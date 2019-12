Chcete darovať na Vianoce videohru? Pätnásť tipov, ktorú vybrať

Ktoré z tohtoročných hier stoja zato.

3. dec 2019 o 13:24 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Videohry už dávno nie sú okrajovou formou zábavy. Dobre zvolená hra môže byť rovnako vhodným darčekom pod stromček ako kniha, kozmetika či pyžamo.

Minulý rok vyšlo niekoľko hier, ktoré by mohli potešiť hocikoho, kto sa vo voľnom čase rád zahrá na počítači alebo hernej konzole.

Prinášame výber niekoľkých, ktoré stoja za vyskúšanie.

Outer Wilds

Platformy: PlayStation 4 (PS4), Xbox One (Xone), Windows, Mac Os

V tejto budete stále umierať. Nie však pre vysokú obťažnosť. V Outer Wilds navštívite hviezdnu sústavu, ktorá sa ocitla v časovej slučke.

Ak vás náhodou nezabije vákuum, nečakaná potopa na jednej z planét či iná katastrofa, po 22 minútach vás isto zabije výbuch supernovy. A vy sa potom prebudíte pod šírym nebom pri ohni a môžete začať odznova.

Aj keď na prvý pohľad by sústavný reštart mohol byť otravný, v každej slučke sa dozviete čosi, čo vás nasmeruje bližšie k vylúšteniu záhady. Každý útržok vám naštartuje predstavivosť a zvedavosť, čo vás čaká ďalej. Najlepšie je, že vás nevedie za ruku a môžete sa vydať kamkoľvek.

Celá sústava sa navyše neustále mení. Planéty sa stanú nedostupnými, lebo ich po desiatich minútach hry zničí silná gravitácia alebo ich ovplyvní iný jav. Outer Wilds je doslova malé vesmírne pieskovisko, v ktorom je radosť sa hrať.

Death Stranding

Platformy: PS4

Apokalyptická udalosť prepojila svet živých a mŕtvych. Spôsobila, že na Zemi sa vyskytuje dážď, ktorého vplyvom zostarne všetko, na čo dopadne, a takisto neviditeľné bytosti na hranici oboch realít.

Odhaliť ich dokážu len predčasne narodené deti umiestnené v malej kapsule, ktorú nosia doručovatelia na hrudi, aby im pomohla vyhnúť sa nebezpečným miestam.

A takým doručovateľom ste aj vy. Vašou úlohou bude naložiť si dobre vyvážený náklad na chrbát, ruky aj nohy, prekonávať rieky, zasnežené hrebene kopcov či skalnaté chodníky, aby ste sa dostali z miesta A do miesta B.

Keď o Death Stranding hovoríte, pripadáte si čudne, že čosi také hráte. Už len preto, že to ani v najmenšom neznie zaujímavo. Ale niekedy je v rozpadajúcom sa svete možnosť pomôcť iným – a vďaka zdieľanému hernému svetu aj ostatným hráčom – to najlepšie, čo v hre môžete robiť.

Disco Elysium

Platformy: Windows

Buďte hrdinom alebo absolútne katastrofálnou ľudskou bytosťou. Disco Elysium vám ukáže, aké ťažké môže byť vyhnúť sa tomu druhému.

Možno preto, že sa zobudíte ako alkoholický a zrejme od drog závislý policajt v strednom veku, ktorý sa tak strašne strieskal, že si o sebe nič nepamätá. A hneď po prebudení má ísť riešiť vraždu. Disco Elysium je detektívna RPG hra, ktorú nemôžete hrať ako klasické RPG.

Získané body vkladáte do schopností, ktoré sa prejavujú ako hlasy vo vašej hlave a vstupujú do rozhovorov s postavami, občas poradia, občas sa s vami (a aj medzi sebou) pohádajú. A to isté platí aj pre postavy v hre. Reagujú na to, čo máte oblečené a ako pôsobíte.

Ak niečo pokazíte, hra s tým pracuje ďalej a doslova platí, že aj malá drobnosť môže mať ďalekosiahle dôsledky. Musíte neustále premýšľať nad tým, čo robíte. Ak nie, pri pokuse stiahnuť svoju kravatu z vetráka na strope dostanete infarkt a zomriete.

