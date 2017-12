Nokia Lumia 800 je dobrý smartfón s kontroverzným systémom

Očakávanému smartfónu so systémom Windows trvala cesta na náš trh zbytočne dlho. Kvalitné spracovanie a navigácia zadarmo na víťazstvo stačiť nemusia.

9. máj 2012 o 14:00 Matúš Paculík

Minimálne v kategórii smartfónov so systémom Windows sa Nokii darí a trojica modelov série Lumia tu zaznamenala dobré predaje. Môže za to aj fakt, že ponuka smartfónov so systémom Windows je dlhodobo chudobná a výrobcovia prinášajú len malé množstvo nových modelov.

Kvalitou spracovania víťazí

Nokia sa rozhodla použiť osvedčený koncept zo smartfónu N9. Základom je polykarbonátové telo, zhotovené z jedného kusu. Neumožňuje výmenu batérie, zvyšuje ale celkovú pevnosť a odolnosť konštrukcie pri menej šetrnom zaobchádzaní a pádoch.

Hlavným ovládacím prvkom je dotykový AMOLED displej s uhlopriečkou 3,7 palca a ochranou Gorilla Glass. Ponúka dnes už priemerné rozlíšenie 800×480 bodov, ktoré v porovnaní s HD displejmi nedosahuje tak vysoký stupeň ostrosti hlavne pri zobrazení textu.

Pod displejom sa nachádza trojica dotykových tlačidiel. Pravá strana smartfónu obsahuje dvojicu tlačidiel na úpravu hlasitosti, jedno na blokovanie displeja a pochvala patrí za hardvérovú spúšť fotoaparátu. Tá navyše reaguje aj pri zablokovanom displeji a výrazne skráti čas potrebný na odfotenie prvej snímky.

Horná časť smartfónu je vyhradená zvukovému výstupu, microUSB konektoru a slotu na microSIM kartu.

Priemerný hardvér pre Windows stačí

Nokia Lumia 800 Hodnotenie: 8,5 + Dizajn, kancelársky balík, navigácia, rýchle reakcie systému

- Nízke rozlíšenie, menšie množstvo aplikácií

Procesor: Qualcomm MSM8255 1,4 GHz, jednojadrový

Grafický čip: Adreno 205

Pamäť: 512 MB RAM + 16 GB interná pamäť

Displej: 3,7“ 800×480, dotykový

Foto: 8 Mpx, LED flash, HD video

Komunikácia: Wi-Fi, BT 2.1

GPS: Áno, Nokia mapy

Batéria: 1450 mAh

Rozmery: 116,5×61,2×12,1 mm

Hmotnosť: 142 g

Systém: Windows Phone 7.5



Web: www.nokia.sk

Nokia Lumia 800 prišla na trh v období smartfónov s dvojjadrovými procesormi. U nás sa objavila výrazne neskôr, keď sa chystali modely s dokonca štvorjadrovými procesormi.

Lumia 800 ale neponúka obdobne výkonné riešenie. Výrobca siahol po rokmi overenom čipe Qualcomm MSM8255, obsahujúcom jednojadrový procesor s frekvenciou 1,4 GHz a stredne výkonnú grafickú časť Adreno 205.

Operačná pamäť má kapacitu 512 megabajtov, pre dáta je pripravených 16 gigabajtov bez možnosti dodatočného rozšírenia pomocou pamäťových kariet. Obdobný hardvér v dnešnej dobe nájdeme už len pri konkurenčných smartfónoch strednej triedy s cenou o polovicu nižšou.

Systém Windows Phone si s priemerným hardvérom vystačí, pohyb v používateľskom rozhraní a práca so základnými aplikáciami je bezproblémová a svižná.

Vďaka presne stanoveným pravidlám zo strany Microsoftu a limitom samotného systému je nemožné naraziť na aplikáciu alebo hru, ktorej by nestačil výkon Lumie 800.

