Minúta po minúte: Slovenský balón sme našli, spadol do dediny

Slovenský balón letel v stratosfére. Vôbec prvý raz na Slovensku sa mu podarilo naživo poslať fotografie.

15. jan 2013 o 6:20 SME.sk

video //www.sme.sk/vp/25973/

14:37 Z kvalitnejších fotografií zo stratosféry sme pripravili fotogalériu.

13:49 Bočná kamera zaznamenala zhruba polhodinu letu, potom zlyhala.

13:43 Tím práve zistil, že dolná kamera nahrala všetko: počnúc štartom až po dopad späť na zem.

13:40 Pátrací tím dorazil do Hjústnu. Do počítača sa presúvajú fotografie z celého letu, tím však stále nevie, čo a či vôbec niečo zaznamenali kamery.

FOTO SME- TOMÁŠ BENEDIKOVIČ

11:56 Pátrací tím sa vracia naspäť na Slovensko, do Hjústnu. Prvé zábery budú približne do dvoch hodín.

Fakty o SME v stratosfére Rýchlosť stúpania: 5-6 m/s Max. výška: 38 003 m, balón ju dosiahol o 9:51. Krabička začala padať rýchlosťou 100 m/s (360 km/h), postupne ako hustla atmosféra, spomaľovala na rýchlosť pri páde 6,6 m/s. Posledný signál bol o 10:26 z výšky 1 986 m. Krabička dopadla cca 70 km od miesta štartu, presný počet nalietaných kilometrov bude dostupný po spracovaní dát.

11:41 Pátrací tím otvoril box, fotoaparát funguje, nafotil viac ako tritisíc fotografií. Diódy na kamerách, žiaľ, nesvietia. Stále nevieme, či fungujú.

video //www.sme.sk/vp/25968/

11:33 Miestni obyvatelia sa čudujú, čo sme za ich domom našli. Jeden z nich je smutný, že nemá borovičku, aby mohol náš pátrací tím ponúknuť.

11:29 Pátrací tím nesie box k autu, ľudia z STSproject.net hovoria, že sme mali obrovské šťastie.

11:26 Box vyzerá byť úplne v poriadku, rádioamatéri ho zamerali s presnosťou šiestich metrov. Pátrací tím si robí skupinové foto. Box otvoria o niekoľko minút.

11:22 Našli sme modul! Je medzi rozostavanými domami v dedine Huslenky.

11:17 Pátračí sú zhruba sto metrov od dopadu. Miestny obyvateľ na otázku, či nevidel niečo padať, odpovedal protiotázkou: „A co by mělo padnout, vole?“

11:14 Pátrací tím je zhruba 150 metrov od miesta, odkiaľ vysiela signál. Brodia sa snehom.

11:03 Pátrací tím dekódoval signál, modul by mal byť vzdialený zhruba 300 metrov, je však vyššie, ako pátrači. Mohol by byť preto v kopcoch.

10:58 Máme signál! Na konci obce Hovězí chytil pátrací tím signál z modulu, stále vysiela. V okolí sú kopce.

10:56 Pátrací tím je zhruba 6 kilometrov od poslednej známej polohy z GPS a niekoľko kilometrov od obce Hovězí. Stále nemá signál z modulu.

10:43 Ako bude teraz tím pátrať po balóne? Máme predikciu, kam by modul mohol zhruba padnúť. Ak sa zariadenie nerozbilo, bude vysielať – ale pátrací tím musí byť blízko.

Zároveň sa pokúsia vyjsť na nejaké vyvýšené miesto, napríklad kopec v okolí. Teraz je pátrací tím asi 15 kilometrov od predpokladaného miesta dopadu.

V okolí je asi 30 centimetrov snehu a mínus dva stupne. Pohybuje sa kopcovitým terénom.

10:34 Hjúston aj pátrací tím stratili vo výške zhruba 1900 metrov signál z modulu. Ten dopadol niekde pri obci Hovězí. Pátrací tím mieri k poslednej známej polohe podľa GPS.

10:29 Predpokladaný dopad je v okolí obce Hovězí či obce Bariny. Pátrací tím je zhruba 28 kilometrov od miesta dopadu. Napreduje pomaly, v okolí je totiž hustá premávka.

Zatiaľ to vyzerá tak, že modul smeruje do ťažko prístupného terénu.

10:14 Pátrací tím už nemá signál slovenských operátorov, prechádza na offline mapy.