Je neuveriteľne ľahké totálne pokaziť, o čo sa snažíte a hra vám to dá pocítiť, pretože upriami vašu pozornosť na vaše ľudské zlyhania. A potom pred vás postaví otázky, pre ktoré možno prehodnotíte aj vlastné hodnoty či politické názory.

Star Wars Jedi: Fallen Order

Platformy: PS4, Xone, Windows

Tento rok predstavuje pre fanúšika Hviezdnych vojen raj na zemi. Blíži sa deviaty film, môže sa ponoriť do nového seriálu, a pomedzi to si aj zahrať ďalšiu hru.

Jej dej sa odohráva tesne po udalostiach tretej filmovej epizódy. Mladý učeník rádu jediov Cal Kestis ako jeden z mála prežil genocídu a dlhé roky sa mu darilo ukrývať, až do osudnej chvíle, keď použil silu na záchranu priateľa.

Fallen Order prináša zaujímavú hrateľnosť. Umožňuje prieskum niekoľkých planét, na ktorých hráča čakajú napínavé súboje, pri ktorých, samozrejme, využije širokú paletu schopností.

Red Dead Redemption 2

Platformy: PS4, Xone, Windows

Posledná hra tvorcov Grand Theft Auto hráčov neuveriteľne rozdeľuje. Časť hráčov je prístupom nadšená, časť ho považuje za otravný a zbytočný. Red Dead Redemption 2 sa totiž zaryto drží svojej vízie a vývojári jej podriadili aj hráčsky komfort.

Ak ste si zvykli na rýchle cestovanie po mape stlačením pár tlačidiel, pripravte sa na šok. Podstatnú časť hry strávite ako bandita na americkom divokom západe jazdením na koni z bodu A do bodu B a pozorovaním prírody. Všetko je pomalé, od stiahnutia kože uloveného zvieraťa až po kroky hlavného hrdinu.

Ak vás však nič z tohto neodradí, pripravte sa príbeh konca jedného spôsobu života, v ktorom sa malý gang pištoľníkov snaží stoj čo stoj odporovať nastupujúcej modernosti. Samých seba vidia ako bojovníkov za slobodu, no zákon má iný názor, a to prináša problémy.

Red Dead Redemption 2 neromantizuje banditov ani prostredie a obdobie, v ktorom sa odohráva. Rozhodne nie je pre hráčov, ktorí chcú, aby v hre bolo všetko podriadené ich túžbam. Ostatných čaká zážitok, na ktorý budú dlho spomínať.

Monster Hunter World: Iceborne

Platformy: PS4, Xone, Windows

Aj keď Monster Hunter World vyšiel minulý rok, vývojári teraz vydali obrovské rozšírenie, ktoré je takmer rovnako veľké ako pôvodná hra.

Prináša ďalšiu nádielku obrovských príšer na ulovenie, výrobu novej výzbroje, pobehovania po prekrásnej snežnej oblasti, a samozrejme, nové spôsoby lovu a kvantum herných systémov, ktorým treba najprv porozumieť. Keď vás však hra vtiahne, prináša návykovú zábavu, ktorá vydrží na dlhé zimné večery.

Rozšírenie Iceborne sa dá kúpiť aj samostatne, no je dostupné aj s pôvodnou hrou, ktorá predstavuje ideálny vstup do tejto slávnej série. A ak je toto vaše prvé stretnutie s hrami Monster Hunter, môžete vyskúšať osloviť veľmi otvorenú komunitu, ktorá rada víta nováčikov a je viac než ochotná čo najviac uľahčiť úvodné hodiny hrania a všetko vysvetliť.

Sekiro: Shadows Die Twice

Platformy: PS4, Xone, Windows

Tvorcovia série Dark Souls a Bloodborne sa nezapreli a ich ďalšia hra nie je o nič menej náročná.

A aj keď sa im v princípe podobá, odlišuje sa paradoxne štýlom boja. Sekiro vás núti neustále byť pripravení a pohotovo reagovať. Svojou intenzívnosťou navodzuje pocity, ktoré by ste mohli mať zo šermiarskych súbojov na život a na smrť.