Namiesto ikoniek dlaždice

Dlaždice sú pre Windows Phone jedinečné. Ich slabou stránkou je veľmi malé množstvo zobrazovaných informácií a sú tu limity čo do počtu živých dlaždíc a doby ich aktualizovania.

Z dlaždice mailu sa napríklad dozvieme len počet nových mailov a dlaždica počasia alebo stavu batérie sa po pár dňoch prestane aktualizovať z dôvodu dlhšieho nespustenia samotnej aplikácie.

Samotné používateľské rozhranie je rýchle a prehľadné, z integrácie sociálnych sietí a Facebook chatu by si mohli brať príklad aj konkurenčné platformy.

Niektorým používateľom môže vadiť aj menšie množstvo aplikácií a hier. To je ale silne individuálny problém a nedá sa všeobecne tvrdiť, že je ich nedostatok.

Mobilná kancelária je vynikajúca

Windows Phone je vybavený kancelárskym balíkom Office, ktorý obsahuje Word, Excel, PowerPoint a OneNote aplikácie, všetky kompatibilné s desktopovými Office 2010. Podporované sú cloudové služby Microsoftu Sharepoint a SkyDrive, chýbať nemôže Office 365.

Mailový klient nie je vybavený obrovským množstvom funkcií, svoju úlohu si ale plní veľmi dobre. Je prehľadný, rýchly a dobre zvolené písmo pomáha v rýchlej orientácii a príjemnom čítaní.

Podpora konkurenčného Google je okrem mailu odkázaná na aplikácie tretích strán. Gtalk podporuje niekoľko veľmi dobrých programov vrátane IM+, dokumenty Google programátorov zatiaľ nezaujali.

Nokia má exkluzívne aplikácie

Nemožnosť výrazného odlíšenia sa pri hardvéri nahrádza Nokia exkluzívnymi aplikáciami. Hlavným lákadlom pre zákazníkov sú Nokia mapy a navigácia, čo na zvyšných Windows smartfónoch nenájdete.

Ohlásených je niekoľko ďalších aplikácií, ktoré budú na začiatku dostupné exkluzívne len pre Lumie a až po niekoľkých mesiacoch ich získajú majitelia konkurenčných smartfónov s Windows.

Na Windows Phone nakoniec uvidíme aj najnovší herný hit Angry Birds Space, ten bude dostupný pre všetky modely súčasne.

Skype funguje obmedzene

Windows Phone je priemerný v on-line komunikácii. Natívna podpora je prítomná pre Messenger a Facebook chat, Gtalk a u nás stále rozšírené ICQ je dostupné len pomocou aplikácií tretích strán.

Problémom sú nie vždy fungujúce Push oznámenia. Aplikácie sa z pohotovostného stavu otvárajú pomaly, plnohodnotný multitasking tu nefunguje.

Skype aplikáciu uvoľnil Microsoft len pred nedávnom, pripomína skôr rannú verziu ako plnohodnotného IM klienta.

Skype nedokáže vo Windows Phone pracovať na pozadí a po opustení aplikácie nie je používateľ informovaný o prichádzajúcich hovoroch alebo správach. Tento problém sa nevyskytuje pri konkurenčných systémoch Android a iOS.

Kúpiť alebo nie?

Nokia Lumia 800 je kvalitne spracovaný smartfón, takže odpoveď na otázku ohľadom výhodnosti kúpy sa odvíja od ceny a použitého systému.

Windows Phone nie je zlý systém a je plnohodnotnou alternatívou k Androidu a iOS. Na trhu je síce krátko, Microsoft má ale dlhoročné skúsenosti vďaka staršiemu systému Windows Mobile. Prípadné nedostatky oproti konkurencii preto nie je možné prehliadať.

Doporučenú cenu 479 eur dodržiava len niekoľko obchodov, kúpiť sa dá už aj za rovné štyri stovky. Konkurenčné modely od Samsungu alebo HTC síce nemajú Nokia mapy a navigáciu, sú ale výrazne lacnejšie a pri ich kúpe môžete ušetriť až 200 eur.