Tablet alebo notebook. Čo si máte kúpiť pod stromček?

Naše tipy

Asus Zenbook UX42VS

Je hrubý len dva centimetre, má optickú mechaniku, podsvietenú klávesnicu a telo tvorené z pevných materiálov. S hmotnosťou 1,7 kilogramu je jedným z najľahších výkonných ultrabookov so 14-palcovým matným displejom. Okrem procesoru rodiny Core i5 ho výrobca vybavil šiestimi gigabajtami operačnej pamäte, výkonnou grafickou kartou nVidia a 750 gigabajtovým diskom s pomocnou flash pamäťou. Vysokokapacitná batéria umožní na jedno nabitie pracovať vyše 7 hodín. Zariadenie sa dodáva s najnovším operačným systémom Windows 8.

Cena: 999 eur

Sony Vaio T13

Jeden z prvých notebookov vybavených najnovším operačným systémom Windows 8 výrobca vybavil 13,3-palcovým HD displejom, umožňujúcim ovládanie dotykom. Tomu je prispôsobené nové používateľské rozhranie a množstvo zadarmo dostupných programov a hier. Notebook má stredne výkonný procesor, 4 gigabajty pamäte a integrovaný grafický čip, určené pre nenáročné hry. Pevný disk s kapacitou 500 gigabajtov je doplnený o pomocnú flash pamäť. Dostupná je aj drahšia verzia notebooku s výkonnejším procesorom s rýchlym SSD diskom s kapacitou 128 gigabajtov.

Cena: 869 eur

Acer Aspire V3

S dvojjadrovým procesorom Core i5, veľkou operačnou pamäťou a grafickým čipom GeForce GT640M je vhodným darčekom pre stredne náročného hráča počítačových hier. Pevný disk s kapacitou 750 gigabajtov nie je najrýchlejší, ponúka však dostatok kapacity aj pre veľké množstvo multimediálnych súborov. Uhlopriečka 15,6 palca a priemerná konštrukcia ho predurčujú pre domáce použitie, prípadne ako univerzálneho spoločníka pre študenta na internáte. Dodávaný je s najnovším operačným systémom Windows 8, na jedno nabitie vydrží pracovať menej ako päť hodín.

Cena: 649 eur

Samsung 350E

So 17,3 palcovou uhlopriečkou je primárne vhodný ako náhrada za klasický domáci alebo multimediálny počítač. Procesor môžeme zaradiť do nižšej kategórie, na väčšinu bežných úloh má výkonu dosť a poradí si aj s menej náročnými hrami, kde mu sekunduje grafická karta Radeon HD 7670. Operačná pamäť s kapacitou 4 gigabajty je rozumným minimom, 750 gigový disk by mal postačiť aj na desiatky HD filmov. Notebook je dodávaný s novým operačným systémom Windows 8.

Cena: 512 eur

HP 650

Je typický počítač určený do nenáročnej domácnosti. Má moderný procesor od firmy Intel, 4 gigabajty operačnej pamäte a 500-gigabajtový disk. 15,6-palcová uhlopriečka poskytuje dobrý komfort pre prácu aj zábavu. Notebook je vhodný na prezeranie internetu, online komunikáciu (má aj webovú kameru), úpravu fotografií či hranie graficky nenáročných hier. Vybavený je operačným systémom Windows 7. Plastová konštrukcia nie je určená na denné prenášanie, na jedno nabitie vydrží pracovať vyše piatich hodín.

Cena: 369 eur