jednoduchou budovateľskou stratégiou, je hrou, do ktorej musíte pomaly prenikať hodinu po hodine a odhaľovať schované princípy fungovania mnohých vecí a odvetví.

Vývojári síce pripravili krátky úvod, no ten vás zasvätí len do úplných základov hry. Preto ani nepomyslite na rýchle odreagovanie sa, na tento typ hry potrebujete jednoducho pokoj a hodiny voľného času.

Pritom na prvý pohľad pôsobí hra mierumilovne, všetko je krásne, grafika extrémne detailná a na živé mestečko sa dá pozerať dlhé desiatky minút. Samozrejme len v prípade, ak sú vaše trasy správne navrhnuté a hlavne, ak máte na nich čo prevážať.

Nestačí totiž len vybudovať dopravné uzly a nakúpiť prepravné prostriedky, musíte vedieť čarovať aj so surovinami. Bez strategického myslenia a obchodného ducha si hru nevychutnáte a začne vás nudiť veľmi rýchlo.

Preto ju odporúčame len pre skutočných milovníkov žánru, ktorí si na hru dokážu vyčleniť aj adekvátny kus času. Odmenou im bude prepracovaná budovateľská hra, obdarená navyše krásnou grafikou so zmyslom pre detail. H

ra okrem Windowsu funguje aj na Linuxe a MacOS, k hraniu na notebooku však budete potrebovať aspoň stredne výkonnú grafiku. Bohužiaľ s vyšším množstvom pohybujúcich sa objektov hre dochádza dych a aj na tej najvýkonnejšej zostave sa občas výrazne spomalí.

+ detailné modely miest, dopravných prostriedkov a budov, krásna grafika

- zlá optimalizácia, vhodné len pre náročného hráča

Hodnotenie: 7,0

Platformy: PC, Mac, Linux

Nioh

Potichu vychádzam z cely a útočím na hliadkujúcu stráž. Pár úderov ma posiela na zem a teda skúšam útok znova, znova a znova. Milovníci legendárnej série Dark Souls sa uškŕňajú, terorom nepoškvrnený hráč nechápe a hľadá nastavenia, kde by si znížil náročnosť súbojov.

Bohužiaľ nič také neexistuje a za svoje ťažko zarobené peniaze budete trpieť, neustále trpieť a nadávať pri každom prehranom súboji. A keď sa vám konečne podarí vyhrať a konečne uspejete, tak hru samozrejme nevypnete. Pocit z víťazstva je jednoducho mocný zážitok.

Ak sa dokážete preniesť ponad neustále umieranie a despotických nepriateľov, čaká na vás vynikajúca hra na hrdinov, netradične umiestnená v historickom Japonsku. Pripravte sa na rôzne netradičné bytosti, démonov, samurajov a príbeh, ktorý síce neprekvapí, ale zároveň nie je na smiech.

Hlavný hrdina je nemastný-neslaný a namiesto jeho vzhľadu si časom v hre upravíte len jeho vlastnosti a odev s bojovou výbavou.

Vývoj postavy je zábavný, rovnako aj získavanie nových zbraní. Je však veľmi dôležité, aby ste svoje skúsenosti investovali rozumne, teda aby nové zručnosti a schopnosti kopírovali váš bojový štýl.

Nepriatelia sú rôzni, od bežných ľudí až po rôzne stvorenia, ktoré by ste nechceli stretnúť ani vo svojich najhorších snoch. Hlavne pri finálnych nepriateľoch na konci každej úrovne budete musieť sledovať každý ich pohyb, analyzovať a presne plánovať útok.

Grafika je veľmi pekná, pričom vôbec neprekáža jej občasná technická zastaranosť a občas nelogicky pracujúca kamera.

+ pekná grafika, súboje, exotické prostredie

- občas frustrujúco ťažkí súperi

Hodnotenie: 8,5

Platformy: PlayStation 4

BeamNG.Drive

Hra, ktorá ešte stále nie je dokončená, no zároveň je ohromne zábavná. V BeamNG.drive si sadnete za volant jedného z desiatok automobilov a potom už záleží len na vás, čo budete robiť.

Môžete vyskúšať klasické preteky, pokojnú jazdu, alebo auto jednoducho rozbijete. Hra má otvorený svet, v ktorom vám nekladie žiadne prekážky. Naopak, je dosť otvorená a na internete sa okolo nej vytvorila veľká komunita používateľov, ktorá do hry vytvára množstvo doplnkov a nových vozidiel.

Vývojári pripravili aj niekoľko scenárov a úloh, ktoré dokážu na chvíľu zabaviť a hlavne ukážu možnosti deštrukcie. Tá je jedným slovom úchvatná a prvé hodiny sa v hre budete pokúšať len ničiť a ničiť.

Lepší deštrukčný model nenájdete v žiadnej inej hre a preto dokážeme prepáčiť aj drobnosti v podobe nezničiteľných sedadiel a podivných pneumatík. Omnoho dôležitejšie sú deformácie plechov, odpadávanie jednotlivých častí karosérie a deštrukcia geometrie podvozku.

Aj malý kameň totiž dokáže výrazne zhoršiť ovládanie auta, hlavne ak máte v rukách športový voz.

K dispozícii máte niekoľko rozdielnych prostredí – dve testovacie, pretekárske okruhy, exotické ostrovy, či púšť v Nevade. Navyše autá si môžete podľa potreby upraviť, prípadne vypnúť aj také funkcie, ako je ESP.

Hra určite nie je zábavkou na pár hodín, dokáže zaujať na desiatky a navyše je skvelou možnosťou aj na krátke odreagovanie sa. Výkonný počítač je samozrejmosťou.

+ obrovská voľnosť, grafika, fyzikálny model áut a deformácie

- hra stále nie je dokončená, cena

Hodnotenie: 8,0

Platformy: PC s Windows