Apple ukázal nový iPhone 5

Aké boli špekulácie

Podľa Ars Technica sa niektoré fámy šírili už od júla. Magazín The Verge sa ale odvolával na vyhľadávanie na stránke Apple.com, ktoré zistilo, že firma mala pripravené PR materiály nielen k novému telefónu s názvom iPhone 5.

Spoločne s telefónom mala vyjsť aj nová verzia obchodu iTunes či dva nové prehrávače iPod.

Technologické stránky už dlhšie špekulovali, že Apple by mohlo hovoriť nielen o novom telefóne s operačným systémom iOS 6, ale napríklad aj o uvedení dlho očakávanej televízie od Apple.

Niekedy sa dodávala aj fáma, či Apple náhodou nepredstaví aj menšiu verziu svojho tabletu iPad, ktorý môže nazvať iPad mini. Pravdepodobnejšie by však bolo, že takýto produkt firma pripraví na vianočný trh a oznámi ho až budúci mesiac.

Apple by však mohla predstaviť nový (možno dokonca viacero) model hudobného prehrávača iPod. The Verge hovorí, že PR správy boli pripravené aj k novým modelom iPod Touch a iPod nano.

Vlastnosti nového iPhone 5

Magazín Wired na svojej internetovej stránke zverejnil najrozšírenejšie dohady o nových funkciách i výzore telefónu.

Isté by malo byť to, že ďalší iPhone dostane väčší displej (ale stále výrazne menší, ako Samsung Galaxy S3) a podľa Gizmodo by mu mala pomôcť technológia od Sharpu (IGZO).

Zvládať bude technológiu LTE, nové funkcie - ako napríklad spúšťanie aplikácií - sa asi naučí Siri, mobil dostane výkonnejší procesor a zrejme aj nový spôsob pripájania do elektrickej siete či k iným zariadeniam.

Naopak, Wired veľmi neverí, že iPhone 5 bude obsahovať šikovné technológie na uskutočňovanie bezhotovostných platieb - a teda nehrozí ani snímanie odtlačkov prstov.

Jedným z dôvodov je aj to, že sa to Apple zatiaľ nevyplatí. Skôr nepravdepodobný je aj nový fotoaparát v telefóne.

Ak by však firma naozaj predviedla nový telefón (a že by bolo načase), do obchodov sa dostane už tento mesiac. A Digital Spy si myslí, že z neho Apple predá viac ako päť miliónov kusov.