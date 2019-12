Klik: Radíme ako vybrať mobil či notebook pod stromček 2019

Komentovaný prehľad technologických správ.

7. dec 2019 o 3:47 Dávid Tvrdoň, Nikola Bajánová, Tomáš Rybár, Ondrej Podstupka, Denisa Žilová, Matúš Paculík

Odporúčania na nákup techniky:

Herné konzoly: Oplatí sa ešte kúpiť konzolu?

Oplatí sa ešte kúpiť konzolu? Mobily: Ktorý iPhone vybrať, špičkový mobil, ktorý nie je iPhone, mobil do 400 eur

Ktorý iPhone vybrať, špičkový mobil, ktorý nie je iPhone, mobil do 400 eur Notebooky: Všeobecný notebook do 700 eur, herný notebook do 1000 eur, herný notebook do 1500 eur

Všeobecný notebook do 700 eur, herný notebook do 1000 eur, herný notebook do 1500 eur Smart hodinky, smart asistent, drobnosti

Prehľad správ

Herné konzoly

Za rok bude na trhu nová generácia herných konzol od Microsoftu a Sony. Veľkú investíciu do konzoly súčasnej generácie preto neodporúčame. Ak sa ale chcete ďalší rok a 200 až 250 eur je pre vás stráviteľná suma, dokážete za ňu vo výpredajoch kúpiť najlacnejšie verzie konzol, ktoré spustia všetky hry. Staršie hry na Xbox a PS4 viete kúpiť za skvelé ceny a výrobcovia potvrdili, že budú fungovať aj na ďalšej generácii herných konzol.

Samostatná kapitola je konzola Nintendo Switch. Je pomerne drahá a hry na ňu sa zriedkavo predávajú vo veľkých zľavách. No jej nástupca nebude na trhu najmenej dva roky a má skvelé hry najmä pre menšie deti. Zároveň má už v balení dva ovládače a je ľahko prenosná. Ak zvažujete väčšiu investíciu, Switch dáva zmysel ak oceníte jeho prenosnosť a unikátne hry.

Pri nákupe si si skúste dať pozor, aby ste si vybrali verziu konzoly vyrobenú v posledných mesiacoch. Má opravené drobné konštrukčné problémy a o niečo dlhšiu výdrž batérie. Najľahšie ju rozoznáte grafiky balenia, ktoré je celočervené. Ak nájdete vo výpredaji staršiu verziu, pokojne siahnite aj po nej - rozdiel nie je zásadný.

Zaujímavým herným zariadením môže byť aj najnovšia generácia iPadov (2019). Stojí približne toľko čo herná konzola. Zariadenie je prenosné a má širokú ponuku hier (vrátane titulov pre zapálených hráčov). Nová verzia dokáže pripojiť aj herné ovládače z konzol či hardvérovú klávesnicu a myšku. Okrem hernej konzoly tak dokáže čiastočne zastúpiť aj počítač a stále ide o najlepší tablet a trhu. Je celkom dobre možné, že iPad (2019) je euro k euru najlepších technologickým darčekom sezóny.

Smartfóny

Ak nemáte výraznú preferenciu ohľadom operačného systému a štedrý rozpočet, najlepším telefónom pre väčšinu ľudí bude iPhone 11. Robí skvelé fotky a má bezkonkurenčne najlepší ekosystém aplikácií. V podobne cenovej hladine odporúčame aj Galaxy Note 10 a Huawei P30. Ak vám veľmi záleží na portrétových fotkách a nie veľmi záleží na peniazoch, siahnite po iPhone Pro.

Ak sa potrebujete zmestiť pod 500 eur a záleží vám na kvalite fotografií, prípadne nechcete operačný systém od Apple, odporúčame Pixel 3A. Nemá najlepší pomer cena výkon, ale je to telefón so skvelým fotoaparátom a čistým systémom Android s podporou priamo od Googlu. Ak vám nevadia čínske značky, dobrý pomer ceny a výkonu ponúka Xiaomi Mi 9T Pro.

Výber iPadu a 2v1 zariadenia

Najlepší pomer cena a výkon je klasický iPad 2019. Zvládne nahradiť základné funkcie počítača aj hry. Môžete k nemu pripojiť fyzickú klávesnicu a má výborný pomer ceny a výkonu - obzvlášť ak vezmeme do úvahy, že ide o zariadenie od Applu. Pro verziu zvažujte len ak vyslovene potrebujete niektoré jej funkcie a surový výkon pre konkrétnu aplikáciu.