10:10 Pátrací tím vyštartoval na Moravu. Podľa predpovedí to vyzerá na pád do pohoria Beskydy. Dohľadávanie modulu tak môže ešte spôsobiť problémy.

Odhaduje sa, že modul pristane v okolí obce Lidečko, zrejme niekam do lesa.

10:08 Do spodnej stratosféry sa dostanú aj ľudia, pri letoch cez oceán, pripomína experimentálny fyzik Ján Baláž z Ústavu experimentálnej fyziky SAV.

10:05 Nabehol nám druhý tracker. Balón zatiaľ chaoticky manévruje, mesto dopadu zatiaľ stále nevieme.

10:03 Elektronika v krabici si plní svoju úlohu a zahrieva ju. Na štarte sme mali 17 stupňov Celzia v module, teraz je v ňom 22 stupňov.

10:00 Balón padá rýchlosťou 27 metrov za sekundu a spomaľuje tým, ako sa dostáva do hustejšej atmosféry. Stále sa čaká na presnejšiu predikciu dopadu.

9:53 Zdá sa, že balón praskol. Najvyššia výška bola 38 003 metra. Zatiaľ nemáme prepočet miesta dopadu.

9:47 Poľský rádioamatér nám hlási, že chytá slabý signál z nášho balón až pri Katoviciach. Stále čakáme na prasknutie balóna, členovia tímu už majú obavu, že nám zaletí príliš ďaleko.

video //www.sme.sk/vp/25966/

Balón je vo výške 36 kilometrov.

FOTO - STSPROJECT.NET

9:43 Prekročili sme plánovanú výšku. Čím vyššie balón poletí, tým ďalej na Moravu padne. Čakáme na mieste, kým praskne.

9:39 Pátrací tím čaká, kým balón preletí nad ním. Potom vyrazí na Moravu. Zatiaľ netušíme, kedy balón praskne.

Predpokladané miesto dopadu sa posunulo na sever, teraz je pri obci Lidečko. Vzhľadom k dráhe letu sa nedá vylúčiť ani návrat na Slovensko.

9:30 S jedným vypadnutým trackerom odhadujeme naše šance na nájdenie modulu 50:50. Podľa Hjústnu je však situácia stále pod kontrolou.

FOTO - STSPROJECT.NET

9:28 Veľká oblačnosť tlmí signál z balóna, preto pátrací tím stojí na parkovisku, ktoré nie je tienené stromami ani kopcami.

Polohu balóna pozeráme na serveri UK High Altitude Society. V Británii majú s lietaním do stratosféry veľmi bohaté skúsenosti.

9:27 Prekročili sme hranicu 30 kilometrov.

9:21 Máme zrejme prvé technické problémy, neprijímame jeden z dvoch trackerov. Jeden z dvoch systémov posielajúcich dáta o polohe nevysiela. Keby sme prišli aj o druhý, balón stratíme.

Samotný balón sa však umravnil. A namiesto chaotického pohybu letí podľa predpokladov. Pátrací tím stojí pri hraniciach s Českom, aby nebol v dátovom roamingu.

Stúpanie je stále o čosi pomalšie, ako sa predpokladalo. Balón s nákladom tak určite zájde ďalej.

9:16 Pátrací tím je medzi prvými kopcami, občas nám vypadáva signál z balóna.

9:12 Pátrací tím je za Nemšovou, mieri na Moravu. Na ceste je sneh, aj keď je prejazdná. Balón začal zrýchľovať v horizontálnom smere. Podľa predpokladov by mal pristáť niekde v okolí obce Valašské Klobouky.

Môže to byť ale aj úplne inak, naše predpoklady vychádzajú z matematického modelu, ktorý kŕmime meteorologickými údajmi.

video //www.sme.sk/vp/25965/

9:06 Práve sme preleteli výškovú hranicu 20 kilometrov.

9:03 V pátracom tíme zisťujú, koľko majú českých korún. Na prípadný nocľah údajne majú.

Balón je zatiaľ v okolí Púchova, drahá sa znovu stáča, letí do Česka. Už je vo výške 19 kilometrov.

8:59 Prichádzajú ďalšie fotografie zo stratosféry. Balón výrazne spomaľuje, podľa fotografií a výšky sme v stratosfére.

FOTO - STSPROJECT.NET

8:55 Balón začína meniť smer, hoci pomalšie, než sme čakali. Vietor by ho mal otočiť, balón urobí slučku a vydá sa smerom na juhozápad. Dohľadávací tím sa vrátil na diaľnici, ide naspäť na Nemšovú, potom zamieri na Moravu.

