Test Meshify 2 XL: aká drahá je dokonalá počítačová skrinka?

Veľká, s pekným dizajnom a pripravená aj pre exotické konfigurácie.

Hodnotenie 9 / 10 Fractal Design Meshify 2 XL Páči sa nám: vnútorný priestor skvelá ergonómia miesto až pre 18 diskov chladenie Nepáči sa nám: vysoká cena Cena: 249 €

Produkt na test poskytla spoločnosť Fractal Design

Krásne kompaktné presvetlené skrinky sa na pracovnom stole vždy pekne vynímajú. Čo však v prípade, ak ste si domov doniesli najnovší procesor Core i9 od Intelu, energeticky náročnú grafickú kartu, niekoľko pevných diskov a poriadne vodné chladenie?

My sme vyskúšali Meshify 2 XL od Fractal Design, najväčší dostupný model dizajnovo konzervatívnej skrinky, ktorý však môžete veľmi jednoducho premeniť na farebný vianočný stromček.

Je vhodným základom nielen pre hernú zostavu snov, ale aj pre výkonný pracovný počítač s veľkým dátovým úložiskom.

Keď potrebujete dostatok priestoru

Táto skrinka nepatrí k tým menším, v skutočnosti je jednou z najväčších, aké si môžete aktuálne zakúpiť. Pred jej kúpou to majte na mysli, lebo na stôl vedľa monitora bude pasovať skôr jej kompaktnejšia verzia.

Najväčšia Meshify 2 XL je vhodná hlavne pre výkonné zostavy produkujúce skutočne veľké množstvo tepla, pre zvyšok vám bude stačiť normálna verzia Meshify 2 a firma má v ponuke aj kompaktné verzie s označením Meshify S2, Meshify 2 Compact, Meshify C a najmenšiu Meshify C Mini.

Rozdiel medzi nimi je veľký. Kým tá najmenšia má vnútorný objem 33,4 litra, tak tá najväčšia až 77,2 litra. Ten správny model si preto vyberajte s rozvahou a hlavne s ohľadom na použité komponenty.

Aj do tej najmenšej by sme dokázali vtesnať výkonný systém s najlepším procesorom, dostatkom pamäte a výkonnú grafickú kartu. Náročné by bolo to celé pekne učesať, obmedzené by boli možnosti rozšírenia a popasovať by ste sa museli aj s montážou vodného chladenia.