V každom súboji budete pod tlakom, aby ste dobre sledovali pohyb protivníka a vedeli správne zareagovať, či útok odraziť, alebo sa mu uhnúť. Sekiro vám okrem pozoruhodne vykresleného mytologického sveta prináša eufóriu z takmer každého súboja. Eufóriu, ktorú len tak v inej hre nenájdete.

Trilógia Doom

Platformy: PS4, Xone, Windows, Mac Os, Nintendo Switch, Android, iOS

Doom je jegenda. Keď pred 26 rokmi vyšiel prvý diel série, spôsobil v hrách revolúciu. Teraz si hráči môžu opäť zahrať pôvodné tri hry už prakticky na všetkých moderných zariadeniach, vrátane smartfónov.

Doom a Doom II dostali podporu vysokých rozlíšení, aj keď iné grafické zmeny nečakajte. Napriek starej grafike a veku však prekvapivo naďalej prinášajú skvelú zábavu, čo dokazuje, aké nadčasové boli pri vydaní. Tretí Doom odbočuje od besnej akcie predchodcov smerom k pomalšiemu hororu a desivej atmosfére.

Ak vás sklamalo, že vydanie pripravovaného dielu Doom Eternal odložili z jesene na jar budúceho roka, prvé tri diely vám môžu čakanie spríjemniť.

Crash Team Racing

Platformy: PS4, Xone, Nintendo Switch

Obľúbená pretekárska klasika z čias prvej PlayStation je späť v úplne modernom grafickom rúchu. Prináša všetko, na čo si z pôvodnej hry spomeniete a zopár vecí navyše vrátane celkom nových okruhov.

Ak máte dosť hier so skutočnými autami a chcete okúsiť preteky s motokárami, ktoré odpaľujú delové sa gule či navádzané rakety, vyhadzujú výbušné škatule, či inak kazia preteky.

Crash Team Racing navyše môžete hrať až s štyrmi priateľmi na rozdelenej obrazovke. Takéto gaučové hranie sa už veľmi v dnešných hrách nenosí, no ak vám už dlhšie chýba, vynovený Crash by vás nemal obísť, pretože takto si užijete najviac zábavy.

Hra rozhodne nie je určená iba pre pamätníkov, užijú si aj tí, ktorým sa legendárna klasika do rúk ešte nedostala.

Resident Evil 2

Platformy: PS4, Xone, Windows

Oživiť starú hru – reč nie je iba o novej grafike, ale aj o prenesení jej ducha do modernej podoby – je veľmi ťažké.

Prepracovanie legendárnej hry Resident Evil 2 však v tomto smere nesklamalo. Zachováva si ducha pôvodnej hry – hustú atmosféru, napínavé prestrelky, strach a napätie, neopúšťa nič z toho, čo starú hru spravilo legendou.

Všetko je však pretkané modernými hernými mechanizmami, ktoré robia zážitok novým. Vyvoláva tie najlepšie spomienky a zároveň prináša aj čosi nové.

Nový Resident Evil 2 je všetko, čím by mal správny remake staršej hry byť.

A Plague Tale: Innocence

Platformy: PS4, Xone, Windows

Na začiatku sa všetko zdá také nevinné. Malé dievča menom Amicia je na prechádzke so svojím psom po jesennom stredovekom francúzskom vidieku a zo stromov prakom zostreľuje jablká. No v jednom okamihu o všetko príde.

Jej domov prepadnú inkvizítori, psa čosi roztrhá a so svojím ešte menším bratom, ktorý trpí vážnou chorobou, musí utekať nielen pred skorumpovanými predstaviteľmi cirkvi, ale aj pred nepriateľskými ľuďmi na vidieku.

Hra sa nebojí priniesť kruté, občas aj nechutné obrazy, ale dokáže to bez toho, aby sa utopila v samoúčelnosti alebo zbytočnom strašení. Desivosť však dopĺňajú dojemné chvíle, keď sa staršia sestra snaží porozumieť a vytvoriť si vzťah k odcudzenému bratovi.

Vo svojej podstate je A Plague Tale adventúrou s prvkami zakrádania a schovávania sa pred nebezpečenstvom. Za pozornosť rozhodne stojí aj preto, že prináša ucelený zážitok bez hlúpych trendov. Ak vás pred dvoma rokmi zaujala hra Hellblade, nevynechajte ani túto.

