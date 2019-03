Klik: Zuckerberg chce znovu od základov zmeniť Facebook a už mu nikto neverí

Komentovaný prehľad technologických správ.

8. mar 2019 o 23:56 Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka

Vypočujte si podcast Klik

https://www.podbean.com/media/player/d6fts-aa3266?from=yiiadmin&download=1&version=1&skin=1&btn-skin=108&auto=0&share=1&fonts=Helvetica&download=1&rtl=0&pbad=1

Čo všetko si môžete v prehľade prečítať

Máme len dve veľké témy a jedna je Facebook. Prepáčte, ale nedalo sa inak. Šéf najväčšej sociálnej siete tento týždeň sľúbil, že ju celú zmení a zahodí jej najziskovejší produkt. A nič sa nestalo. Investori spokojne držia akcie Facebooku, nehovorí sa o korporátnom puči a za dva dni sa už riešili iné drobné správy. Znamená to dve veci, buď to Zuckergerg nemyslí vážne a pozeráme sa na prázdne PR sľuby (Facebook ich už pár spravil), alebo komplet celý trh stratil vieru v to, že Mark dokáže Facebook zmeniť.

Klik newsletter - týždenný technologický výber správ Každú sobotu ráno výber najdôležitejších technologických správ týždňa e-mailom. Prihláste sa zadarmo na odber newslettra: sme.sk/klikmail

Technologické správy týždňa

Facebook sa od základu mení. Aspoň tak to hovorí zakladateľ najväčšej sociálnej siete na svete. Mark Zuckerberg uplynulý týždeň napísal blog, v ktorom hovorí, že chce Facebook od základov zmeniť. Sľub sa dá zhrnúť do piatich základných bodov:

Súkromné správy. Facebook chce, aby používatelia menej používali verejný digitálny priestor a viac komunikovali v uzavretých menších skupinách.

Šifrovanie. Oveľa viac správ v sieti Facebook sa má šifrovať na úrovni zariadenia. Teda sieť by slúžila len ako sprostredkovateľ kontaktu, ale obsah správ by nevidela.

Menej trvácnosti. Správy majú mať nastaviteľný dobu prežitia, po ktorej sa samé zmažú. Krok má slúžiť na to, aby ľudí neprenasledovala ich digitálna minulosť.

Bezpečnosť. Sieť má byť bezpečnejšia

Interoperabilita. Komplikované slovo pre možnosť poslať do Facebooku správu z inej technologickej platformy a pre hlbšie vnútorné previazanie služieb Facebooku.

Bezpečné úložiská dát. Facebook má ukladať údaje len v krajinách, ktoré rešpektujú ľudské práva a majú silné a funkčné pravidlá pre slobodu slova a ochranu súkromia.

Ak by splnil všetko, čo je v tom blogu sľubuje, znamenalo by to okre iného:

Facebook by musel zahodiť celý obchodný model, vrátane jedného z najziskovejších reklamných priestorov na svete - News Feedu. Tu treba pripomenúť, že Facebook nemá vymyslený zdroj príjmov, ktorým by výpadok z inzercie News Feedu nahradiť.

Facebook by sa zbavil veľkej časti zodpovednosti za moderovanie obsahu. Dnes sociálnu sieť naraz kritizujú za to, že sa príliš veľa prehrabáva v súkromí používateľov a aj za to, že nerobí dosť na to, aby spravovala všetok obsah a udržala na sieti poriadok. Ak by sa Facebook zmenil na zašifrovanú intímnu sieť, oba zdroje kritiky by stratili význam. Zašifrovanú komunikáciu, ktorá sama mizne je z princípu nemožné moderovať. Samozrejme to neznamená, že by sa prestali diať veci, za ktoré dnes Facebook ľudia kritizujú. Len by sa diali spôsobom, ktorý sa nedá zdokumentovať a Facebook môže legitímne tvrdiť, že na zlých aktérov nemá dosah.

Facebook by úplne odstavil svoj biznis v Číne aj Rusku.

Facebook by sa prakticky nedal roztrhnúť regulátormi na menšie firmy. Mimochodom pár dní po oznámení Facebook demokratická kandidátka na prezidentku Elizabeth Warrenoná ukázala plán na roztrhanie veľkých technologických firiem ako Facebook, Amazon či Google.

(Facebook, NY Times, Wired)

Ako umelá inteligencia rozpoznáva tváre. Aktuálne svetovému rebríčku sofvérov, ktoré dokážu rozpoznávať tváre ľudí dominujú spoločnosti z Číny a Ruska.

Paradoxne si chodia svoje algoritmy testovať do Spojených štátov, kde Národný inštitút pre štandardy a technológie na ministerstve hospodárstva začalo svoj testovací program ešte v roku 2000 a patrí vo svete k tým najlepšie hodnoteným.

Na základe meraní vznikne rebríček, koho technológia lepšie funguje. Samozrejme, firmy, ktoré sa umiestňujú vyššie dostávajú viac zákaziek, avšak Spojené štáty a americké štátne firmy si musia vyberať spoločnosti mimo Ruska alebo Číny.