8:48 Balón sa už mal začať točiť, zatiaľ sa nestáča na západ. Zdá sa, že letí o čosi viac na sever, než sa čakalo.

Hjúston hovorí, že halušky na palube zamrzli, v okolí modulu je teraz mínus 46 stupňov.

8:43 Pátrací tím schádza z diaľnice, otáčame sa smerom na Drietomu a zrejme ďalej na Moravu, smerom k obci Slavičín.

8:40 Pátrací tím ľutuje deti, ktoré nevideli štart. Balón sa dostáva do výšky, v ktorej predpokladáme, že začne „vystrájať“. Zrejme začne meniť smer pohybu. Ešte nie je na Morave, hoci sa k nej blíži. Dostávame ďalšie fotky.

Hore svieti slnko, na diaľnici je mierna hmla.

V Hjústone predpokladajú, že modul by mohol pristáť niekde v okolí Valašských Kloboukou.

8:35 Pátrací tím vchádza na diaľnicu D1, balón letí viac na západ, ako sa predpokladalo. Odchýlka je však stále malá.

Zo školy z Považian chodia žiaci do Hjústonu na exkurziu. Sú sklamaní, že zmeškali samotný štart, no let stratosférického balóna sledujú aspoň na monitoroch v riadiacom stredisku.

8:32 Balón s nákladom a prístrojmi v súčasnosti letí viac na západ, pravdepodobne môže skončiť na Morave. Vo výške deviatich kilometrov letí rýchlosťou asi 115 kilometrov za hodinu.

8:26 Balón je v súčasnosti pri Trenčíne, vo výške asi 7,5 kilometra a letí rýchlosťou 122 kilometrov za hodinu.

Ozvalo sa nám riadenie kontroly letov, chce od nás pravidelne polohu balóna. Vyzerá to, že už upozornili lietadlá v okolí na náš štart do stratosféry.

8:25 Na ihrisko chodí stále viac detí, ľudia v Hjústne nevedia, či sto balónikov napustených héliom im napokon bude stačiť.

8:23 Pátrací tím vyráža. Vydáva smerom na Nemšovú, k diaľnici D1.

8:20 Na ihrisko prišli deti zo Základnej školy v Považanoch, aby si pozreli štart. Štart však bohužiaľ tesne zmeškali, ľudia z STSproject.net im teraz vypustia aspoň malé balóniky.

8:16 Balón je už nad mrakmi, na fotke, ktorú poslal, je vidieť slnko.

FOTO - STSPROJECT.NET

8:15 Balón stúpa pomalšie, len zhruba 5 metrov za sekundu. Mohol by preto vyletieť vyššie.

8:06 Oba trackovacie systémy fungujú a ukazujú rovnakú polohu. Balón posiela prvú fotku.

8:03 Balón sa zhruba v šesťstometrovej výške stratil v oblakoch. Balón sa od miesta štartu vzdialil asi o sto metrov.

FOTO SME- TOMÁŠ BENEDIKOVIČ

8:00 Štartujeme. Balón ide hore, stúpa rýchlo. Letí takmer vertikálne, modul sa príliš netočí, mohli by byť dobré zábery.

O desať minút vyráža pátrací tím.

7:54 Balón je nafúknutý. Je šesť minút pred plánovaným štartom. Najskôr budú pripevnené lanká, potom modrý padák, a nakoniec oranžový modul.

FOTO SME- TOMÁŠ BENEDIKOVIČ

7:53 Takmer vôbec nefúka, oblaky sa nerozchádzajú.

7:52 Balón už je takmer nafúknutý, aby neodletel je zaťažený bandaskou s vodou. Balón má asi dva metre a široký je asi meter osemdesiat.

Pod balónom je bandaska s vodou, ktorá váži štyri kilogramy a je tam preto, aby sme zistili, aký má nafúknutý balón zdvih.

7:47 Ďalší telefonát na riadenie letovej prevádzky, štart nám povolili na 8.00. Ohlásili sme očakávanú výšku 34 kilometrov a stúpanie 6 a pol metra za sekundu - povolili nám štart.

Do balónu sme začali fúkať hélium.

7:44 Začína fúkanie balónu, na stanovej plachte je fľaša s héliom. Nad Považanmi je stále oblačno, veľmi mierne sneží.

7:42 Máme za sebou prvý test, vypustili sme malý modrý balónik, aby sme vedeli či nám balón nezaletí do stromov alebo smerom, ktorý by sme nechceli.

