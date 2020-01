Klik: Predpovede na 2020. Koniec jendorožcov a rozpínanie Číny

Komentovaný prehľad technologických správ.

4. jan 2020 o 1:30 Nikola Bajánová, Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka, Denisa Žilová

Predpovede Ondrej

Tri hlavné predpovede som rozpísal do väčšieho textu, kde ich nájdete pohromade, nižšie dávam stručnú verziu.

Koniec jednorožcov

Technologické startupy s hodnotnou nad miliardu dolárov, takzvané jednorožce, mali v uplynulom desaťročí výsadné postavenie medzi investormi. Pre startupy býva bežné, že majú vysokú hodnotu a nedokážu vytvárať zisk, no niektoré jednorožce nemali ani len funkčný obchodný model. Stačil im rast a veľký počet používateľov. Táto éra sa končí. Investori videli priveľa zlyhaní a budú od jednorožcov očakávať, že začnú zarábať peniaze skôr.

Niektoré veľké technologické firmy, ktoré vstúpili v posledných dvoch rokoch na burzu, sa aj dnes obchodujú pod uvádzacou cenou. Medzi inými sú to Lyft, Uber, Slack či Dropbox. Niektoré majú silnú konkurenciu, iné majú ziskovosť zamknutú za veľkou technologickou prekážkou.

Napríklad Slack prerazil ako efektívny komunikačný nástroj pre firmy. No rovnakú funkciu skopíroval do svojich balíčkov pracovných nástrojov Microsoft aj Google. Ak ste veľká firma, môžete pre svojich zamestnancov kúpiť buď Slack, alebo za podobnú cenu celý balíček nástrojov, plus niečo, čo sa veľmi podobá na Slack. Uber zas k výraznej ziskovosti potrebuje autonómne vozidlá alebo celkovú zmenu obchodného modelu.

Špinavé technologické kampane

Technológie zašpinia kampane. Vytvoriť falošné video, na ktorom človek hovorí a robí niečo, čo sa v skutočnosti nikdy nestalo, je také lacné, že nie je problém zo žartu nasadiť napríklad tvár Sylvestra Stallonea na telo Kevina vo filme Sám doma.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/2svOtXaD3gg

Nie je ťažké domyslieť si, čo to bude znamenať pre nadchádzajúce voľby. Najmä v prostredí bublín na sociálnych sieťach, ktoré voličov rozdelia do skupín, v ktorých počujú len vlastné názory, môže byť využívanie falošných správ a videí veľmi efektívne.

Stačí, že sa falošné video rozšíri, a aj keď sa neskôr ukáže, že nebolo pravdivé, časť divákov sa to už nikdy nedozvie. Za posledných päť rokov erodovala politická cena za klamstvo a zavádzanie a technologická cena za falošný obsah. Dá sa bezpečne predpokladať, že klamstvá počas volebného cyklu prerazia doteraz netušené dná.

Kvantové počítače priskoro v mainstreame

Ak ste pred troma rokmi mali startup a chceli ste znásobiť šancu, že dostanete od investorov peniaze, dali ste si do názvu VR (alebo čokoľvek spojené s virtuálnou realitou). Pred dvoma rokmi ako lákadlo fungovali kryptomeny, a za posledný rok by ste sa chválili AI (umelou inteligenciou).

V najbližších dvoch rokoch uvidíme prílev „kvantových“ startupov. Kvantové počítače sú ako stvorené na to, aby sa z nich stal chytľavý slogan pre menej či viac seriózne technologické firmy.

Najviac im pomáha, že im skoro nikto naozaj nerozumie a bez veľkého zjednodušovania je prakticky nemožné vysvetliť ich fungovanie a prínos pre človeka mimo odboru – napríklad investora. Z toho vyplýva, že je okolo nich aspoň toľko nervozity koľko očakávaní.

Konkrétne sledovateľné predpovede

Slack skončí rok 2020 s hodnotou akcií nižšou ako mal na jeho začiatku.

Netflix v roku 2020 spokojne vyhráva streamovacie vojny, ale zmení stratégiu vydávania obsahu

Tesla nebude technologicky schopná mať autonómne autá v roku 2020

Predpovede Dávid

Viac regulácie pre technologické firmy

V roku 2020 uvidíme svetové vlády tvrdšie zakročiť voči globálnym technologickým firmám. Veľká Británia stihla ešte koncom minulého rokaoznámiť vznik nového regulátorského úrada pre tech. Zákonodarcovia v Spojených štátoch začali hovoriť o protimonopolných šetreniach voči Facebooku, Googlu alebo Amazonu. A ďalším znamením je uvedenie nových digitálnych daní vo Francúzsku, Česku alebo Taliansku.

