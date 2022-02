Klik: Facebook videl bod zlomu, za ktorým už nie je rast

Komentovaný prehľad technologických správ.

Hospodárske výsledky

Meta (Facebook)

Akcie sociálnej siete stratili po oznámení výsledkov viac ako štvrtinu hodnoty. Materská firma Facebooku pritom oznámila silné tržby aj vysoký zisk. No po prvý raz v histórii sa znížil počet denných používateľov Facebooku. Klesol takmer nebadane, no po prvý raz sa pre Facebook zlomila rastová krivka. Investori to zjavne pochopili ako signál toho, že Facebook bude mať problém rásť.

Facebook sám problémy avizuje. Firma očakáva, že jej okrešú tržby nové pravidlá pre ochranu súkromia, ktoré začalo na svojich telefónoch presadzovať Apple aj investície do projektu metaverza - akejsi zmesi virtuálnej reality, online hier a sociálnej siete - ku ktorému Mark Zuckerberg firmu tlačí. Mladších používateľov zároveň lákajú konkurenčné siete ako Tik Tok a Facebook ich nevie rýchlo a ľahko okopírovať.

Firma v uplynulom roku vykázala zisk 40 miliárd dolárov a bude dobre zarábať ešte roky. Súčasný prepad je skôr symbolom toho, že trhy nevidia pre Facebook jednoduchú cestu k ďalšiemu rastu. (WSJ)

Vysvetlenie toho, prečo je pre Facebook ťažké proste skopírovať Tik Tok z Kliku 133.

Prečo je Tik Tok výnimočný Celé vysvetlenie skvelo podal vývojár a dizajnér Eugene Wei na svojom blogu, a potom ho prerozprával pre podcast 16 Minutes on the News. Je to najlepešie vysvetlenie TikToku, aké nájdete a vrelo ho odporúčam prečítať si celé. V skratke spravil TikTok dve dôležité veci: 1. Sieť záujmov Pochopil, že nepotrebujete sociálnu sieť na to, aby ste mohli šíriť obsah. Sociálna sieť, teda mapa fanúšikov, kamarátstiev a sledovateľov na Instagrame či Facebooku je v skutočnosti lešenie, ktoré pomáha firmám doručovať vám obsah. Predpokladajú, že budete mať rovnaké záujmy ako vaši fanúšikovia alebo známi. Majú pravdu, ale nie vždy. Stane sa vám, že napríklad kamarát, s ktorým máte radi spoločné filmy začne hovoriť o hokeji, lebo jeho tím vyhráva. Vás ale hokej nezaujíma. Sociálna sieť vám bude doručovať nesprávny obsah, lebo sa spolieha na to, že s kamarátmi zdieľate záujmy. TikTok dokázal analýzou obsahu každého jedného videa a pozorným sledovaním používateľov (pozri bod 2) dokázal obsah doručovať aj bez lešenia. Sociálna sieť sa naučila analyzovať obsah a záujmy používateľov a doručiť im najlepší obsah, aký má k dispozícii. Znamená to okrem iného aj to, že prominentní tvorcovia majú menej dosahu a musia vytvárať naďalej dobrý obsah. TikToku je jedno, koľko máte fanúšikov, ak vaše video neuspeje v malej testovacej vzorke, distribučný robot ho nikomu neukáže. Zložito sa snažíme povedať, že TikTok našiel technologický spôsob ako obísť monopol Facebooku, ktorý má neopakovateľnú sociálnu sieť. 2. Apka robená pre robota Celý TikTok je nadizajnovaný tak, aby sa dal každý kus obsahu dobre robotom analyzovať. Na obrazovke máte vždy len jedno video, takže robot presne vie, čo a ako dlho ste pozerali. Celý dizajn TikToku je podriadený tomu, aby robot vyhodnocujúci obsah príspevkov a robot vyhodnocujúci záujmy používateľov mali čo najľahšiu prácu. Pohodlie používateľov je podriadené pohodliu a efektivite nástrojov pre strojové učenie. Výsledkom je, že roboty svoju prácu robia veľmi dobre a ukazujú používateľom obsah, ktorý naozaj chcú pozerať a nepotrebujú na to sociálnu sieť. Ak chcete preraziť do TikToku, zatnite zuby, nainštalujte si apku a strávte hodinu v sekcii "discover". Robotom služby by to malo stačiť na to, aby sa naučili prečítať váš vkus.

Google

Materská firma Googlu vykázala mimoriadne dobrý výsledky. Rýchlo rástol cloudový aj reklamný biznis a podľa šéfa Sundara Pichaia sa dobre darilo aj značke Pixel telefónov. Aj keď už nechcel povedať, čo to presne znamená.

