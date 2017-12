Fyzik Masarik: Život zo stratosféry zistíme len nepriamo

„Prítomnosť života sa dá pozorovať v stratosfére hlavne nepriamo,“ hovorí fyzik Jozef Masarik z FMFI Univerzity Komenského.

14. jan 2013 o 16:20 Tomáš Prokopčák

Ako nás stratosféra chráni?

Stratosféra nás chráni pred ultrafialovým žiarením. No chráni nás aj pred kozmickým žiarením v zmysle časticovej zložky a to tým, že protóny a alfa častice, ktorých je v tomto žiarení deväťdesiatdeväť percent, vstupujú do jadrových reakcií, v ktorých vznikajú nové častice a atómové jadra, čím sa energia primárnej častice rozdelí medzi viac objektov. Tieto sekundárne častice vstupujú do ďalších jadrových reakcií.

A to je dobré?

Keď sa energia rozdelí medzi veľa častíc, potom klesne pod prah energie jadrových reakcií a teda tieto častice už nemôžu vyvolať ďalšie jadrové reakcie. Sú len zastavené v atmosfére. V tom spočíva ochranná úloha stratosféry.

Prečo je stratosféra dôležitá?

Okrem ochrannej úlohy stratosféra hrá dôležitú úlohu v transporte vzdušných hmôt vo výmene vzduchu, čím prispieva aj k výmene kyslíka a iných plynov potrebných pre život. Dôležitú úlohu

hrá stratosféra i v energetickej bilancii Zeme, teda v absorpcii a odraze slnečného žiarenia, čo je dôležité pre udržanie teploty. Aby na zemi mohla byť tekutá voda, v ktorej vznikol život.

Dá sa podľa stratosféry z kozmu zistiť niečo zaujímavé? Napríklad prítomnosť života?

V kozmickom veku sa stratosféra pozoruje predovšetkým z dôvodu sledovania znečistenia atmosféry, ničenia ochrannej ozónovej vrstvy a takisto sa dá sledovať transportné vzdušných hmôt, čo umožňuje zlepšovať predpovede počasia. Prítomnosť života sa dá pozorovať hlavne nepriamo, cez prítomnosť vody a kysličníka uhličitého, ktorý je aj produkt chemických procesov prebiehajúcich v živých organizmoch.