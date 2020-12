Čo tento rok potešilo slovenských vedcov? (Anketa)

Radosť mali vedci z rodiny i práce.

25. dec 2020 o 5:55 Renáta Zelná

Tento článok si môžete prečítať vďaka ESET Science Award, oceneniu nadácie ESET, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku.

Článok pokračuje pod video reklamou

Denník SME pravidelne oslovuje panel zložený z niekoľkých desiatok vedkýň, ​​výskumníkov a inovátorov zo Slovenska.

Pýtame sa ich na názor na rôzne spoločenské či kultúrne otázky. Ich odpovede zverejňujeme v plnom znení.

Účastníci panelu môžu a nemusia na konkrétnu otázku odpovedať. Zloženie účastníkov ankety sa preto môže pri každej otázke mierne meniť.

Tentoraz odpovedajú na otázku:

Čo vás tento rok potešilo?

Či už pracovne, súkromne alebo z vedeckej oblasti - okrem vecí, ktoré sa týkali riešenia pandémie alebo koronavírusu?

Juraj Gregáň,

genetik

Potešilo ma, že moja bývalá kolegyňa Emmanuelle Charpentier získala Nobelovu cenu (spolu s Jennifer Doudna) za CRISPR/Cas9 metódu, ktorou sa dá zmeniť DNA v bunkách.

A ešte viac ma potešilo, že študenti v našom laboratóriu túto techniku úspešne používajú.

Zita Tokárová,

Zita Tokárová. (zdroj: archív Z.T.)

organická chemička, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Len pred pár dňami (písané 7. decembra 2020, pozn. red.) ma potešilo, že sme s manželom získali náš prvý spoločný grant.

Tým je zodpovedaná aj súkromná časť radosti, samozrejme, neustále mi radosť robia naši dvaja synovia a ich pokroky v prvom ročníku ZŠ a v predškolskom kolektíve MŠ.

Peter Vereš,

astronóm, Center for Astrophysics, Harvard & Smithsonian

Vo februári som bol tri týždne pracovne aj oddychovo na Havaji, kde som predtým žil a pracoval tri a pol roka. Astronomická časť expedície spojila amerických, slovenských a japonských astrofyzikov a stretnutie s bývalými kolegami na Havaji poslúžilo výskumu na mojej aj havajskej strane.

Na druhej strane, Havaj je vo februári určite príjemnejší, ako studený Boston a navždy ostane miestom, kde sa rád vrátim. Koncom februára sme sa s manželkou prvýkrát zúčastnili Slovenského plesu v New Jersey a viacej som sa začal zaujímať o aktivity krajanov v USA. V marci možnosť mobily rapídne klesla, ale zato sme viac začali objavovať Massachusetts, v ktorom žijeme.

Dušan Galusek,

riaditeľ inštitútu FunGlass, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

V súkromnom živote ma potešilo, že napriek ťažkej situácii vo svete zostala celá rodina zdravá, a že sme mali jeden druhého.

V pracovnom živote ma potešilo viacej vecí. Jednak úspešné napredovanie Centra pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá, ktoré vediem, a ktoré sa vďaka podpore z H2020 utešene rozrastá a dosahuje zaujímavé výsledky vo vede a výskume. Potešilo ma tiež to, že tieto výsledky nezostali bez odozvy, čo vyjadruje aj udelenie ocenenia Vedecko-technický tím roka nášmu centru, ako aj ocenenia Vedec roka, v kategórii Osobnosť medzinárodnej spolupráce, mne samému.

A potešilo ma tiež to, že po viac ako dvojročnom zápase s byrokraciou sa nám konečne podarilo ukončiť verejné obstarávanie a uzavrieť zmluvu na rozšírenie a rekonštrukciu našich laboratórnych priestorov a dodávku novej prístrojovej techniky pre centrum. Vo svetovom meradle vela príležitostí na radosť nebolo, ale jednu by som predsa len našiel: stúpajúce povedomie a zvyšujúci sa dôraz na ochranu životného prostredia, a široká podpora pre výskum a vývoj zelených technológií a obnoviteľných zdrojov energie.

