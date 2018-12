Dvanásť hier, ktoré si môžete zahrať s priateľmi pred jednou telkou

Zábavné hry pre dvoch až štyroch hráčov.

8. dec 2018 o 9:50 Matúš Beňo

Kedysi sme sa tisli pred jednou klávesnicou a hrali Wormsov, bili sa v Tekkene, či nechali jeden ovládač kolovať z ruky do ruky.

Dôležité však bolo, že sme sa spoločne zišli pred obrazovkou a bavili sa.

S rozvojom hrania cez internet táto aktivita takmer vymizla. Je to škoda, pretože spoločné hranie sa oplatí zažiť.

Prinášame preto výber rozmanitých hier, ktoré s priateľmi či partnerom môžete hrať na gauči pred jednou obrazovkou.

Vyberali sme hry, ktoré sú dostupné na čo najväčšom počte platforiem. Navyše, mnohé sa pravidelne objavujú v rôznych zľavách.

A Way Out (dvaja hráči)

PlayStation 4 (PS4), Xbox One (XOne), Windows

Prvý sedí za ozbrojenú lúpež a prepadnutie, druhý za spreneveru a vraždu. Ani jeden nemieni vo väzení ostať. A Way Out je ojedinelý zjav, ktorý si bez druhého spoluhráča nevyskúšate.

Vo väčšine hier majú hráči v princípe rovnaké úlohy, no tu je to inak. Kým jeden sa snaží preplížiť k náradiu, druhý musí odpútať pozornosť strážcu. Zatiaľ čo jeden sa brodí tmou, druhý mu musí svietiť baterkou. A Way Out má vynikajúce filmové kvality, no rozhodne nie na úkor hrania.

Human: Fall Flat (dvaja hráči)

PS4, XOne, Windows, Switch

Bob nie je žiaden superhrdina ani fešák. Ale čo mu chýba vo vzhľade, to vynahradzuje vynaliezavosťou. Ocitá sa v zvláštnych vznášajúcich sa svetoch, z ktorých môže uniknúť jedine tak, že nájde východ.

Musí však najprv prekonať množstvo fyzikálnych hádaniek, ktorých jediným obmedzením je vaša predstavivosť. Čo tak sa nechať vystreliť katapultom či spustiť sa v kontajneri?

Unravel TWO (dvaja hráči)

PS4, XOne, Windows

Čo môže byť roztomilejšie ako jeden panáčik z vlny? No predsa dvaja, ktorí sa jeden bez druhého nezaobídu a musia si pri prekonávaní pomáhať.

Vlnu si totiž môžete zo seba odmotať a niekam ju priviazať, čím vytvoríte trampolínu, na ktorej môžete skákať. A takto riešite väčšinu fyzikálnych hádaniek, ktoré vám bránia v ceste vpred.

Diablo 3 (štyria hráči)

PS4, PS3, XOne, X360, Switch

Diablo je herná legenda. V prípade konzolovej verzie tretieho dielu sa môžu vydať zastaviť zlo až štyria hráči na jednej obrazovke. Hra sa zmení na pravé peklo, keď sa na vás budú zovšadiaľ rútiť démoni.

Budete plieniť pekelné hordy, zbierať výzbroj, získavať skúsenosti a schopnosti, a tak dokola. Presne to je na Diable také zábavné.

Towerfall: Ascension (štyria hráči)

PS4, XOne, Windows, Switch

Jedna dvojrozmerná aréna naplnená plošinami a najviac štyria hráči, ktorí sa naháňajú, strieľajú po sebe z lukov a snažia sa pozbierať rôzne vylepšenia, ktorými môžu nakloniť misky váh na svoju stranu.

Musíte byť veľmi pohotoví, vylákať protihráčov, aby spravili chyby a prekabátiť ich. Je to superrýchla hra, po ktorej konci sa budete pýtať, čo sa to vlastne stalo.

Spelunky (štyria hráči)

PS4, PS3, Xbox 360 (X360), Microsoft Windows

Na pohľad roztomilo vyzerajúca hra so zelenými hadíkmi a netopiermi, tu a tam sa ligoce. Čaká na vás jaskynné dobrodružstvo po vzore Indiana Jonesa, v ktorom sa budete ponárať hlbšie a hlbšie a postupne zisťujete, do čoho ste sa to vlastne zamotali. Obrovskou výhodou je, že žiaden level nie je rovnaký.

Overcooked (štyria hráči)

PS4, XOne, Windows, Switch

V Overcooked si musíte pomáhať, aby ste vyhrali, no je dosť možné, že sa to nezaobíde bez škriepky. Ste totiž kuchármi v reštaurácii a objednávky sa rýchlo kopia.

Rýchlo treba nakrájať zeleninu, dať ju variť, naporciovať mäso, dať ho pražiť, spraviť cesto, odniesť jedlo, umyť riad a nespanikáriť, keď príde zemetrasenie, vypne sa prúd, alebo myši ukradnú zásoby. A to sú tie menej bláznivé scenáre.

Stickbold! A Dodgeball Adventure (štyria hráči)

PS4, XOne, Windows, Switch

Či už budete hrať v tímoch, alebo radšej každý sám za seba, v tejto hre na vybíjanú na vás čakajú čoraz ťažšie a uletenejšie levely.

Začnete v telocvični a parku, no zrazu sa pýtate samých seba, prečo hráte vybíjanú na ropnej plošine uprostred búrky, kde na vás skáču z mora veľryby. Ak vás náhodou jedna pridlávi, nemajte obavy. Zasiahnuť môžete do hry aj spoza čiary po vyradení. Na férovosť sa tu nehrá.

Rocket League (štyria hráči)

PS4, XOne, Windows, Switch

Zabudnite na všetky predstavy, aké máte o futbale. Po Rocket League sa vám každý bežný zápas bude zdať nudnejší.

Kde inde by ste vyskakujúcimi autíčkami narážali do letiacej lopty v snahe trafiť bránku? Rocket League je hra plná pamätných striel, fantastických akrobatických kúskov, bláznivých zápasov a jedinečnej zábavy.

Lovers in a Dangerous Spacetime (štyria hráči)

PS4, XOne, Windows, Switch

Je to ružové, nebezpečné a letí to vesmírom. Čo je to?

Ak ste mysleli na vesmírnu loď, ktorú treba ochrániť pred zlými silami Anti-lásky, zachrániť vesmírnych králikov a medzitým stíhať ovládať jednotlivé strelné veže, lasery, štíty a pohon, hádali ste správne.

Lovers in a Dangerous Spacetime je zúrivá jazda, v ktorej sa budete musieť neustále prispôsobovať novým podmienkam.

Séria Trine (traja hráči)

PS4, PS3, XOne, X360, Switch

Trine je rozprávkovo ladený svet plný fyzikálnych hádaniek, k riešeniu ktorých musí každý z trojice hrdinov - zlodejka, rytier a čarodejník - prispieť svojou troškou.

Hádanky sú rôzne ozubené mechanizmy s prevodmi, kyvadlami a lopatkami, na ktoré platia jednoduché fyzikálne zákony.

Rayman Legends (štyria hráči)

PS4, PS3, XOne, X360, Windows, Switch

Posledný Rayman je vynikajúcou plošinovkou, ktorá znesie porovnanie aj s legendami žánru. Ide o zábavnú zmes premyslených levelov, bizarných nápadov, vtipných príhod, hektických únikov a neuveriteľne rozmanitej hrateľnosti.

Dvojrozmerná plošinovka prináša hodiny zábavy a ak vás omrzí naháňanie sa po leveloch, môžete pokračovať vo futbalovej minihre.