Klik: Prečo TikTok zožerie sociálne siete

Komentovaný prehľad technologických správ.

3. okt 2020 o 1:06 Adam Valček, Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka, Denisa Žilová

Vypočujte si podcast Klik

https://www.podbean.com/media/player/tkgwn-ee0c1b?from=pb6admin&download=1&version=1&auto=0&share=1&download=1&rtl=0&fonts=Helvetica&skin=1&pfauth=&btn-skin=107

Odoberajte Klik newsletter - týždenný technologický výber správ Každú sobotu ráno výber najdôležitejších technologických správ týždňa e-mailom. Prihláste sa zadarmo na odber newslettra: sme.sk/klikmail

https://klik.substack.com/embed

Témy podcastu:

Správa SIS (s Adamom Valčekom)

Ako funguje TikTok

Novinky od Google a Amazonu

Článok pokračuje pod video reklamou

SIS hovorí o ruských trolloch a Číne

Slovenská informačná služba vydala správu o činnosti služby. Okrem iného v nej pomenúva niekoľko technologických hrozieb. Zdá sa, že služba monitoruje aktivity ľudí a organizácií, ktorí pomocou sociálnych sietí a takzvaných alternatívnych médií šíria ruskú propagandu.

Správa používa pomerne otvorený jazyk. V odseku o propagande napríklad píše:

"Primárnym zdrojom kampaní zameraných na diskreditáciu EÚ a NATO boli ruské zdroje (oficiálne médiá, štátne inštitúcie, think tanky, experti), ktoré vytvárali strategické smerovanie tejto komunikácie. Ich posolstvá následne preberali podobne orientované médiá a organizácie v európskych štátoch. Hlavnými šíriteľmi proruských naratívov v SR boli proruské občianske organizácie a skupiny na sociálnych sieťach, ruské spravodajské médiá, vrátane ich zahraničných pobočiek, a tzv. alternatívne médiá. Obdobne ako v predošlom období, ruská propaganda do veľkej miery zneužívala proruských sympatizantov, ktorí z vlastného presvedčenia nekriticky preberali a ďalej šírili tieto posolstvá."

Naznačuje to, že informačná služba monitoruje obsah skupín na Facebooku, aj keď nie je jasné, či to robí pomocou technických prostriedkov, alebo cez infiltrovaných agentov.

SIS zároveň spomína hrozbu súvisiacu s pôsobením čínskych telekomunikačných spoločností. Pravdepodobne naznačuje budovanie telekomunikačných sietí piatej generácie od čínskych dodávateľov, ktorých napríklad USA či Veľká Británia zo svojich súťaží vykázali.

Telekomunikačné siete budúcej generácie sú citlivé, lebo sa predpokladá, že na nich bude závislá veľká časť fyzickej infraštruktúry v krajine. Nové siete majú zabezpečovať napríklad chod autonómnych áut, telemedicíny či distribúcie elektriny v inteligentných sieťach. Ich zabezpečenie a ochranu preto bezpečnostní analytici považujú za kľúčovú časť bezpečnostnej stratégie.

(Správa SIS)

Návod na TikTok

Ak máte okolo tridsiatky a pokúšate sa pochopiť TikTok, pravdepodobne je už neskoro. Sociálna sieť je na vás (rovnako ako na autorov tohto textu) už prirýchla a bude sa vám zdať asi až hlúpa. Bohužiaľ sa mýlime. TikTok nie je výstrelok, ale naozaj nový spôsob, akým rozmýšľať o obsahu a sieťových efektoch.

Celé vysvetlenie skvelo podal vývojár a dizajnéru Eugene Wei na svojom blogu, a potom ho prerozprával pre podcast 16 Minutes on the News. Je to najlepešie vysvetlenie TikToku, aké nájdete a vrelo ho odporúčam prečítať si celé.

V skratke spravil TikTok dve dôležité veci:

1. Sieť záujmov

Pochopil, že nepotrebujete sociálnu sieť na to, aby ste mohli šíriť obsah. Sociálna sieť, teda mapa fanúšikov, kamarátstiev a sledovateľov na Instagrame či Facebooku je v skutočnosti lešenie, ktoré pomáha firmám doručovať vám obsah. Predpokladajú, že budete mať rovnaké záujmy ako vaši fanúšikovia alebo známi. Majú pravdu, ale nie vždy. Stane sa vám, že napríklad kamarát, s ktorým máte radi spoločné filmy začne hovoriť o hokeji, lebo jeho tím vyhráva. Vás ale hokej nezaujíma. Sociálna sieť vám bude doručovať nesprávny obsah, lebo sa spolieha na to, že s kamarátmi zdieľate záujmy.