Ján Baláž,

vesmírny konštruktér, SAV, člen-korešpondent Medzinárodnej astronautickej akadémie IAA

Pracovne ma potešilo, že medziplanetárna sonda ESA BepiColombo k planéte Merkúr, ku konštrukcii ktorej prispelo naše pracovisko aj slovenské priemyselné firmy, je v dobrom zdravotnom stave. Potešili aj jej dve úspešné gravitačné asistencie, v apríli od domovskej planéty Zem a v októbri od Venuše, ktoré spolu s chemickými a iónovými motormi upravujú trajektóriu sondy tak, aby na orbite okolo Merkúru úspešne “zaparkovala” v decembri 2025.

Podobne ma potešilo, že v novembri inštalovali na palubu sondy ESA JUICE anti-koincidenčný detektor, vyvinutý na našom pracovisku. Štart sondy JUICE k mesiacom Jupitera je naplánovaný na jún 2022.

Z verejného života ma teší, že mnohí naši prominentní spoluobčania prichádzajú o ilúziu svojej beztrestnosti a budú sa zodpovedať za svoje skutky, čo považujem za veľmi pozitívne pre obnovu a udržanie duševnej integrity národa.

Peter Szolcsányi,

chemik, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

Potešili ma úspechy mojich bývalých aj súčasných študentiek a študentov, inšpiratívne debaty počas popularizačných prednášok, množstvo nových zaujímavých knižiek a – na prekvapenie – aj erárny grafický tablet.

Marek Husárik,

astronóm, Astronomický ústav SAV

Marek Husárik.

Mal som možnosť pozorovať a spracovať niekoľko objektov, ktoré pozoroval aj slávny radar v Arecibe. Jeden z pekných výsledkov z kooperácie fotometrických a radarových pozorovaní by mal byť už čoskoro publikovaný. Ostatné mám v pláne, Arecibo potvrdilo moje zistenia, čo ma teší. Dnes je už Arecibo minulosťou, a to ma zas zarmucuje.

Zo súkromnej oblasti spomeniem, že som absolvoval drobný, trochu bolestivý chirurgický zákrok bez následkov. Potešilo ma, že som na to nabral odvahu a problém riešil. Aj touto cestou ďakujem doktorke a sestričke, že mali so mnou strpenie. A takisto ma potešilo, že som sa mohol podieľať na tvorbe jednej milej detskej knižky svojou odbornou pomocou.

Milan Kováč,

mayológ, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Tento rok ma potešilo, že sme napriek nepredstaviteľným problémom mohli pracovať v našom laboratóriu v džungli v Guatemale. Odborný tím tam vycestoval tesne predtým, než sa pandémia objavila, následne tam prežil tri mesiace zákazu presunov a úplného zákazu vychádzania a v totálnej izolácii typu Robinson Crusoe dokázal pracovať so špičkovými technológiami v extrémnych podmienkach. Okrem toho, že si tím udržal psychické a fyzické zdravie, dotiahol do konca všetky predsavzaté ciele. Aj preto tento rok nepokladám za stratený.

Okrem toho, sedenie na zadku v domácom prostredí mi umožnilo väčšie sústredenie sa na publikácie, ktoré vyžadujú oveľa viac bádateľského úsilia, ako keď je človek rozlietaný. Jednou z nich je rozlúštenie jednej stratenej starej mayskej nástennej maľby, čo bolo vyslovene úžasné dobrodružstvo myslenia. Druhou je spolupráca na diaľkovej identifikácii starých mayských budov získaných laserovými skenovaním pralesa (LiDAR) pomocou tzv. hlbokého učenia a umelej inteligencie. To je závan archeologickej budúcnosti a teší ma k nej prispievať svojím dielom.

Toľko k radosti z práce.

