Klik: Podcasty už nikdy nebudú ako predtým

8. feb 2019 o 22:24 Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka

Prečo sa podcasty sa navždy zmenili a čo s tým má Spotify

Ako sa Microsoft potichu chystá na hernú revolúciu

Google ukázal finančné výsledky

Neftlix môže mať problémy kvôli Disney+

Kto sú najbohatší ľudia sveta

Krátky prehľad ďalších technologických správ na záver

Technologické správy týždňa

Podcasty sa navždy zmenili. Tento text čítate pravdepodobne preto, že počúvate aspoň jeden podcast. Mali by ste preto vedieť, že celé médium sa tento týždeň nenávratne zmenilo. Podcasty začali (a už približne 15 rokov spokojne fungujú) na otvorenom technologickom formáte. V praxi to znamená, že podcasty ich tvorcovia doručujú pomocou takzvaného štandardu RSS.

Je to vlastne zoznam správ, ktorý je špeciálne prispôsobený na to, aby ho vedeli ľahko čítať iné programy. RSS sa podobá na email v tom, že každý môže vytvoriť vlastný program, ktorý bude schopný RSS posielať alebo čítať. Preto existuje veľa rôznych podcastových aplikácií a vďaka tomu sa akýkoľvek podcast pomerne ľahko odoberá v ľubovolnej aplikácii. Toto sa zmení, aj keď nie hneď.

Streamovacia služba Spotify kúpila za 230 miliónov dolárov podcastové štúdio Gimlet a podcastový startup Anchor. Gimlet tvorí populárne podcasty, ktoré majú milióny poslucháčov. Anchor zas poskytuje softvér na nahrávanie podcastov a rozbiehal biznis s automatickým vkladaním reklám do podcastov.

Spotify obe tieto firmy vstrebá. Gimlet začne časom pre Spotify vytvárať exkluzívne podcasty a Anchor poskytne technológiu na to, ako na podcastoch zarobiť peniaze. Prečo by to malo znamenať koniec súčasnej podoby podcastov?

Spotify spravilo štartovací výstrel do pretekov. Podcasty sú jedným z mála slabo monetizovaných a mediálnych formátov. Vzniká ich veľa a ich tvorcovia sa vedia uživiť, ale zďaleka nie tak dobre ako povedzme Youtuberi.

Ostatné firmy, ktoré hľadajú obsah (spomeňme Apple, Google aj Amazon) pravdepodobne zareagujú nákupom alebo vytovrením vlastného obsahu. Ten už budú chcieť zamknúť do svojich obsahových platforiem. Podcasty sa z otvoreného štandardu presunú do podcastových "Netflixov" teda ohradených knižníc online obsahu, ku ktorým sa dostanú len zákazníci vybranej platformy. Nebudú nevyhnutne spoplatnené ako Netflix, ale za pár rokov bude musieť poslucháč striedať rôzne aplikácie aby sa dostal ku všetkému zaujímavému podcastovému obsahu.

Nepohodlie ale bude mať aj svetlú stránku - do podcastov sa nalejú väčšie peniaze, čo znamená lepší obsah a kvalitnejšie relácie.

(Recode, Stratechery)

Microsoft sa potichu chystá na hernú revolúciu. Firma oznámila, že rozšíri svoju platofrmu Xbox live aj na zariadenia Andorid, iOS a konzolu Switch. Xbox Live umožňuje hrať s kamarátmi cez internet a spravuje centrálny herný účet, ktorý bol doteraz dôležitý najmä pre konzoly Xbox od Microsoftu.

Výrobca Xboxu pochopil, že biznis s hrami za niekoľko rokov nebude len o domácich konzolách a silných počítačoch. Hry sa budú streamovať na rôzne zariadenia, rovnako ako dnes napríklad Youtube videá. Za niekoľko rokov bude do veľkej miery jedno, ktorá konzola má najlepší hardvér, lebo hráči budú očakávať, že pobeží na akomkoľvek zariadení. V dlhodobom horizonte vyhrá ten, kto poskytne najlepšiu sprievodnú službu. Teda firma, ktorá vytvorí univerzálnu hernú platformu.