Vrchol streamovacích vojen

V roku 2019 sme videli nástup reálnej konkurencie pre Netflix v podobe Disney+, svoju platformu TV+ predstavil Apple a budúci rok sa chystá spustenie HBO Max a ďalšie (Quibi, Peacock a ďalšie). Na Slovensku ale aj globálne zažijeme v roku 2020 najviac videostreamovacích platforiem (očakáca sa príchod Disney+ aj do Európy a možno aj na Slovensko), pôjde o vrchol streamovacích vojen a v ďalších rokoch budeme vidieť, ako to niektoré vzdajú a iné posilnia. Netflix si udrží dominantné postavenie, svedčí o tom aj fakt, že v roku 2019 boli najpozeranejšími filmami a seriálmi tituly z jeho vlastnej produkcie (viď rebríček nižšie). To znamená, že platforme sa úspešne darí vzdať sa závislosti na obsahu od konkurencie.

Uvidíme viac startupov v zdravotníctve

Analytici a technologickí novinári minulý rok hovorili o tom, že zdravotníctvo je jedným z posledných veľkých (rozumej miliardových) biznisov, ktoré doteraz neboli "digitálne narušené" (z anglického disrupted). Existuje veľký priestor na technologické inovácie, a práve preto uvidíme viac startupov, ktoré sa zamerajú na zdravotníctvo. Veľké technologické firmy to pochopili už dávnejšie a Apple, Amazon, Google aj Facebook, no aj ďalší, rozvíjajú vlastné zdravotnícke projekty.

Reálny nástup 5G

2020 bude rokom 5G. Viaceré krajiny a telekomunikační operátori predstavia svoje pilotné 5G prevádzky, Apple aj Google predstavia smartfóny s 5G čipmi a rýchlejší prenos internetu sa stane realitou aj mimo vybraných veľkých miest v Spojených štátoch alebo Británií.

Neuvidíme okuliare s rozšírenou realitou

Viacero webov predpovedalo, že Apple predstaví tajný projekt okuliarov s rozšírenou realitou, avšak novinári v Silicon Valley (napríklad reportéri portál The Information) to stihli vyvrátiť po diskusiách so zodpovednými manažérmi. Potrebná technológia potrebuje ešte ďalšie roky vývoja a takýto projekt predpovedajú Apple, ale aj Facebook, ktorý niečo podobné vyvíja, uviesť až v roku 2023.

Autonómne vozidlá neprídu na cesty, ale výrobcovia začnú tlačiť na politikov

Už minulý rok sme videli testovacie prevádzky autonómnych vozidiel na cestách, v Amerike ale aj Európe. Ani rok 2020 nebude rokom, keď nejaké veľké mesto pustí na svoje cesty autonómne autá tak, ako dnes po nich chodia klasické autá so šoférmi. Avšak výrobcovia autonómnych vozidiel začnú vyvíjať väčší tlak na politikov, aby začali prijímať zákony, ktoré to povolia. To ale potrvá ešte roky.

Rastúci vplyv Číny a zasahovanie mimo jej územia

Čína bola v roku 2019 v centre spravodajského cyklu často, najmä kvôli škandálom spojeným s využívaním digitálnych technológií na cenzúru alebo útlak nepohodlného obyvateľstva (moslimskí Ujguri), ďalej pre hongkongské protesty či cenzúru populárnej aplikácie TikTok. Rastúci vyplyv Číny pocítili viaceré veľké technologické spoločnosti v Spojených štátoch (Apple na čínske požiadanie stiahol aplikáciu) a viacerí šéfovia týchto firiem (napríklad Mark Zuckerberg) politikov vystríhali, aby im zákonmi nebránili konkurovať Číne. V roku 2020 sa nič z toho nezmení a budeme svedkami stretu dvoch digitálnych svetov.

Investori sa budú pozerať mimo Spojených štátov, aj do Európy

Európske startupy dokázali minulý rok pritiahnuť globálne investície v hodnote 34 miliárd eur, najväčší investori boli z Ameriky. Rok 2020 túto sumu prekoná a únava z amerických startupov bude pozitívna pre európske startupy, prilákajú viac investorov zo Spojených štátov.

Konkrétne sledovateľné predpovede

Apple ani Facebook neuvedú okuliare s rozšírenou realitou.

5G pokrytie pribudne vo viacerých európskych aj amerických mestách.

Netflix bude mať na konci 2020 viac predplatiteľov ako ktokoľvek iný.

Žiadne veľké mesto nepustí na svoje cesty autonómne autá do normálnej prevádzky.

V roku 2020 investujú v Európe investori viac ako 34 miliárd eur.