No a k radosti zo života? Počas toho letného uvoľnenia som spoznal architektonické poklady Spiša a Bardejova, okrem toho sme s manželkou a deťmi vyšplhali aj do panenských vrchov v divokých Poloninách. Bol to zvláštny život v akýchsi krátkych únikoch, ale tie boli tak čarovné a intenzívne ako nikdy.

Eva Záhradníková,

Katedra botaniky PriF UK

Tešia ma všetky pozitívne ohlasy študentov na moje online prednášky. Keď nemôžem vnímať reakcie na to, čo rozprávam, je to zvláštny pocit.

Trochu mi pripomína historku o tom, ako sa sir Ian McKellen, ktorý stvárnil Gandalfa, pri natáčaní Hobbita rozplakal, pretože neštudoval herectvo na to, aby miesto hrania s živými spoluhercami natáčal iba pred zeleným plátnom. Poteší ma preto každá takáto odozva.

Martin Bačkor,

fyziológ rastlín, Katedra botaniky PF UPJŠ v Košiciach

Rok 2020 bol pre mňa, ako pre väčšinu ľudí na našej planéte turbulentný. V pracovnom aj súkromnom živote som čelil množstvu obmedzení. Dotklo sa to najmä našich pripravovaných expedícií do málo prebádaných oblastí našej planéty, kde sme chceli zbierať botanický materiál pre plánované experimenty (Balkán, Brazília a Austrália).

Tieto obmedzenia sa dotkli aj prezenčnej výuky, z čoho pramenilo množstvo improvizácií, museli sme vytvárať plány „B“, dokonca plány „C“. Ale s určitými obmedzeniami sme to nakoniec zvládli. Publikovali sme originálne vedecké články v zahraničných časopisoch, dopísali sme vedeckú knihu o lišajníkoch Slovenska (prvú časť), vychovali pre Slovensko ďalších vedeckých pracovníkov a učiteľov biológie.

V súkromnom živote som si tiež urobil zásadný audit, zistil som, že ohromné množstvo vecí, ktoré som kedysi pokladal za dôležité sa ukázali byť nepodstatnými. Vďaka „koronakríze“ som spoznal viacerých úžasných ľudí, spoznal som novú lásku (áno, aj vedci dokážu milovať), ktorá ma urobila silnejším a ľudskejším človekom. Silnejším a ľudskejším ako dobrodružné vedecké pobyty na Antarktíde, Arktíde, Číne, alebo Sahare.

Martin Furman,

odborný radca – archeológ, Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Pracovne – pribudli nám ďalšie unikátne nálezy z viacerých archeologických lokalít, obdobie pandémie mne osobne ponúklo viac času na spracovanie starých restov, ktoré som pretavil do ich spracovania v podobe výskumných dokumentácií a hádam v priebehu budúceho polroka sa o výsledkoch bude môcť dozvedieť aj široká verejnosť.

Súkromne – prehĺbili sa vzťahy k najbližšiemu okoliu, viac som športoval a čítal.

Mária Bieliková,

informatička, Kempelenov inštitút inteligentných technológií

(zdroj: Marko Erd)

Veľmi ma potešilo a stále teší koľko pozitívnej energie môže vzniknúť, keď je príležitosť. To, že vznikol Kempelenov inštitút inteligentných technológií je práve vďaka odvážnym ľuďom, ktorí neváhali prispieť financiami, svojím umom a zanietením. Máme možnosť vytvárať motivujúce prostredie pre rast jednotlivcov a tímu, vytvárať vzor pre fungovanie takejto nezávislej výskumnej inštitúcie. Teším sa každému kolegovi, teším sa rastúcej skupine partnerov a podporovateľov a priaznivcov. Každý jeden podporný mail, aj keď som na všetky nezvládla odpovedať, je potešením a obrovským povzbudením. Veľká vďaka za to.

