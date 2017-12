Novému tabletu pribalil Samsung aj stylus, na iPad stále nemá

Vyzerá pekne, má dotykové pero, je výkonný a dokonca si s ním aj zatelefonujete. Nepresvedčil nás svojim spracovaním, displejom a ani vysokou cenou.

30. sep 2012 o 17:14 Matúš Paculík

Nový tablet od Samsungu mal všetky predpoklady stať sa predajným hitom. Vyzerá pekne, vďaka výkonnému procesoru je rýchly, obsahuje špeciálne dotykové pero a v 3G verzii s ním môžete aj volať.

Samsung ho od zvyšku konkurencie odlíšil aj množstvom vlastných aplikácií a doteraz nevidenou možnosťou pracovania v dvoch programoch súčasne. Splnil výsledný mix naše očakávania?

Vyrobený je z plastu

Tablet na prvý pohľad vyzerá pekne, po chytení do rúk sa negatívne prejaví kvalita konštrukcie. Pri prémiovom produkte za skoro 600 eur by sme očakávali materiály, ktoré dokážu spevniť celé zariadenie.

Kým pri smartfóne Galaxy S III bol polykarbonát dostatočný, tak pri rozmerovo väčšom tablete pôsobia plasty nedôveryhodne, lacno.

V rukách sa aj vďaka nízkej hmotnosti drží pohodlne, mäkké plasty ale nedostatočne spevňujú zadnú časť prístroja a pri väčšom tlaku cítiť ich pohyb.

Škoda priemerného displeja

Má uhlopriečku 10,1 palca a širokouhlý pomer strán. Pre zobrazovanie používa vylepšenú TN technológiou s dobrými pozorovacími uhlami, sýtymi farbami a silným jasom.

Body stráca za nízke rozlíšenie 1280×800 bodov, ktoré by sme v prémiovom tablete z druhej polovice roku 2012 nečakali. Rozdiel medzi jemným Retina displejom a bežným HD rozlíšením je priepastný.

To si dobre uvedomuje aj konkurencia, ktorá ponúka Androidové tablety s Full HD rozlíšením 1920×1080 bodov.

K tabletu si dokúpte textilné puzdro, ktoré sa dotýka displeja - ušetríte sa od čistenia odtlačkov prstov. Vľavo je Galaxy Note po týždni používania, vpravo nový iPad so SmartCover po mesiaci používania.

Zaujímavé systémové vylepšenia

Samsung svoj tablet vybavil systémovou nadstavbou TouchWiz, ktorú nájdeme aj pri smartfónoch. Nedá sa jednoducho vypnúť, ale systém výrazne nespomaľuje.

Zo smartfónu Galaxy S III si berie množstvo vylepšení, ktoré pri konkurenčných tabletoch nenájdeme -ovládanie pomocou gest rúk a na základe polohy tabletu.

Naklonenie tabletu plynule zväčšuje či zmenšuje fotografie a snímaním očí vie zistiť, kedy ho jeho majiteľ naozaj potrebuje a kedy už nie. Ak sa chvíľu nepozrie na displej, sám sa vypne.

Upravený systém podporuje niekoľko takzvaných plávajúcich okien, ktoré umožňujú napríklad pracovať v kancelárskom balíku a súbežne pozerať v menom okne film, či prezerať obrázky.

Oveľa zaujímavejšia je rozšírený multitasking, dovoľujúci mať súbežne otvorené dve aplikácie, z ktorých každá zaberá polovicu obrazovky. Podporovaných je len niekoľko programov, vrátane kancelárskeho balíka, prehrávača filmov a mailového klienta.

Môžete súčasne prezerať web, obrázky, maily, alebo pracovať v textovom dokumente.

Ovládajte ho perom

Samsung svoj stylus volá S Pen a miesto mu našiel priamo v tele tabletu a prispôsobil mu niekoľko aplikácií. Využiť môžete napríklad S Note pre písanie poznámok a rozpoznávanie textu.

Stylus je ako zábavný doplnok skvelý, pre prácu mu chýbala jedna dôležitá vec – okamžitá reakcia systému na jeho pohyb po displeji.

Počas rýchleho písania poznámok sa nám stávalo, že sa celé písmeno zobrazilo až počas písania toho ďalšieho. To má nepriaznivý vplyv na čitateľnosť písaných znakov a dúfame, že to Samsung pri najbližšej aktualizácii opraví.