Tá bude musieť mať napríklad zoznam kamarátov a online hranie, dobrý obchod s množstvom obsahu a dobrý centrálny profil. Teda tá služba, do ktorej sa prihlásite ak budete chcieť niečo hrať. Hru vám už nejak doručia. Pár rokov ešte pobeží na výkonnej konzole, ale čoraz častejšie ju proste dostanete ako stream dát. Microsoft sa pripravuje na túto budúcnosť aj keď to teraz znamená, že musí svoje služby poskytnúť pre zariadenia cudzích firiem a trochu oslabiť predaje vlastnej konzoly.

(Forbes, Windows Central)

Google ukázal finančné výsledky. V skratke - firma rastie, ale musí rýchlo nájsť spôsob ako získať miliardové tržby z dačoho, čo nie je internetová reklama. Na tej Google stále veľmi dobre zarába, ale prechod ľudí na mobily a vzrastajúca konkurencia (napríklad od Facebooku a Amazonu) na základný biznis Googlu čoraz viac tlačia.

(Bloomberg)

Neftlix môže mať problémy kvôli Disney+. Podľa analýzy magazínu Forbes potrebuje dosiahnuť 500 miliónov predplatiteľ, aby si "zaslúžil" svoju hodnotu a prestal prerábať (aktuálne má 137 miliónov). Autor upozorňuje na Disney, ktoré sa chystá na streamovacie vojny a už teraz hlási, ktoré filmy budú exkluzívne pre chystanú paltformu Disney+ (určite Captain Marvel, a pravdepodobne aj Infinity War 2, Toy Story 4, The Lion King, Frozen 2 alebo Star Wars 9).

Zaujímavé je porovnanie dvoch čísiel spoločností. Kým Netflix vyrobil od roku 2011 stratu 13 miliárd amerických dolárov a ešte stále nemal rok, keď bola spoločnosť v pluse, Disney za tento čas zarobilo 41 miliárd dolárov. V tomto kontexte treba spomenúť aj vyjadrenie bankára z J.P. Morgan, ktorý nahlas zopakoval názor, že Apple (s aktuálnym objemom peňazí 250 miliárd amerických dolárov na účte) by malo kúpiť Netflix (trhová hodnota 189 miliárd). Myšlienka nie je unikátna, už s ňou prišli mnohí analytici za posledné roky. Avšak celý návrh doteraz vždy stroskotal na vyhláseniach Apple, ktoré typicky (jediná výnimka je Beats) nerobí obrovské akvizície, ale chce si projekt postaviť od nuly v rámci firmy.

Ako sme už na tomto mieste niekoľkokrát spomínali, Netflix má výhodu pred Disney. Okrem obsahu nemá technologické know-how ani historické dáta o pozeranosti desiatok miliónov používateľov. Netflix má ešte minimálne rok predtým, než Disney začne službe odoberať prvých predplatiteľov. Zatiaľ hovorí o stratégií hromadenia veľkého množstva obsahu.

(Forbes)

Kto sú najbohatší ľudia sveta? Bloomberg udržiava pravidelne aktualizovaný zoznam miliardárov sveta:

Jeff Bezos ($134 miliárd, USA) - zakladateľ a šéf Amazonu Bill Gates ($96.0 miliárd, USA) - zakladateľ Microsoftu Warren Buffett ($82.9 miliárd, USA) - mediálny magnát Bernard Arnault ($76.3 miliárd, FRA) - majiteľ francúzskej siete luxusného tovaru značky LVMH Mark Zuckerberg ($65.5 miliárd, USA) - zakladateľ a šéf Facebooku Amancio Ortega ($63.5 miliárd, SPA) - zakladateľ módnych značiek Zara, Massimo Dutti či Pull & Bear Carlos Slim ($59.9 miliárd, MEX) - mexický telekomunikačný magnát Larry Ellison ($54.2 miliárd, USA) - spoluzakladateľ technologickej korporácie Oracle Larry Page ($54.1 miliárd, USA) - spoluzakladateľ Googlu Sergey Brin ($52.6 miliárd, USA) - spoluzakladateľ Googlu

Rebríček je zaujímavý v kontexte správ okolo šéfa Amazonu. Podľa Bloombergu Bezos počas úradovania Donalda Trumpa, ktorý na neho pravidelne útočí, takmer zdvojnásobil majetok.

