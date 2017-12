Test: Prvý Intel smartfón, ktorý si kúpite aj na Slovensku

Smartfón s netbookovým procesorom si budeme môcť kúpiť aj na Slovensku. Vyrába ho čínske ZTE, do ponuky ho plánuje zaradiť Orange.

19. okt 2012 o 11:00 Matúš Paculík

S cenou približne 250 eur bude jedným z najdrahších smartfónov spoločnosti ZTE na našom trhu. V porovnaní s konkurenciou je cena nastavená dobre, zaujať chce dobrým displejom a vysokým výkonom.

Kompatibilita už nie je problém

Pri testoch prvého smartfónu s procesorom Intel Atom sme narazili na problém s kompatibilitou. Z veľkej časti za to mohla aj staršia verzia operačného systému, kvôli ktorej sa väčšina novších hier odmietala vôbec nainštalovať.

ZTE svoju novinku vybavilo nie síce najnovšou, ale stále ešte aktuálnou verziou Androidu 4.0. Procesor a grafický čip sa nezmenili, kompatibilita je už na úplne inej úrovni.

Počet hier ktoré bez problémov fungujú je výrazne viacej, výnimky môžeme nájsť len pri niektorých najnovších a graficky najnáročnejších hrách.

Výrobca použil v zariadení minimálne upravený systém so základnými miniaplikáciami. Zaujímavo je spravená jedine uzamknutá obrazovka, ktorá umožňuje spustiť aplikácie podľa vlastného výberu.

Plast za 250 eur

Pri rozumne nastavenej cene nemožno očakávať spevnenú konštrukciu tvorenú kovom alebo pokročilým polykarbonátom. ZTE Grand X In je tvorený z plastu priemernej kvality.

Zadný zdrsnený povrch je príjemný na dotyk, no pocit prémiového prístroja sa mu navodiť nedarí. Jednotlivé diely k sebe presne pasujú, pri väčšom tlaku je badateľná mierna deformácia.

Okrem 4,3 palcového displeja sa zariadenie ovláda pomocou štyroch dotykových a troch hardvérových tlačidiel. Konektory sa na tele prístroja nachádzajú len dva – jack pre zvukový výstup a micro USB pre nabíjanie / komunikáciu s počítačom.

Zadná časť smartfónu obsahuje snímač fotoaparátu, umiestnený je v jej ľavej hornej časti. Pri fotení v režime na šírku si preto treba dávať pozor na nechcené clonenie palcom.

S výkonom netbooku

ZTE Grand X In Hodnotenie: 8,2 + Dobrý pomer ceny k výkonu, NFC

- Priemerný dizajn

Procesor: Intel Atom 1,6 GHz, jednojadrový

Grafický čip: PowerVR SGX 540

Pamäť: 1 GB RAM + 4 GB interná pamäť

Displej: 4,3“ 960×540, 256 ppi

Foto: 8 Mpx, LED flash, FHD video

GPS: Áno, Google Mapy

Rozmery: 127×65×9,9 mm

Hmotnosť: 141 g

Systém: Android 4.0



Web: www.zte.com.cn

V smartfóne sa nachádza najnovšia verzia procesoru Intel Atom, vyrobená 32 nanometrovou architektúrou.

Procesor je len jednojadrový, dokáže súčasne spracovať až dve výpočtové vlákna. Pracovná frekvencia sa dynamicky upravuje podľa potreby, maximom je 1,6 GHz.

Doplnený je o bežný jeden gigabajt operačnej pamäte, 4 gigabajtový úložný priestor a výkonný grafický čip PowerVR SGX 540. Z bezdrôtových technológií je tu Wi-Fi, Bluetoth vo verzii 2.1, GPS a dokonca aj moderné NFC.

Úložný priestor je možné rozšíriť pomocou pamäťovej karty typu microSD s maximálnou kapacitou 32 gigabajtov.

V obchodoch bude dostupná aj verzia s integrovanou 16 gigabajtovou pamäťou.

Displej s uhlopriečkou 4,3 palca má dnes už bežné rozlíšenie 540×960 bodov. Kvalita zobrazenia je veľmi dobrá, s mierne sýtejšími farbami.

Ochranné sklo Gorilla Glass použité nie je, na priamom slnku je zobrazenie priemerné.

Snímač s rozlíšením 8 megapixelov produkuje fotografie priemernej kvality. Výstupu chýba detail a farebná sýtosť, rovnako priemerné je aj video. To je možné nahrávať v maximálnom rozlíšení Full HD.

Intel to nakoniec zvládol

Kým Texas Instruments rokuje s Amazonom o odpredaji divízie mobilných čipov, Intel sa snaží o návrat do segmentu, ktorý pred rokmi opustil. K dosiahnutiu trhového podielu spred desiatich rokov má stále ďaleko.

V novom smartfóne od ZTE ukázal, že je na dobrej ceste vyriešiť prvotné problémy s kompatibilitou a jeho procesor je okrem netbookov vhodný aj do moderných smartfónov.

Namiesto pretekania sa o prvenstvo v kategórii najvýkonnejších zariadení, ide strednou cestou a ponúka smartfón určený pre masy.

Na Slovensku by sa cena za ZTE Grand X In mala pohybovať okolo 250 eur, Orange ho do ponuky zaradí už za jedno euro.