Dotykové pero ho preto robí zaujímavým hlavne pre grafických dizajnérov. Použitá je Wacom technológia s intenzitou tlaku v 1024 úrovniach.

S nadpriemerným výkonom

Samsung

Galaxy Note 10.1 Hodnotenie: 8,0 + Dobrý výkon, pero, softvérová výbava, 3G

- Priemerná konštrukcia, nízke rozlíšenie dispeja Procesor: Samsung Exynos 4412 1,4 GHz, štvorjadrový

Grafický čip: Mali-400 MP

Pamäť: 2 GB RAM + 16 GB interná pamäť

Displej: 10,1“ 1280×800, dotykový

Foto: 5 Mpx, LED flash, HD video

GPS: Áno, Google Mapy

Rozmery: 257,8×175,3×8,9 mm

Hmotnosť: 580 g

Batéria: 7000 mAh

Systém: Android 4.0.4



Web: www.samsung.sk

Cena: 579 €

Samsung vybavil tablet vlastným čipom Exynos 4412. Ten v sebe obsahuje štyri procesorové jadrá s pracovnou frekvenciou 1,4 GHz a grafickú časť Mali-400 MP.

Operačná pamäť má nadštandardne veľkú pamäť dva gigabajty, pre dáta je vyčlenené 16 gigabajtové úložisko. Dostupné sú aj drahšie verzie tabletu s 32, prípade až 64 gigabajtovou pamäťou. Pamäť je možné rozšíriť s pomocou MicroSD karty o dodatočných 64 gigabajtov.

Papierový výkon tabletu je vysoký, v reálnej prevádzke sa určite nestretnete s aplikáciou alebo hrou, na ktorá by bola nad jeho sily. Výsledky testov sú porovnateľné s prémiovými tabletmi vybavenými konkurenčným čipom Tegra 3.

Pohyb v menu a medzi obrazovkami je plynulý, ale len do doby, kým nezačnete používať väčšie množstvo miniaplikácií. Vtedy sa začnú prejavovať drobné zaváhania systému na ktoré sme síce pri Androide zvyknutí, ale od pri výkonnom štvorjadrovom čipe by sme to nečakali.

Je možné, že táto malá drobnosť zmizne po aktualizácii na vyššiu verziu operačného systému Android. Samsung totiž svoj prémiový tablet nelogicky vybavil len jeho staršou verziou 4.0.4.

Film si pozriete aj vo Full HD

Galaxy Note 10.1 je vybavený dvoma reproduktormi s dobrou kvalitou zvuku. Na počúvanie vážnej hudby stavané nie sú, ako núdzové riešenie postačia na nenáročný film, alebo hranie hier.

Filmy vo Full HD rozlíšení sú prehrávané plynulo, s doplnkovou redukciou môžete obraz preniesť aj na obrazovku televízora alebo počítačového monitora.

Možnosti záznamu videa sú limitované len na HD rozlíšenie. Tablet ale nie je primárne určený na záznam videa, alebo fotografovanie – toto sú len doplnkové funkcie. Kvalita videa a fotografií je dobrá, vo všeobecnosti mierne horšia v porovnaní s iPadom.

Galaxy Note alebo iPad?

Cenový rozdiel 16 gigabajtových verzií s 3G/4G modulom je približne 20 eur. To je pri cenovej hladine 600 eur zanedbateľné. Obidva tablety majú podobný výkon. Samsung láka štvorjadrovým procesorom a priemerným grafickým čipom Mali-MP400. Apple má len dvojjadrový procesor, ale o to výkonnejšiu grafiku od PowerVR.

Tú potrebuje kvôli výrazne väčšiemu rozlíšeniu displeja 2048×1536 bodov. Samsung použil bežné HD rozlíšenie, ktoré je síce menej náročné na výkon grafického čipu, ale zaostáva pri všetkých činnostiach od prezerania webu až po prehrávanie videa.

Špecialitou Samsungu je pero, reagujúce aj na intenzitu dotyku. Multitasking v podobe dvoch naraz zobrazených programov je bonus, ktorý Apple pri svojom iPade neponúkne.

Aj napriek určitej kritike je nový Samsung dobrým Android tabletom. Kvalitou spracovania zaostáva, softvérovou výbavou, či skôr úpravami systému robí z priemerného tabletu tablet zaujímavý.