Potešením je aj sledovanie zobúdzania sa slovenského priemyslu v súvislosti s rozvojom umelej inteligencie a to aj v kontexte spolupráce s akademickým a verejným sektorom. Vidím veľkú snahu o nové riešenia, o zapojenie sa. To v súvislosti s tým, aké veľké pokroky sa v tomto smere robia vo svete, keď napr. GPT-3 generátor jazyka vyvinutý v OpenAI napísal článok do Guardianu, je doslova v hodine dvanástej, keď svet ide až príliš veľkou rýchlosťou.

Najviac sa však teším tomu, že sme zdraví. Prajem všetkým, aby prežili sviatky v zdraví a pokoji.

Peter Tóth,

archeológ, Masarykova univerzita v Brne.

Tento rok ma potešilo viacero vecí.

Jednak sa nám narodila krásna a zdravá dcérka a rodinka sa mi rozrástla o ďalšiu ratolesť, jednak mi vyšiel grantový projekt a so svojím výskumným tímom môžeme pokročiť v riešení počiatkov poľnohospodárstva v strednej Európe.

Ján Svoreň,

astronóm, Astronomický ústav SAV

Jedna z otázok, ktorá sa vinie celou históriou ľudstva je otázka, či existuje okrem Zeme život ešte niekde inde vo vesmíre. Preto ma veľmi potešil objav zlúčenín, ktoré môžu viesť ku aminokyselinám na Saturnovom mesiaci Enceladus.

Enceladus je šiesty najväčší mesiac planéty Saturn, okolo Saturnu obieha vo vonkajšom E-prstenci, pričom z povrchu Encelada stále uniká materiál, ktorý dopĺňa prstenec. Medziplanetárne sondy na ňom zaznamenali početné ľadové gejzíry – tzv. kryovulkanizmus. Prítomnosť vody pod ľadovou škrupinou urobila z Encelada jeden z najnádejnejších cieľov na prítomnosť mimozemského života.

Podľa nedávno publikovaných výsledkov, oceán na Saturnovom mesiaci Enceladus obsahuje aj stavebné kamene života. Je to prvýkrát, čo sa tam našli organické molekuly rozpustné vo vode. To je kľúčové pre účasť na reakciách hlboko pod hladinou, kde by mohli vzniknúť aminokyseliny.

Martin Odler,

egyptológ, Český egyptologický ústav FF UK; Nadácia Aigyptos.

Tento rok ma potešilo množstvo prednášok, ba aj konferencií, ktoré boli dostupné online, dalo sa tak stihnúť oveľa viac akcií ako za normálnych okolností. Na druhej strane sme si asi všetci uvedomili, že online udalosti nedokážu nahradiť osobnú účasť na konferenciách, či prednáškach, a osobné diskusie tvárou v tvár s prednášajúcimi. Výborné bolo takisto, že viacero platených vedeckých služieb a databáz bolo dostupných zdarma.

Pracovne sa mi podarilo dokončiť a obhájiť dizertáciu o význame medi v spoločnosti starovekého Egypta, predovšetkým v dobe staviteľov pyramíd, Starej a Strednej ríši (3. a začiatok 2. tisícročia pred Kr.). Bude zaradená na vydanie do prestížnej edície vydavateľstva Brill "Culture and History of the Ancient Near East", pokiaľ samozrejme prejde recenziami.

S kolegami sa nám ešte podarilo vydať monografiu o archeometalurgických analýzach zbierky staroegyptských artefaktov z Egyptského múzea Lipskej univerzity. Jej cieľom je definovať a obhájiť kovové artefakty ako interdisciplinárne historické pramene, ktoré môžu poskytnúť oveľa viac informácií ako len s použitím tradičnej archeologickej "typológie", teda len skúmania tvaru a kontextu.

V archeológií Egypta ešte podobná kniha nevznikla, lebo sme vo väčšej miere ako obdobné publikácie zahrnuli izotopy olova, dôležité pre skúmanie pôvodu rudy. Záverom, znie to ako floskula, ale uvedomili sme si viac ako inokedy, že najdôležitejšie je zdravie nás a našich blízkych, dôležitejšie ako práca.