TikTok dokázal analýzou obsahu každého jedného videa a pozorným sledovaním používateľov (pozri bod 2) dokázal obsah doručovať aj bez lešenia. Sociálna sieť sa naučila analyzovať obsah a záujmy používateľov a doručiť im najlepší obsah, aký má k dispozícii. Znamená to okrem iného aj to, že prominentní tvorcovia majú menej dosahu a musia vytvárať naďalej dobrý obsah. TikToku je jedno, koľko máte fanúšikov, ak vaše video neuspeje v malej testovacej vzorke, distribučný robot ho nikomu neukáže.

Zložito sa snažíme povedať, že TikTok našiel technologický spôsob ako obísť monopol Facebooku, ktorý má neopakovateľnú sociálnu sieť.

2. Apka robená pre robota

Celý TikTok je nadizajnovaný tak, aby sa každý kus obsahu dobre robotom analyzoval. Na obrazovke máte vždy len jedno video, takže robot presne vie, čo a ako dlho ste pozerali. Celý dizajn TikToku je podriadený tomu, aby robot vyhodnocujúci obsah príspevkov a robot vyhodnocujúci záujmy používateľov mali čo najľahšiu prácu. Pohodlie používateľov je podriadené pohodliu a efektivite nástrojov pre storjové učenie.

Výsledkom je, že roboty svoju prácu robia veľmi dobre a ukazujú používateľom obsah, ktorý naozaj chcú pozerať a nepotrebujú na to sociálnu sieť.

Ak chcete preraziť do TikToku, zatnite zuby, nainštalujte si apku a strávte hodinu v sekcii "discover". Robotom služby by to malo stačiť na to, aby sa naučili prečítať váš vkus.

(Remains of the day)

Google novinky

Google ukázal nový telefón, smart reproduktor a víziu pre smart televízie. Všetky tri produkty sú zaujímavým pokračovaním už zabehaných produktov.

Spoločnosť však tento rok neobjednala ani jeden milión kusov nových Pixel 5 telefónov. Aj preto tak ľahko ani budúci rok nestretnete človeka, ktorý bude mať telefón značky Pixel.

Nová služba Google TV je prísľubom, že ak používate viacero streamovacích platforiem a občas pozeráte aj TV naživo, všetko nájdete v jednom balíku na jednom mieste.

Google sa dokázal dohodnúť so všetkými veľkými a dôležitými poskytovateľmi, a tak nechýba integrácia pre Netflix, HBO, Disney+, Hulu, Prime Video, YouTube a mnohé ďalšie.

Novým smart reproduktorom Nest Audio zas spoločnosť nahrádza predchádzajúcu generáciu Nest Home.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/EaBXd-96uNg

(The Verge, FWIW by David Tvrdon)

[Kliknite a prihláste sa na odber newslettra FWIW by David Tvrdon]

https://fwiw.substack.com/embed

Amazon uviedol platby dlaňou

Amazon uviedol do svojich predajní technológiu bezkontaktnej platby dlaňou, ktorú si patentoval minulý rok. Má to byť bezpečnejšie než iná biometrie, lebo odtlačok dlane je podľa Amazonu automaticky anonymný.

Napríklad v Číne priniesli minulý rok Tencent a Alibaba platby tvárou pomocou tvárovej biometrie, avšak to je pomerne citlivá technológia. U nás a na západe ju využíva štát, ale aktuálne sa v EÚ diskutuje o jej obmedzení a nastavení prísnejších pravidiel.

Amazon hovorí o tom, že technológia, ktorú nazýva Amazon One, by sa mohla stať raz aj univerzálnym identifikátorom. Okrem toho ju plánuje firma licencovať iným predajcom, ale je otázne, kto pustí Amazon k sebe.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/xH_SVNVIfzk

(Recode)

Správičky

Dell vydal novú generáciu svojich populárnych XPS laptopov , ktoré sú považované mnohými technologickými webmi za najlepšie notebooky. (Endgadget)

Microsoft predstavil Surface Laptop Go. Ide o menší laptop (12,4 palcový displej), ktorým firma očividne cieli na segment Chromebookov, ktorému sa darilo počas pandémie, obzvlášť ako počítač na učenie domov pre deti. (The Verge)

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/kp4Acofumyg

Niektoré firmy museli zamestnancom prikázať deň bez online telefonovania. Wall Street Journal píše, že tak chcú zamedziť vyhoreniu zamestnancov. Mnohí manažéri totiž zistili, že keď sa nemusia fyzicky presúvať na stretnutia, stihnú ich do dňa viac. (WSJ)

Audio sociálna sieť Clubhouse (aktuálne v neverejnej beta verzii) bola opäť v správach a zas to nebolo lichotivé. Diskusia prešla do antisemitizmu. (The Verge)

Vyšli recenzie na Apple Watch Series 6 . Viacerí recenzenti tvrdia, že ide o najlepšie smart hodinky na trhu. Avšak ide len o malý krok dopredu oproti Series 5, čiže ak máte piatu generáciu, nepotrebujete pravdepodobne 6-ku. Univerzálne však viacerí chvália operačný systém watchOS 7.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/XDamqi_3Aro

Všetky podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.