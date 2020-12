Výskúšali sme jeden z najkrajších smartfónov za tri stovky

Hodnotenie 8 TCL 10 Plus Páči sa nám: AMOLED displej dobrý hardvér dizajn a konštrukcia dobrý hlavný fotoaparát Nepáči sa nám: video len s 30 fps pomalé nabíjanie výkon v náročných hrách Zhrnutie: Dizajnovo dokonalý smartfón, jeden z najkrajších vo svojej triede. Ponúka vynikajúci displej, robí dobré fotky a príjemne sa používa. Jeho hardvér by však mohol byť rýchlejší, rovnako ako by mohlo byť rýchlejšie aj nabíjanie. KÚPIŤ NA DATART.SK ZA 309 €

Produkt na test poskytla spoločnosť TCL

Ako by mal vyzerať dokonalý smartfón za tri stovky? Pre niekoho, kto si nezakladá na čo najvyššom výkone, by mal byť pravdepodobne pekný a čo najpríjemnejší na používanie.

O to sa pokúša aj čínsky výrobca TCL s modelom 10 Plus, čo je po dizajnovej stránke podarený smartfón, vybavený vynikajúcim AMOLED displejom. V segmente preplnenom desiatkami, či skôr stovkami rôznych modelov to ale na úspech nemusí stačiť.

Vyskúšali sme preto, aký je život s jedným z najkrajších smartfónov za tri stovky. Okrem pekného vzhľadu ponúka štvoritý fotoaparát, dobre optimalizovaný systém a sľubuje aj čoskoro dostupnú aktualizáciu na Android 11.

Neprehliadnuteľný dizajn

Keď sme koncom leta testovali vôbec prvý smartfón od TCL, boli sme prekvapení kvalitou konštrukcie a jedinečným dizajnom. Firma sa zjavne snaží držať jednotnej línie, aspoň trochu odlíšiteľnej od zvyšku konkurencie.

V dobe, keď je tvar smartfónov už roky rovnaký, totiž záleží aj na špecifických detailoch, či netradičnej farbe. TCL 10 Plus je veľmi podobný drahšiemu modelu s označením Pro, má rovnako usporiadaný štvoritý fotoaparát do jednej línie, jemne zaoblené boky a displej natiahnutý od okraja po okraj.

Sklenený sendvič s kovovým rámom zostáva len pri drahšom modeli, Plus verzia je plastová. No na prvý pohľad sú obidva modely veľmi podobné a keď sa vám ten lacnejší ocitne v ruke, tak jeho plastovú slabinu odhalíte až pri bližšom skúmaní.

Môže za to na dotyk veľmi príjemná matná povrchová úprava, ktorá hlavne v modrej verzii vyzerá lepšie, ako pri mnohých výrazne drahších modeloch. Výrobca smartfón ponúka aj vo svetlej fialovej verzii.

Pri veľkom, 6,47-palcovom displeji majte na pamäti, že ho jednou rukou neovládnete. Displej síce zaberá veľkú časť tela s úplne minimálnym rámikom na zahnutých bokoch, no aj vo veľkej ruke ostane nedosiahnuteľná polovica jeho časti.

Riešením pre používanie v jednej ruke je špeciálny režim v podobe zmenšenia pracovnej plochy. V nastaveniach si môžete upraviť jej veľkosť v palcoch (3,5-, 4- a 4,5-palcová uhlopriečka), prípadne si veľkosť prispôsobíte s presnosťou na milimeter. Aktiváciu a deaktiváciu tohto režimu zvládnete gestom jedným prstom.