Správičky

Rôzne

Cez Vianoce míňali používatelia o 11% viac peňazí na mobilné aplikácie než rok predtým. Podľa správy mobilnej analytickej firmy Sensor Tower minuli ľudia celosvetovo nákupmi cez App Store a Google Play viac ako 277 miliónov dolárov, v roku 2018 to bolo 249 miliónov. Väčšinu peňazí (210 mil. ) minuli na aplikácie z katógie hry. Z ostatných aplikácií najviac míňali na streamovacie služby ako Disney+ alebo Tencent Video a zoznamovaciu aplikáciu Tinder. (VentureBeat)

Nestačil vám Klik o umelej inteligencii a chcete sa dozvedieť viac? Hosť podcastu Filip Vítek spísal rozšírenie podcastu. (Mocnédáta.sk)

Zoznam 10 elektrických áut, o ktorých sa bude hovoriť v roku 2020. Rok 2019 bol posledným, v ktorom kategórii kraľovala Tesla. Audi, Jaguar, Chevrolet, Honda, Hyundai, Kia aj Nissan uvedú na trh svoje modely. Uvidíme, ako obstojí Tesla v konkurencií od tradičných automobilových značiek. (The New York Times)

Zdá sa, že Uber ako náhrada verejnej dopravy nefunguje. Príklady z viacerých miest po celom svete ukazujú, že mestá a štvrte, ktoré sa nechali presvedčiť na mikrobusy alebo taxíky na požiadanie cez aplikáciu namiesto klasickej MHD situácii obyvateľov ani obci nepomohli, a takmer neexistuje prípad, ktorý by sa dal označiť za úspešný. (Wired)

Google

Bývalý šéf medzinárodných vzťahov Google popísal, že spoločnosť sa dávno nedrží svojich princípov. V Kliku sme minulý rok venovali zmene firemnej kultúry Googlu časť epizódy (tu ju nájdete), teraz však vyšiel blog Rossa LaJeunesse, v ktorom popisuje ako spoločnosť odmietla jeho varovania pred čínskym režimom, pokračovala vo vývoji cenzurovanej verzii vyhľadávača (projekt Dragonfly), a keď sa kvôli tomu aj ďalším veciam ozýval, bol neskôr prepustený. (Washington Post, The Verge)

Google uviedol, že už nebude využívať daňovú optimalizačnú schémy známu ako systém dvojitej írskej a holandského sendviča. Ide o model, pri ktorom sa peniaze cez dve írske firmy a jednu holandskú dostanú do daňových rajov (napríklad Bermudy,podrobné vysvetlenie schémy nájdete napríklad tu). Veľké, najmä technologické, spoločnosti takýmto spôsobom krátili svoje dane. Rozhodnutie Googlu však prichádza ako reakcia na daňové zmeny v Spojených štátoch. (The Guardian)

Google zverejnil štúdiu, v ktorej umelá inteligencia lepšie detekovala rakovinu prsníkov než doktori. Nie, Google nechce doktorov nahradiť umelou inteligenciou (zatiaľ). Výsledky ukázali o desať percent lepšie výsledky, keď model Googlu, ktorý skenoval mamogramy vyhodnocoval známky rakoviny. Avšak z výsledkov štúdie vyplýva, že najlepší výsledok by dosiahli doktori v spolupráci s umelou inteligenciou, keďže jedna aj druhá skupina diagnostikovala prípady, ktoré ďalšej ušli. (The Verge)

Streamovacie vojny

Netflix zverejnil rebríček najpozeranejších filmov a seriálov za rok 2019. V európskych krajinách sa na prvom a druhom mieste striedali seriály Zaklínač a Money Heist. Zaklínač dominoval očakávane v Poľsku (autor poviedok a románov Andrzej Sapkowski je Poliak), ale aj Rakúsku. Španielska kriminálka Money Heist bola najpozeranejším titulom v Španielsku, Francúzsku, Taliansku a Belgicku. V Turecku bol na prvom mieste tiež domáci seriál, mysteriózna dráma Atiye. Rovnako najpozeranejšími titulmi v Ázií boli filmy a seriály z tamojšej produkcie – v Južnej Kórei to bol kórejský zombie seriál Kingdom, v Indii indický Sacred Games a v Japonsku japonský dokument o histórii tamojšieho pornopriemyslu The Naked Director. Jedine v Nemecku a Británií domáca produkcia (druhá séria Dark, resp. The Crown) na Netflixe nepresvedčila a nedostali sa ani do top 10 najpozeranejších. Podobne ako v Spojených štátoch alebo Austrálii tam boli najpozeranejšími komédia Adama Sandlera Murder Mystery, tretia séria Stranger Things alebo nový akčný film Michaela Baya 6 Underground. Podrobný zoznam rôznych kategórií pre Spojené štáty zverejnil Netflix na Twitteri, rovnako pre Nemecko a Rakúsko. (Deadline, Bloomberg)

Apple získal bývalého šéfa HBO. Potom ako pred 10 mesiacmi “bol Richard Plepler odídený” z HBO (HBO kúpila telekomunikačná spoločnosť AT&T, nasledovali viaceré nezhody vízie s novými šéfmi), podpísal spoluprácu s Apple na päť rokov a jeho spoločnosť Eden Productions bude pre Apple TV+ vyrábať filmy, seriály a dokumenty. Tim Cook doteraz nezverejnil, ako sa streamovacej platforme darí, ani koľko má predplatiteľov. (The New York Times)

Magazín Quartz pripravil prehľad filmov a seriálov, ktoré by ste nemali zmeškať v roku 2020. (Qz.com)

