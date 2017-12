Fyzik Baláž: Stratosféry sa dotknú aj lietadlá

„Množstvo letov prebieha na dolnej hranici stratosféry,“ zdôrazňuje Ján Baláž z Ústavu experimentálnej fyziky SAV.

14. jan 2013 o 17:52 Tomáš Prokopčák

Je pre nás stratosféra dôležitá?

Stratosféra je dôležitou súčasťou jedinečného ekosystému planéty Zem. Jej najznámejšia ochranná funkcia sa týka ozónu, ktorý pohlcuje väčšinu ultrafialového žiarenia zo Slnka, no chráni nás aj pred kozmickým žiarením.

Veď množstvo letov prúdovými lietadlami už prebieha vo výške desať až dvanásť kilometrov, teda na dolnej hranici stratosféry, takže smerom k vesmíru pasažierov chráni hlavne ona. Vyššie vrstvy atmosféry sú už ozaj veľmi riedke.

Prečo lietadlá lietajú až do stratosféry?

Pre prúdové lietadlá sú lety v tejto výške výhodné kvôli malému aerodynamickému odporu a menším turbulenciám, no ožiarenie z kozmu už nie je celkom zanedbateľné.

Jeden transatlantický let je pre leteckého pasažiera podobná radiačná záťaž ako jedna röntgenová snímka pľúc. V stratosfére prebieha aj množstvo atmosférických chemických reakcií, ktoré sú stimulované žiarením z kozmu.

Vy ste postavili vesmírny prístroj na skúmanie kozmických energetických častíc. Takéto častice dopadajú aj na stratosféru?

Vysokoenergetické galaktické častice sa zrážajú s atómami atmosféry už v jej horných vrstvách, pritom ale vzniká celá kaskáda rôznych sekundárnych častíc, ktorých prenikavosť je rôzna. Najprenikavejšie mióny dopadnú až na zemský povrch, avšak väčšina častíc kaskády postupne zaniká v atmosfére.

To vieme nejako pozorovať?

Čím väčšia nadmorská výška - tým menej vzduchu je medzi pozorovateľom a vesmírom, a tým viac kozmických častíc pozorujeme. Aj kvôli tomu je naše observatórium na pozemné meranie kozmického žiarenia umiestnené na Lomnickom štíte.

Mnohé energetické častice slnečného pôvodu však na atmosféru ani nedopadnú, lebo ich odkloní zemské magnetické pole, ktoré sa tiež významne podieľa na ochrane planéty.

A čo sa takýmito časticami stane?

Tieto častice magnetosféru obtekajú, niektoré sa v nej aj načas zachytia vysoko nad atmosférou. Pokiaľ sa však do atmosféry predsa len dostanú, spravidla je to v polárnych oblastiach, kde siločiary geomagnetického poľa vchádzajú kolmo do Zeme.

Tam potom vzniká nádherné prírodné divadlo - polárna žiara. Tá sa však nachádza vo výške okolo 80 - 100km, teda nad stratosférou.