Technológia rozpoznávanie tváre a tým identifikácie osôb posledné roky napreduje, testy z roku 2018 hovoria o 99,7-percentnej presnosti. Avšak stále sa objavujú kritické hlasy, že umelá inteligencia je trénovaná v laboratórnych podmienkach a má potom problém rozoznávať ľudí tmavšej farby pleti a afroameričanov, alebo tiež transrodových ľudí.

Zaujímavosťou je, že IBM a Amazon dodávajú svoj softvér americkej vláde, avšak v testovaní Národného inštitútu pre štandardy a technológie sa nezúčastňujú a ich dôvody sú minimálne čudné.

(Wired)

Ďalšie správy

Mobilná aplikácia Microsoft Excel dokáže z fotografie tabuľky vytvoriť tabuľku s číselnými hodnotami aj písmenami, prepíše teda obrázok do textu. Z oznamu sa verejne tešili najmä novinári, ktorí sú v rôznych situáciách nútení prepisovať tabuľky. Veríme však, že to poteší aj iných používateľov. (Verge)

Tim Cook si na Twitteri zmenil meno na Tim Apple, potom ako ho tak americký prezident Donald Trump na stretnutí omylom oslovil. (Verge)

Facebook zakročí proti antivakcinačným hoaxom. Sociálna sieť upravila svoje pravidlá, aby mohla postupovať voči obsahu, ktorý šíri nezmysly o vakcínach a hovorí, že očkovanie je zlé. Takýto obsah alebo reklamu bude Facebook potláčať. Síce budú môcť používatelia ďalej pridávať antivakcinačné príspevky, ale bude limitovaný ich dosah. (Recode)

AI hype v Európe. Londýnska investičná firma MMC Ventures zistila, že 40 percent startupov v Európe, ktoré sa klasifikujú alebo hovoria o sebe, že používajú vo svojich technológiách umelú inteligenciu, v skutočnosti žiadnu umelú inteligenciu ani strojové učenie nepoužívajú. (FT)

Ako chce Spotify vtrhnúť na trh s podcastami? Po kúpe dvoch podcastových spoločností (Gimlet a Anchor) sa pomaly rysuje plán vnútri streamovacej spoločnosti, ako sa stať dominantnou podcastovou platformou a predbehnúť Apple. Spotify to chce dosiahnuť širokou ponukou a párovaním podcastov s potenciálnymi poslucháčmi, teda to isté, čo robí úspešne s hudbou. (Verge)

Rusko hľadá cestu, ako sa odrezať od globálneho internetu. (Bloomberg)

Vyberáte si VPN? Magazín The Verge pripravil rebríček najlepších služieb. (Verge)

Aké je robiť v tajnom pracovisku Apple? Odvrátená tvár života agentúrnych pracovníkov vo veľkých technologických firmách Silicon Valley. (SME Tech)

Minority report z Japonska. Startup Vaak z Japonska vyvíja umelú inteligenciu, ktorá dokáže detekovať podozrivé správanie, napríklad zlodejov v obchode. A to ešte predtým než príde k zločinu. Hľadá totiž známky nepokoja a iné indikátori, ktoré môžu napovedať o úmysle človeka. (Bloomberg)

Airbnb kúpilo startup, cez ktorý sa dajú rezervovať lacné hotelové izby na poslednú chvíľu. Podľa Wall Street Journal ide o napĺňanie snahy stať sa komplexnou cestovateľskou platformou. Airbnb by malo taktiež vstúpiť na burzu tento rok. (BuzzFeed News)

Spravili sme chybu, máte pripomienku?

Napíšte nám na klik@sme.sk, prípadne do skupiny na Facebooku. Môžete nás tiež podporiť kúpou predplatného.

Podcasty SME

Všetky podcasty SME nájdete na odkaze podcasty.sme.sk.

SME každý pracovný deň ráno vydáva denný spravodajský podcast Dobré ráno, ktorý ponúka prehľad najdôležitejších správ dňa.

Zoom je denný vedecký podcast denníka SME a Rádia_FM. Každý deň správy zo sveta vedy, vedeckých osobností a ďalších objavov.

Klik je týždenný podcast, komentovaný prehľad technologických správ, o udalostiach, ktoré sa udiali vo svete IT, médií a sociálnych sietí.

Index je týždenný podcast denníka SME o ekonomike a podnikaní na Slovensku a vo svete. Prehľad dôležitých správ a zaujímavé rozhovory s podnikateľmi, analytikmi a ďalšími hosťami.

Za volantom je podcast o autách a automobilovom priemysle - novinky, správy, testy automobilov aj situácie z ciest. Vychádza každý piatok.

Podcast Tech_FM, ktorý vzniká v spolupráci s Rádio_FM, sa venuje dvom vedeckým alebo technologickým správam týždňa.

Podcast Dejiny vzniká v spolupráci s magazínom Historická revue. Moderuje ho Jaro Valent a vychádza každú nedeľu.

Všesvet je cestovateľský podcast, ktorý moderujú Naďa Hubočan a Tina Hamárová. Vychádza každý utorok.

Diskutovať o podcastoch môžete s nami vo facebookovej skupine: Podcastový klub denníka SME. Nových členov schvaľujeme zvyčajne pár minút po prihlásení.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty@sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.