Google dokázal za uplynulý kvartál zvýšiť tržby o tretinu a tržby YouTube narástli o štvrtinu. Tak silný rast pre takto zabehnuté firmy je prekvapivý a pomáha otočiť naratív z posledných rokov o tom, že Google naráža na strop toho, čo je online reklama schopná do firmy priniesť.

Pre konkrétnejšiu predstavu. Google za uplynulý kvartál (!) zvýšil svoje tržby približne o toľko, koľko utŕži celá korporácia Coca-Cola za dva roky.

Amazon

Spoločnosť mala v podstate dobrý kvartál, ale je to zložitejšie, väčšina hláseného zisku ($14,3 mld.) pochádza z akcií výrobcu EV Rivian ($11,8 mld.), do ktorého Amazon investoval.

Amazon tiež zvýšil cenu svojho predplatného Amazon Prime zo $119 na $139 (17% zvýšenie).

Asi najzaujímavejšie na výsledkoch ochodného giganta je, že e-commerce segmet Amazonu od konca 2020 nerastie, naopak veľmi sa darí reklame ($9 mld. za Q4 a $31 mld. za celý 2021, čo je veľkosť globálneho novinového trhu).

Doteraz bol najziskovejším segmentom AWS cloud, ktorý stále pekne rastie, ale reklamný biznis je pravdepodobne ešte ziskovejší segmet z pohľadu marže.

Amazon povedal, že zamestnáva 2,2 milióny ľudí a ide tak o najväčšieho neštátneho zamestnávateľa v Spojených štátoch.

(NYT, CNBC, Barrons)

Kauza Joe Rogan, Spotify a dezinformácie

Spotify muselo riešiť problém s hudobníkmi, ktorí opustili platformu, pretože v podcaste Joe Rogan sa šírili dezinformácie o Covid-19.

Po viac ako týždni kontroverzií, ktoré začal kanadský hudobník Neil Young, keď ako prvý stiahol hudobný katalóg zo Spotify, sa zdá, že škandál pomaly utícha. Pridalo sa niekoľko ďalších hudobníkov aj tvorcov podcastov, ale veľké hviezdy sa neozvali.

Šéf a zakladateľ Spotify Daniel Ek musel napísať otvorený list a celú situáciu vysveľuje tak, streamovacia služba je len platforma a síce majú pravidlá (ktoré sú veľmi laxné), ale nerozhodujú a nezodpovedajú za obsah.

Ek sa mýli najmä v tom, že od momentu, keď začali Rogana exkluzívne platiť a jeho podcast nie je dostupný nikde okrem Spotify, spoločnosť sa stala mediálnym domom a vydavateľom zodpovedným za jeho obsah.

Joe Rogan svoj podcast obhajoval a ospravedlnil sa Spotify, že musí kvôli nemu čeliť odporu verejnosti.

Síce sa nájdu aktivisti, ktorí žiadajú koniec Rogana, ale väčšina ktirických hlasov nič také nežiada, naopak mnohí ho oceňujú ako dobrého moderátora. Žiadajú však od Spotify, aby lepšie nastavila pravidlá toho, aký obsah sa bude šíriť v podcaste, alebo nech je moderátor lepšie pripravený, keď bude mať hosťa s kontroverznými a dezinformačnými názormi, aby mu vedel lepšie oponovať.

(The Verge, The Verge)

Sony kúpilo herné štúdio Bungie

Pred mesiacom by to bola správa roka. Dnes sa zdá oznámenie, že Sony kupuje štúdio, ktoré stálo pri vzniku série Halo a dnes prevádzkuje Destiny 2 - jednu z najväčších online akčných hier na svete, za viac ako tri a pol miliardy dolárov ako dôvetok k iným správam januára.

Medzičasom totiž Take Two kúpilo Zyngu za 12 miliárd a Microsoft ohlásil plánovanú akvizíciu Activision Blizzard za približne 69 miliárd dolárov.

Kúpa Bungie nie je bezprostrednou reakciou na spájanie sa Microsoft a Activisionu. Podobné dohody vznikajú mesiace, čiže rokovania museli začať dávno pred tým, ako Microsoft oznámil, že kupuje Activision a s ním aj tvorcov Call of Duty.

Sony si ale kupuje Bungie ako obranný krok. Konsolidácia, pekné slovo pre proces, v ktorom veľkí hráči pohltia takmer všetkých menších, prebieha posledné dva roky a Sony hrozilo, že môže prísť o kľúčovú časť portfólia.

