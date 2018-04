Nočné typy môžu umrieť skôr. Aký typ ste vy?

Vnútorné hodinky nie sú v súlade s ostatným svetom.

16. apr 2018 o 9:56 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Ak by ste vedeli, že zajtra máte úplne voľný deň a nemusíte nič robiť, kedy by ste sa zobudili? O siedmej ráno, alebo by ste si pospali do poobedia?

Ak vám ranné vstávanie robí problémy a v noci radi ponocujete, môžete škodiť svojmu zdraviu.

Nielenže sú takzvané nočné vtáky všeobecne viac chorľavé ako ranné typy ľudí. Ponocovanie im môže skracovať život, naznačuje dlhoročná štúdia uverejnená vo vedeckom časopise Chronobiology International. Ide o prvú veľkú populačnú štúdiu tohto druhu.

Zistite, aký ste typ

V novej štúdii vedci skúmali niekoľkoročné zdravotné záznamy viac ako 400-tisíc ľudí. Dobrovoľníci vo veku od 38 do 73 rokov vypĺňali dotazník, ktorý sa začína rovnakou otázkou ako tento článok.

Ranno-večerný dotazník u ľudí skúma cirkadiánne rytmy - vnútorné hodinky človeka - a vie tak ukázať, či ste viac ranný alebo večerný typ.

Celý dotazník nájdete napríklad na tomto odkaze v angličtine.