Andrej Mentel,

Ústav sociálnej antropológie, FSEV Univerzita Komenského

Okrem úspechov vo vývoji vakcíny proti koronavírusu ma tento rok potešilo hlavne pokračovanie vydávania kvalitnej literatúry o humanitných a sociálnych vedách v slovenčine, a to aj z domácej produkcie.

Dostávajú sa tak k širokému publiku poznatky inak prístupné len úzkemu okruhu ľudí (kto už si prečíta vedecký časopis?), ale hlavne to pomáha kultivovať verejnú diskusiu o rôznych spoločenských otázkach.

Pri nej by sme totiž nemali zotrvať len pri povrchných dojmoch a nálepkách. Tu vnímam ako veľmi dôležité knihy o fašizme a jeho historických spojeniach s cirkvou, ako aj o potratových politikách či o epidémiách v dejinách.

Peter Celec,

lekár a vedec

Súkromných dôvodov na radosť by bolo viac, pracovne asi úspechy mojich kolegov a študentov, v rámci vedy som sa potešil z udelenej Nobelovej ceny za CRISPR - je zaslúžená, hoci mohli symbolicky pridať medzi ocenených aj Fenga Zhanga z MIT.

Martin Venhart,

jadrový fyzik, Fyzikálny ústav SAV

Najviac ma potešila úspešná operácia mojej päťročnej dcérky, ktorou sa uzavrela viac ako rok trvajúca anabáza. Dcérka je dnes opäť zdravá a usmiata. A to hlavne vďaka skvelej práci lekárov ORL kliniky Národného ústavu detských chorôb na Kramároch.

Okrem toho môžem povedať, že sa mi veľmi darilo aj v pracovnej oblasti, keďže môj tím uspel s návrhom experimentu v CERNe. Bol nám pridelený merací čas na urýchľovači ISOLDE, takže sa už veľmi tešíme na nové merania a na nové výsledky.

Zita Izakovičová

Ústav krajinnej ekológie SAV

Z profesijnej stránky treba vyzdvihnúť pozitívny vedľajší vplyv „korona krízy“ na životné prostredie. Korona výraznou mierou obmedzila spoločenský život, ale na druhej strane treba vidieť aj jej opačný účinok. Spomalenie a v niektorých oblastiach až zastavenie stále rastúceho spoločenského tempa sa v dobrom smere odráža na našom životnom prostredí, ktoré sme už neúnosne zaťažovali.

Obmedzenia v doprave, najmä leteckej znížili hladiny znečisťujúcich látok v ovzduší. Podobne pozitívny vplyv možno predpoklad aj v zmene životného štýlu, najmä v redukcii nadmernej spotreby. ÚKE SAV si každoročne uctieva Deň Zeme. Keďže tento rok nám situácia nedovolila Deň Zeme oslavovať spoločne, museli sme sa z reálneho priestoru presunúť do virtuálneho.

Rozhodli sme sa tento sviatok osláviť v tichom rozjímaní, zamyslením sa nad tým, čo robíme pre životné prostredie my sami. Vyhlásili sme súťaž o najkrajší odkaz od Matky Zeme ľudstvu. Súťaž sme vyhlasovali s obavami. O to prekvapujúcejší bol výsledok, záujem detí a študentov o súťaž. Dostali sme viaceré dojímavé listy, kresby, prezentácie, dokonca aj zo zahraničia Čiech a Talianska. Každá svojim spôsobom bola originálom a vybrať jednu najlepšiu bol problém. Takže ocenili sme všetkých. Potešilo ma, že našej mládeži nie je osud životného prostredia ľahostajný a to je veľmi cenný poznatok.

Tento článok ste si mohli prečítať vďaka ESET Science Award, oceneniu nadácie ESET, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku.