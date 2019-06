Ranné vtáča či ponocovač? Určili dva nové typy ľudí podľa spánku

Poobedný typ sa zobúdza najunavenejší.

13. jún 2019 o 16:51 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Tradične sa ľudia podľa spánku a dennej aktivity rozdeľujú do dvoch skupín.

Ranné vtáčatá vstávajú zavčasu, sú plní energie a večer sa do postele uberajú medzi prvými. Ponocovači naopak nemajú radi skoré ranné vstávanie, ale sú schopní fungovať dlho do noci.

Ak však ani jeden opis na vás nesedí, možno sa nájdete v dvoch nových typoch "spáčov", ktoré predstavili vedci v štúdii vo vedeckom časopise Personality and Individual Differences.

Ich spánkové režimy zapadajú niekde medzi ranné vtáčatá a ponocovačov.

Výrazné zastúpenie

Aj keď sa mnohí ľudia stotožňujú s režimom ranného vtáčaťa a ponocovača, podľa výsledkov prieskumu na vzorke 1305 ľudí majú aj dve nové kategórie výrazné zastúpenie.

Tieto kategórie sa nazývajú aj chronotypy. Určujú sa na základe doby dňa, keď je človek najviac svieži a unavený.

Prečítajte si tiež: Nočné typy môžu umrieť skôr. Aký typ ste vy?

"Máme čoraz viac dôkazov, z ktorých môžeme určiť viac než iba dva rozdielne chronotypy," píšu vedci v štúdii.

Prvý typ sa volá driemajúci. Títo ľudia sú najviac bdelí ráno a podvečer, čiže najväčšiu čulosť zažívajú dva razy denne. V čase od jedenástej doobeda do tretej poobede sú naopak najviac unavení a ospalí.

Druhým typom je poobedný, ktorý je zväčša ospalý ráno a podvečer. Najaktívnejší je medzitým, teda od približne jedenástej doobeda do sedemnástej hodiny.

Zo všetkých chronotypov sa práve poobední ľudia prebúdzajú najviac unavení. Takže ak sa ráno vždy cítite, ako keby ste ani nespali, môžete patriť do tohto typu.

Malý vplyv životného štýlu

Do dvoch už známych typov - ranné vtáča a ponocovač -, patrilo 631 účastníkov výskumu. Zvyšných 550 ľudí patrilo do jednej z dvoch nových kategórií. Zvyšní účastníci nezapadali ani do jednej z kategórií.

Prečítajte si tiež: Chcete mať lepší spánok? Hojdajte sa

Viacero štúdií už v minulosti naznačilo, že môže existovať viac chronotypov okrem dvoch zaužívaných.

Chronotypy môžu ovplyvniť aj zdravie človeka.

Minulýročný výskum ukázal, že ľudia, ktorí radi ponocujú, sú chorľavejší než ranné vtáčatá. Aktivita dlho do noci sa tiež spája so skráteným životom, aj preto, že ponocovači zvyknú aj fajčiť, piť alkohol a zle sa stravovať.

Za ponocovanie môže podľa staršieho výskumu u určitých ľudí genetická mutácia. Tá posúva vnútorné hodiny a človek zaspáva neskôr ako ľudia bez mutácie.

DOI: 10.1016/j.paid.2019.05.017