Destiny 2 je, spolu s Call of Duty a hrami FIFA a NBA, dlhodobo v prvej prvej pätke najhranejších hier na platforme. Hra je tiež schopná udržať hráčov dlhé hodiny, lebo Bungie vytvrilo systém, ktorý motivuje ľudí hrať opakovane ten istý obsah. Mimochodom, chystané DLC pre Destiny 2, The Witch Queen (22.2.2022), si predobjednalo už milión ľudí.

Akčná hra z pohľadu prvej osoby, ktorá recykluje obsah podobne efektívne ako Fortnite a vytvára medzi hráčmi sociálne putá je pre Sony skvelý obranný nákup. Zabezpečuje platforme konkurencieschopnoť voči posilnenému Microsoftu. Bungie nateraz tvrdí, že hry ostanú na všetkých platformách, ale pre budúce tituly sa rétorika takmer isto zmení. Sony si nekúpilo firmu za tri a pol miliardy aby vydávali hry na Xboxe.

Bungie samo si za posledné roky vybudovalo schopnosť technicky prevádzkovať veľký herný titul s neustále bežiacim vývojom. V Bungie je ohromný kreatívny a technický talent. Od dob série Killzone od štúdia Guerilla, akčnej strieľačke z pohľadu prvej osoby, Sony chýba titul, ktorý by na ich konzole tento žáner kvalitne pokryl. Schopnosť Bungie vytvárať akčné hry z pohľadu prvej osoby tak dobre dopĺňa ostatné interné alebo dlhodobo partnerské štúdiá Sony ako Sony Santa Monica (God of War) a Naughty Dog (Uncharted, The Last of Us), ktoré vytvárajú špičkové hry z pohľadu tretej osoby.

(Hernýupdate.sk)

Canva kúpila Flourish

Online služba Canva, ktorá umožňuje jednoducho vytvárať grafické návrhy podľa predpripravenej predlohy kupuje službu Flourish. Tá zas umožňuje interaktívne grafy a vizualizácie dát.

Flourish používajú napríklad mnohé redakcie, vrátane SME či BBC, keď chcú do článkov pridať grafy.

Canva, ktorej trhová hodnota sa pohybuje okolo päťdesiat miliárd dolárov, za posledné roky vyrástla ako zaujímavý druh konkurencie pre časti biznisu Adobe, ale aj Microsoftu či Google.

Firma sa zamerala na úplné zjednodušenie procesu grafického dizajnu. Profesionálni dizajnéri by boli z nástrojov isto zhrození, no Canva nie je určená pre nich. Zamerala sa na zákazníkov, ktorí potrebujú jednoducho a rýchlo dokončiť aspoň základnú grafiku. Je zameraná na to, aby sa ku konečnému výstupu vedel dopracovať takmer akýkoľvek používateľ.

Má predpripravené dizajny aj formáty pre výstup. Jednoduchý dizajn tak môže používateľ použiť ako podklad pre príspevok na sociálnej sieti, ale aj v prezentácii, videu či ako podklad pre plagát.

Až zúrivé zameranie na konečný výsledok spôsobilo to, že Canva začína dostupnosťou (jednoduchosťou a cenou) v niekotrých segmentoch trhu konkurovať oveľa sofistikovanejším nástrojom od firiem ako Adobe. Kúpa Flourishu rozširuje jej kapacity o ľahké spracovanie dát.

(Bloomberg)

Disney+, HBO Max a ďalšie streamovacie služby musia produkovať veľké hity, inak nebudú ďalej rásť, navyše sa ukazuje ako ťažké udržať si predplatiteľov. Streamovacie služby minuli podľa odhadov výskumnej spoločnosti Ampere Analysis približne dvakrát toľko peňazí na obsah (na produkciu originálnych filmov a seriálov + získavanie práv na staré filmy a relácie) v minulom roku ako v roku 2017. (Wall Street Journal)

Ako sa 'Dan from HR' stal obľúbeným personalistom na TikToku. Na sociálnej sieti s krátkymi videami môžete získať veľa odporúčaní, avšak 'Dan from HR' sa chce uistiť, že dostávate správne pokyny, preto si založil profil a radí mladým v otázkach získania práce alebo ako si vypýtať vyšší plat. (Protocol)

Test Meshify 2 XL: aká drahá je dokonalá počítačová skrinka? Veľká, s pekným dizajnom a pripravená aj pre exotické konfigurácie. (SME Tech)

Okuliare, ktoré filtrujú modré svetlo, vám zrak nezachránia. Veda za nimi nestojí. Od obrazoviek si radšej oddýchnite. (SME Tech)

Klávesové skratky v Exceli. Urýchlite si prácu a naučte sa písať znak pre dolár či priemer. (SME Tech)