(Bloomberg)

Ďalšie správy

Šéfa Amazonu chcel vydierať bulvár, ale predbehol ho. Jeff Bezos zverejnil blog na platforme Medium, ktorý sa koncom týždňa stal pravdepodobne najcitovanejším článkom startupu jedného zo zakladateľov Twitteru. Bezos zverejnil komunikáciu s bulvárnym plátkom National Enquirer (napojeným na prezidenta Trumpa), v ktorej sa mu cez jeho právnika vyhrážali, že zverejnia jeho nahé fotky aj jeho milenky. Najbohatší muž sveta sa nenechal zahnať do kúta a bulvár predbehol. Niektorí novinári v Spojených štátoch nahlas uvažovali, či sa blížime k dobe, keď zverejňovanie nahých fotiek kohokoľvek bude len nudná faktická informácie a nie škandál. Ak áno, dejiny si môžu zapamätať zakladateľa Amazonu ako prvého z normalizátorov. (SME Svet)

Už si môžete kúpiť Oculus Go s nahraným pornom. Vydavateľ obsahu pre dospelých – Badoink do zariadení prednahráva porno a predáva Oculus Go o 100 dolárov drahšie. Facebook sa k tomu zatiaľ nevyjadril. (Variety)

Profil šéfa Microsoftu priniesol TechCrunch. Ak si chcete zopakovať ako sa mu podarilo firmu dostať tam, kde je dnes, určite si ho prečítajte. (TechCrunch)

Slack uvedie svoje akcie na burzu. Uvažuje o takzvanej priamej kotácii, čo je neobvyklý spôsob primárnej ponuky akcií. Podobne vstúpilo na newyorskú burzuminulý rok Spotify. (Axios)

Používatelia Facebooku v Spojených státoch a Kanade sú pre spoločnosť najhodnotnejší. Hovorí o tom metrika ARPU (average revenue per user) – priemerné tržby na používateľa. Nasleduje Európa a potom Ázia. (Axios)

Vtipná reklama na Amazon Alexu počas Super Bowlu len podčiarkuje, čo všetko hlasoví asistenti ešte nedokážu myslí si Wired. Reklamu odporúčame, rovnako ako aj zamyslenie o tom, že hlasových asistentov ešte čaká cesta k úplne pohodlnému používaniu. (Wired UK)

Amazon investoval do spoločnosti Autora, ktorá vyvíja autonómne autá. (Wired)

Bez 'veľkej päťky' je život peklo. Reportérka portálu Gizmodo, ktorá experimentovala s životom jeden týždeň bez Facebooku, ďalší bez Googlu, a ďalšie bez Amazonu, Microsoftu alebo Apple, ukončila sériu tým, že skúsila týždeň existovať bez všetkých piatich a hovorí, že to bolo peklo. Ak ste nevideli jej videá alebo nečítali články, tento posledný veľmi odporúčame. (Gizmodo)

Reklamný podcastový trh v Spojených štátoch je okolo 300 miliónov amerických dolárov. To vôbec nie je veľa, je to málo. Prekvapivo najväčšia z pohľadu objemu peňazí je pre podcasty Čína – 7-miliradový trh. Poslucháči sú tam zvyknutý platiť za špeciálne podcasty, aj keď mnoho ich je zadarmo. Je to aj vďaka tomu, že mobilné platby sú tam viac rozšírené a existujú aplikácie, ktoré majú platby integrované v sebe. (Marketplace)

