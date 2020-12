Klik: Predpovede na 2021: HBO Max a Disney+ prídu aj na Slovensko, herný biznis výrazne narastie

Komentovaný prehľad technologických správ.

19. dec 2020 o 0:29 Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka, Denisa Žilová

Vypočujte si podcast Klik

https://open.spotify.com/embed-podcast/episode/60RWbgzECT5eZ4KrbQz36G

Témy podcastu

Vyhodnotenie predpovedí z roka 2020 pre rok 2021 (minuloročný podcast)

Technologické predpovede na rok 2021

Vyhodnotenie predpovedí z 2020

Vysvetlivky:

ÁNO - naplnená predpoveď

NIE - predpoveď nevyšla

ČIASTOČNE - čiastočne naplnená predpoveď

Ondrejove predpovede z 2020

ČIASTOČNE – Koniec jednorožcov (Slack, Uber)

ČIASTOČNE – Špinavé technologické kampane

ÁNO – Kvantové počítače priskoro v mainstreame

ÁNO – Slack skončí rok 2020 s hodnotou akcií nižšou ako mal na jeho začiatku

NIE – Netflix v roku 2020 spokojne vyhráva streamovacie vojny, ale zmení stratégiu vydávania obsahu

ÁNO – Tesla nebude technologicky schopná mať autonómne autá v roku 2020

Dávidove predpovede z 2020

NIE – Viac regulácie pre technologické firmy

ÁNO – Vrchol streamovacích vojen (Netflix bude mať na konci 2020 viac predplatiteľov ako ktokoľvek iný)

ČIASTOČNE – Uvidíme viac startupov v zdravotníctve

NIE – Reálny nástup 5G (5G pokrytie pribudne vo viacerých európskych aj amerických mestách)

ÁNO – Apple ani Facebook neuvedú okuliare s rozšírenou realitou

ČIASTOČNE – Autonómne vozidlá neprídu na cesty, ale výrobcovia začnú tlačiť na politikov

ČIASTOČNE – Rastúci vplyv Číny a zasahovanie mimo jej územia

ÁNO – V roku 2020 investujú v Európe investori viac ako 34 miliárd eur

Predpovede na 2021

Ondrejove predpovede

Do konca 2021 roka budem mať v mobile nejakú verziu očkovacieho preukazu

Internet od Starlinku Elona Muska bude mať komerčný úspech

Na svete bude detailný plán na zdanenie digitálnych gigantov (EÚ aj Slovensko)

Herný biznis narastie o viac ako 25%

Google skončí rok len s jednou četovacou aplikáciou (alebo konkrétnym plánom, kedy budú mať len jednu)

Cloud gaming bude mať spolu viac ako 80 miliónov používateľov

Dávidove predpovede

Investície do európskych technologických startupov prekročia 50 miliárd € (v 2020 prekročia €40 mld)

Streamovacie služby HBO Max a Disney+ prídu aj na Slovensko

Nintendo Switch bude naďalej najpredávanejšia herná konzola

Twitter aj iné sociálne siete, ktorých neuživí reklama, zavedú nejakú formu predplatného

TikTok bude najsťahovanejšou aplikáciou aj v roku 2021 (v 2020 už predbehol FB)

Počas vlády Joea Bidena sa vzťahy s Čínou ani ohľadom Huawei nezlepšia

Odvážna predpoveď: Facebook bude musieť odčleniť Instagram (vplyvom protimonopolných žalôb)

Správičky

EÚ plánuje vážne obmedziť veľké technologické firmy. Dva nové návrhy zákonov (Digital Services Acta Digital Markets Act) z dielne bruselských zákonodarcov uložia veľkým platformám viac povinností, navrhujú vyššie pokuty (6 - 10 % z ročných tržieb) a používatelia dostanú viac nástrojov na ochranu a prenos svojich údajov. Návrhy zákonov majú ešte ďaleko od prijatia (hovorí sa o roku 2022), avšak už teraz sa napríklad rôzne americké štáty so záujmom pozerajú na európske návrhy a premýšľajú nad ich zavedením. (FWIW by David Tvrdon)

Prečo Messenger a Instagram varujú používateľov, že „Niektoré funkcie nie sú dostupné“? Od 21. decembra sa budú komunikačné aplikácie riadiť pravidlami európskej smernice o súkromí a elektronických komunikáciách (ePrivacy). Smernica obmedzuje, čo môžu prevádzkovatelia online služieb robiť s vašimi správami a ďalšími dátami, ktoré sú s nimi spojené. (MediaBrífing Denníka N)

Facebook útočí na Apple pre novú úpravu ohľadom sledovania na iOS. Apple začal pre aplikácie zobrazovať, čo všetko sledujú o používateľovi, a ak chce aplikácia využívať jedinečný reklamný identifikátor iOS (je to jediná cesta, ako na mobilnej platforme Apple dostávať informácie o konkrétnom používateľovi), musí jej to používateľ schváliť. Facebooku sa nepáči, ako to robí Apple, lebo jazyk aj spôsob upozornenia skôr nabáda používateľov sledovanie zakázať. Facebook chce vlastne menej transparentnosti, aj preto je odborná verejnosť viac na strane Apple. (The New York Times)

Recenzia na TCL 10 Plus . Náš kolega Matúš Paculík o ňom hovorí ako o jednom z najkrajších smartfónov za tri stovky. Jeho zhrnutie: Dizajnovo dokonalý smartfón, jeden z najkrajších vo svojej triede. Ponúka vynikajúci displej, robí dobré fotky a príjemne sa používa. Jeho hardvér by však mohol byť rýchlejší, rovnako ako by mohlo byť rýchlejšie aj nabíjanie. (SME Tech)

Vyšli recenzie na Apple AirPods Max . Viacerí sa zhodujú na tom, že síce majú kvalitný (prémiový) zvuk aj fyzické spracovanie, avšak za ich cenu (550 dolárov) si môžete v akcii kúpiť dvoje rovnako kvalitne znejúce slúchadlá od Sony alebo Bose. (MKBHD, Financial Times,CNET)

Šesť najlepších smartfónov na trhu pred Vianocami 2020. Pozrite si výber najzaujímavejších a najlepších mobilov na súčasnom trhu. Zoradili sme ich podľa ceny, no cenový strop sme si nestanovili. (SME Tech)

Ako nakupovať online a bezpečne? Výpredaje sú už za rohom. Čaká nás obdobie výrazných zliav. No to, čo vyzerá príliš dobre na to, aby to bola pravda, bude pravdepodobne podvod. (Bezpečnenanete.sk)