Pri zariadeniach 2v1 je situácia komplikovanejšia. Najlepšie zariadenie kategórie je podľa nás Microsoft Surface Pro 7, ktorý sa na Slovensku ale predáva pomerne draho. Vyberte verziu s klávesnicou a najmenej 8GB operačnej pamäte a dokážete ním plnohodnotne nahradiť tablet aj počítač, no nedostanete sa pod 1000 eur. Alternatívna je Surface Go, ktorý je prenosný a rozkošný, ale pomer ceny, výkonu a dizajnu dnes už nepatrí medzi špičku. Stále ide o dobré zariadenie, ak vyslovene potrebujete operačný systém Windows v malom prenosnom balení a chcete počítač občas používať aj ako tablet. Opäť hľadajte verziu s 8GB pamäte a klávesnicou, no tá vás vyjde viac ako 700 eur, za čo môžete mať rádovo výkonnejší notebook.

Poslednou možnosťou je skúsiť androidový tablet s klávesnoucou. Tu je výber pomerne obmedzený. Odporúčame radu Samsung Galaxy Tab S5 aelbo S6.

Notebooky

V princípe radíme, aby ste si na bežné používanie kupovali notebook, ktorý má SSD disk s veľkosťou aspoň 265 GB a aspoň 8GB operačnej pamäte. Potom záleží na osobných preferenciách. Mali by ste vyberať najmenej Full HD displej (rozlíšenie 1920 x 1080 bodov) a dať si pozor, aby mal všetky porty, ktoré potrebujete. Pre ďalšie dva roky je dobré mať na zariadení kombináciu USB a USB-C portov. Veľmi dôležité je, aby vám sadla klávesnica prístroja. Nebojte sa ho po nákupe v rámci výmennej doby vymeňiť, ak vám nesadne fyzický rozmer zariadenia.

Dobrý všeobecný notebook do 800 eur

Dobrý herný notebook do 1000 eur . Odporúčame modely s aspoň 16 BG RAM a grafickú kartu GeForce GTX 1650 4GB, alebo podobnú. Vybrali sme pomerne veľké modely, ktoré obetovali frekvenciu obrazovky za výkon. Mimochodom, v zľavách sa dajú nájsť zaujímavé herné notebooky, ktoré zvládnu moderné hry plynulo, ale na slabších detailoch aj okolo 700 eur. Odporúčame napríklad radu Dell G3

Herný notebook do 1500 eur. Kupujete si o niečo väčší výkon a modernejšiu grafiku. Mohla by zvládnuť hry plynule vo veľkých detailoch, aj keď rozlíšenie je len Full HD. Výborná je ale obnovovacia frekvencia obrazovky, vďaka čomu by ste mali mať plynulejší zážitok. Notebook by pri niektorých tituloch mohol zvládnuť aj novú technológiu ray tracing, ale prevratný výkon vo VR nečakajte.

Smart hodinky

Pri Smart hodinkách veľmi záleží, čo od nich čakáte. Ak vám ide len o notifikácie a čas, stačí vám niektorá z najlacnejších verzií, ako napríklad Xiaomi Mi Band 4. Ak však chcete GPS, EKG a natívne aplikácie, potrebujete investovať viac ako 100 eur. Pre používateľov iPhonov je takmer jednoznačná voľba Apple Watch, ak nepotrebujete EKG, stačí vám tretia generácia. V prípade používateľov Android telefónov buď Fitbit Versa alebo Galaxy Active 2.

Bezdrôtové slúchadlá

Bezdrôtová slúchadlá okolo 50 eur

Bezdrôtové štuple top

Slúchadlá k televízoru bez BlueTooth

Tu ideme podľa odporúčaní iných webov k týmto dvom modleom:

Inteligentné vysávače

Čítačka e-kníh

Kúpte si Kindle. Má najlepší ekosystém a najlepšie zariadenia. Základný model je fajn, ak si môžete dovoliť pár eur priplatiť, kúpte si nepremovkavý model Paperwhite na čítanie pri mori alebo vo vani.

Domáci Asistent

Google/Nest Home Hub

Tech darček pod 100 eur

Nikdy nepodceňujte pohodlie, ktoré vám zaručí dobrý dlhý nabíjací kábel.

Bluetooth štuple do uší, pokojne aj lacnejšie.

Predplatné na rôzne služby: SME.sk Mubi MasterClass

Menej reklám - predplaťte blízkemu prémiovú verziu služby, ktorú často používa ako napríklad Spotify či Youtube, čím odstránite reklamy.

Elektrické kolobežky

V prípade elektrických kolobežiek odporúčame sa najprv zamyslieť, či je to naozaj tá najlepšia voľba, častokrát je lepšie investovať do elektrického bicykla. Ďalej záleží na rozpočte - ak chcete kolobežku používať na rovných plochách, stačí vám najlacnejšia dostupná verzia od Xiaomi. Ak však máte viac peňazí na investovanie, veľmi dobré skúsenosti majú používatelia Ninebot kolobežky od Segway.

Monitor

Do 450 eur s 20 palcami a 2k rozlíšením.

BlueTooth reproduktor

Ako vybrať TV