The Outer Worlds

Platformy: PS4, Xone, Windows

Ak ste fanúšikom RPG a túžite po dobrej vesmírnej opere, hra Outer Worlds by vás nemala v žiadnom prípade obísť.

The Outer Worlds vás privíta v ďalekej budúcnosti a požiada vás, aby ste ju nikomu nepokazili. A potom vám dá do ruky nástroje, ktorými to, samozrejme, dokážete.

Prináša bizarné postavy a osudy, šialené frakcie, vtipné rozhovory, možnosť vytvoriť si hrdinu podľa svojho gusta či loď s názvom Nespoľahlivá. Ako správna hra žánru dáva hráčovi veľa možností, ako k hre pristupovať. Niekedy sa prestrieľate, inokedy sa zas prerozprávate k svojmu cieľu.

Baba Is You

Platformy: Windows, Mac OS, Nintendo Switch, Linux

Každá hra má svoje pravidlá. Pravidlá sú na to, aby sa porušovali. Logickú hru Baba Is You prejdete len tak, že pravidlá porušíte.

Každá úroveň hry pred vás postaví niekoľko predmetov a postáv a pri nich slovo, ktoré ich charakterizuje. Čiže napríklad "Wall is Stop" znamená, že stena je nepriechodná. Ale presuňte slovo Stop preč od Wall a stena už nebude viac predstavovať problém.

Každou úrovňou sa náročnosť zvyšuje, pridáva nové veci a prináša ďalšie výzvy, ktoré preveria vašu schopnosť porušovať pravidlá a vytvárať si nové.

Baba Is You od vás chce, aby ste zahodili predstavy o tom, čo vo videohrách fungujú pravidlá a prečo v nich vlastne existujú.

Luigi's Mansion

Platformy: Nintendo Switch

Mariovo (áno, toho zo Super Maria) dvojča Luigi sa zrejme nie a nie poučiť. Dvakrát sa vydal do strašidelného domu, kde nemal ďaleko od toho, aby si pošpinil spodky, a teraz to spravil znovu. A tak sa opäť musí spoľahnúť na baterku a vysávač duchov, aby prežil.

Herná náplň opäť ostáva rovnaká. Vymyslieť, ako sa dostať z uzavretých miestností, prekvapiť nápadito vymyslených duchov, vyhnúť sa pasciam a občas nájsť aj nejaký poklad, až kým nakoniec nevyčistíte celý strašidelný dom.

Do toho všetko sa pridajú humorné momenty, keď sledujete neustále vystrašeného Luigiho zvládať desivé nástrahy.

Metro: Exodus

Platformy: PS4, Xone, Windows

Vyše dvadsať rokov po jadrovej vojne zvyšky ľudí prežívali v moskovskom metre, ktorého linky sa premenili na akési malé štátne a ideologické celky. Bol to bezútešný svet, v ktorom boli ľudia odsúdení robiť to najhoršie v záujme prežitia.

Tretí diel série Metro je však prekvapivo trochu iný. Aj keď naďalej ľuďom neveští veľa dobrého, teraz im aspoň dáva štipku nádeje a optimizmu.

Hlavný hrdina Arťom totiž spolu s pár priateľmi nájdu fungujúci vlak, ktorým sa vydajú do ruskej pustatiny v snahe pátrať po signáloch z rádia a nájsť nové bezpečné útočisko.

Únik z metra a ruín zamorenej Moskvy umožnil vývojárom otvoriť herné prostredia, ktoré už nie sú také klaustrofobické ako v predošlých dvoch dieloch. Putovanie vlakom vás postupne zavedie do tunelov a krytov, lesov, púšte či mokrade. Stretnete rozmanité prežívajúce komunity s rôznymi osudmi, ktoré vaša prítomnosť úplne zmení.

Ak ste fanúšikmi prvých dvoch hier či kníh, nová hra by vás rozhodne nemala obísť. Má všetko, čím sa séria doteraz vyznačovala, vrátane drobných ľudských príbehov, a navyše skúša niečo nové a nesklame.