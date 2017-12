Čo je podcast a kde nájdete podcasty

Podcast je zvukový záznam na internete, ktorý si môžete ľahko sťahovať na svoj smartfón alebo na iné zariadenie.

Podcast je zvukový záznam na internete, ktorý si môžete vypočuť alebo nechať stiahnuť na svoj smartfón, prípadne na iné zariadenie - princípom je neskoršie počúvanie.

Podcasty často fungujú ako pravidelné relácie, ktoré vychádzajú denne alebo raz za týždeň či mesiac.

Väčšina ľudí podcasty počúva prostredníctvom mobilnej aplikácie, ktorá nové časti automaticky sťahuje do telefónu.

Ako to celé vzniklo

Slovo podcast vzniklo v roku 2004, spojením názvu prehrávača iPod od firmy Apple a anglického slova broadcasting (vysielanie).

Názov a jeho vznik však nebol nikdy úplne presný. Môže naznačovať, že k počúvaniu podcastov potrebujete iPod od spoločnosti Apple. No to nie je pravda, dnes si podcast dokážete vypočuť na hociktorom zariadení: na počítači, na smartfóne aj na tablete.

Niektorí tvorcovia preto radšej používajú výraz audioblogovanie, čo tiež nie je presné označenie. Pravdepodobne však lepšie vystihuje samotný obsah podcastov.

Podcasty sú takmer vždy zadarmo a ich tvorcovia väčšinou zarábajú prostredníctvom zvukovej reklamy.

Podcasty a Apple

Spoločnosť Apple bola prvou veľkou firmou, ktorá podcasty prevzala ako bežný formát. Do svojho hudobného prehrávača iTunes 4.9 ich pridala v roku 2005.

2005 je rok, keď Apple pridalo do svojho hudobného prehrávača iTunes 4.9 podcasty.

Keď si niekto chcel pred rokom 2005 vypočuť podcast, musel urobiť niekoľko krokov, aby ho dostal na svoje zariadenie. Predovšetkým ho musel nájsť, pretože neexistoval zoznam dostupných podcastov.

Apple to vydaním iTunes 4.9 zmenil. Do prehrávača pribudol zoznam dostupných podcastov. Používateľ si vybral, ktoré chce odoberať, a tie sa mu automaticky začali sťahovať do zariadenia. Po vypočutí sa vymazali a stiahli sa nové diely.

Od roku 2012 obsahuje každý iPhone samostatnú aplikáciu Podcasty.

Aj preto viac ako polovicu podcastov globálne počúvajú ľudia cez aplikáciu Podcasty (IAB 2016).

Podcasty neskôr začali podporovať aj Google (podcasty zatiaľ na Slovensku nie sú prístupné), Spotify a na mobilné telefóny Android začali vznikať rôzne aplikácie, ktoré majú rovnaké funkcie ako aplikácia Podcasty od Apple.

Podcast je bežný formát

Podcasty síce majú blízko k rádiám a rozhlasom, no ich prvými tvorcami boli po programátoroch, ktorí podcasty vymysleli, práve dídžeji, hudobníci aj moderátori rádií.

Neskôr ich začali bežne využívať aj slávne osobnosti - napríklad britský herec Ricky Gervais, ktorého podcast dosiahol v roku 2006 za dva mesiace 4,5 milióna stiahnutí.

V súčasnosti sa podcast považuje za bežný formát prenosu zvukovej nahrávky.

Rádiá uverejňujú vlastné relácie ako podcasty a poslucháči si ich môžu vypočuť neskôr. Svoje podcasty tvoria už aj televízie, noviny či internetové médiá.

V roku 2017 má už takmer každé veľké médium - The New York Times, The Guardian, BBC a iné - vlastnú produkciu podcastov, vydávané denne alebo týždenne. Denník SME v spolupráci s Rádiom_FM pripravuje od roku 2014 týždenný technologický podcast TECH_FM.

Úspešný podcast v zahraničí má bežne niekoľko miliónov stiahnutí jedného dielu. Stiahnutia sú zatiaľ jedinou metrikou, ktorou sa úspešnosť podcastov hodnotí.

