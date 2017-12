Vedecký stĺpček: Mladí sú šikovní aj napriek snahe štátu

Žiadne granty ani eurodotácie. Mladí šikovní konštruktéri dokážu fungovať aj bez podpory štátu.

14. jan 2013 o 23:31 Tomáš Prokopčák

Dokázať to. Nevziať si iba hotové produkty, venovať tomu vlastný čas aj peniaze, poskladať si to a potom to vyslať. Trebárs do stratosféry a priniesť prvé fotky naživo.

Za posledné týždne sa tie otázky objavovali znovu a znovu. Načo to robiť, keď meteorológovia to dokážu hocikedy? Keď je internet plný videí, kde si aj malé deti dokážu kúpiť tých pár hotových zariadení, pospájať ich a vyslať nahor?

Je rozdiel pracovať s hotovým a skladať si vlastné. Stráviť radšej hodiny učením sa, skúšaním a zlyhávaním, pokusmi a ešte častejšími omylmi, ktoré uzatvárajú slepé cesty. Taká je podstata ľudskej zvedavosti – a vlastne vedy aj vedenia.

To všetko sa dá aj bez nejakej veľkej podpory štátu a jeho inštitúcií. Nepotrebujete žiadne národné či európske fondy a granty, a pridružené percentá pre byrokratických výpalníkov.

Ani žiadne veľké frázy a vyprázdnené bľabotanie naprieč politickým spektrom o akejsi mýtickej znalostnej ekonomike, ktorú tu nikdy nikto poriadne nielenže nebudoval, ale si ju ani nevážil. A dokonca ani žiadne hlúpe rovnostárstvo, v ktorom podpriemerní sú na tom rovnako dobre, v skutočnosti však rovnako zle ako tí špičkoví.

Aj pre toto všetko sme sa rozhodli pre projekt SME v stratosfére. Ukázať, že na Slovensku sú šikovní ľudia, ktorí chcú: obetovať vlastný čas, schopnosti, peniaze a skúšať. Že sú tu vzory, ktoré sa oplatí ukazovať, popularizovať a písať o nich. A je pritom úplne jedno, čo je pointou: trebárs v tomto prípade aj výlet do stratosféry.

Pretože aj takýchto ľudí, rovnako ako vedcov, ktorí trpezlivo vysvetľujú pre nich banálne a samozrejmé, chceme na Tech.sme.sk podporovať.