Balón vyletel skoro vertikálne, vietor je zatiaľ slabý. Začíname rozbaľovať veľký balón. Robia to traja členovia tímu, na rukách majú gumené rukavice, aby balón nepoškodili.

7:38 Ideme rozbaliť balón. Na ihrisku, z ktorého poletíme, je asi desať centimetrov snehu.

FOTO SME- TOMÁŠ BENEDIKOVIČ

7:35 Modul je uzavretý. Na jeho okrajoch sú reflexné nálepky, aby sa dal nájsť aj za tmy - to v prípade, ak sa dohľadávanie skomplikuje.

Na module sú prilepené už aj halušky a titulka novín. Za chvíľu začne príprava na nafukovanie balóna.

FOTO SME- TOMÁŠ BENEDIKOVIČ

7:32 Skončil test GPS. Stratosférický modul svoju polohu ukazuje správne, začína sa teda jeho uzatváranie. Na obrazovke s lietadlami je vidieť, že v okolí Hjústonu je pomerne hustá premávka.

7:25 Keďže sa nám štart posunul na skoršie, prípravy na neho sa zrýchlili. Bryndzové halušky sme preložili do kapsule. V ochrannom obale je aj titulná stránka denníka SME, ktorá poletí s haluškami.

7:20 Máme prvý kontakt s riadelím letovej prevádzky. Štart nám povolili na 8:00 až 8:15. Desať minút pred letom sa máme este ozvať kontrole.

7:17 Riadiace centrum v Považanoch vyzerá ako malá NASA v krčme. Na troch LCD televízoroch je online poloha lietadiel a poloha balóna. Je tu už asi dvadsať ľudí, opisuje situáciu v našom Hjústone redaktor SME Miroslav Kern.

7:11 Nasledovať by mal telefonát na riadenie leteckej prevádzky a prvé ubezpečenie, že dnes naozaj letíme.

FOTO SME- TOMÁŠ BENEDIKOVIČ

7:10 Nebyť stratosféry, život by sa určite nevyvinul do dnešnej podoby, zdôrazňuje v rozhovore aj klimatológ Jozef Pecho z českého Ústavu fyziky atmosfére AVČR.

Podľa vedcov sa predpokladá, že stratosféra mohla vzniknúť niekedy pred 2,3 miliardami rokov, keď sa začala formovať prvé ozónosféra.

6:30 Stratosféra je jednou z vrstiev našej atmosféry. Leží nad troposférou a začína vo výške zhruba okolo desiatich kilometrov. Do najspodnejšej vrstvy stratosféry sa tak človek môže dostať napríklad aj počas letu lietadlom.

Stratosféra chráni našu planétu nielen pred únikom vody, ale vďaka ozónovej vrstve najmä pred ultrafialovým žiarením. Ozónová vrstva sa nachádza vo vyššej časti stratosféry, samotná stratosféra siaha do výšky až päťdesiat kilometrov.

Paradoxom je, že v prípade stratosféry teplota s výškou stúpa. Najchladnejšie je tak v spodnej stratosfére, kde sú teploty mínus niekoľko desiatok stupňov. Tie pomaly rastú až k teplotám okolo nuly.

6.15 Fyzik Jozef Masarik z FMFI UK opisuje, prečo je pre nás stratosféra dôležitá. Ale aj to, že život by sa z nej dal zistiť iba nepriamo.

6:00 „Dá sa to aj bez nejakej veľkej podpory štátu. Nepotrebujete ani národné či európske fondy a granty, a pridružené percentá pre byrokratických výpalníkov,“ vysvetľuje v texte Tomáš Prokopčák, prečo SME do podobného projektu išlo.

„Je totiž rozdiel pracovať s hotovým a skladať si vlastné. Stráviť hodiny učením sa, skúšaním a zlyhávaním, pokusmi a ešte častejšie omylmi.“

3:15 Začínajú testy, ktoré trvajú niekoľko hodín. Kľúčom je zistiť nielen to, či praje štartu počasie, ale aj či funguje systém na sledovanie a dohľadanie nákladu. Jeho súčasťou sú fotoaparáty a videokamery, ktoré budú zaznamenávať let na pamäťové karty.

3:00 Na miesto štartu v obci Považany dorazil tím STSproject.net. Podľa časového plánu sa najskôr vybaľovala elektronika, pripravovali sa antény a zariadenia na sledovanie letu.