Desať článkov o vede, ktoré vás tento rok zaujali najviac

Čítali ste o mimozemšťanoch aj mozgu.

25. dec 2018 o 9:20 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Tento rok sme napísali viac ako tisíc článkov o vede a technológiách.

Našich čitateľov zaujímali najviac tri témy - mimozemšťania, mozog a psychológia.

Pozrite si prehľad desiatich najzaujímavejších prémiových článkov. Zoradené sú zostupne podľa obľúbenosti, respektíve počtu predaných predplatných.

1. Prišiel s novou odpoveďou na otázku, kde sú mimozemšťania. Dúfa, že sa mýli: Ruský teoretický fyzik tvrdí, že ak aj nejakí mimozemšťania existujú, môžeme ich nevedomky zničiť. "Na scéne sme prví a poslední z nej odídeme," povedal fyzik Alexander Berezin.

2. Ako molekula alkoholu putuje vašim telom. Z úst sa dostane až do pľúc: Bolesť hlavy, sucho v ústach a žalúdok ako na vode. To sú bežné vonkajšie prejavy, ktoré môžete mať po prepitej noci. No zmeny po vypití alkoholu sa dejú v tele aj na molekulárnej úrovni. Aby ste vytriezveli, telo vás musí dokonca na chvíľu aj otráviť.

3. Prekáža vám hluk a rýchlo sa vyčerpáte? Možno patríte medzi veľmi citlivých ľudí: Precitlivenosť nie je prejavom slabosti, dokonca môže byť aj evolučnou výhodou. Psychológovia takýchto ľudí volajú "veľmi citliví" a majú podľa nich štyri spoločné charakteristiky.

4. Celý život ste sa učili zle. Ako sa učiť rýchlo a jednoducho podľa vedy: Výskumy ukázali, že zvýrazňovanie častí textu či podčiarkovanie kľúčových slov vám pri učení pomôže len minimálne.

5. Mohla na Zemi existovať vyspelá civilizácia ešte pred ľuďmi?: V prvej polovici roka 2018 sa dvaja vedci zamysleli, aké dôkazy by po sebe zanechala táto nepravdepodobná industriálna civilizácia.

6. Kde sú všetci? Prečo sme ešte nenarazili na mimozemský život: Ak sú vo vesmíre miliardy planét, ako je možné, že sme ešte nenašli mimozemšťanov?

7. Ich staroba je super. Prečo si niektorí starší zachovajú mentálne schopnosti?: Berieme to ako samozrejmosť - so zvyšujúcim vekom sa jednoducho zhoršuje aj naša pamäť. No existujú šudia, pre ktorých to neplatí. Aj v osemdesiatke majú mozog päťdesiatnika.

8. Mal by som, mohol som, mal som. Ako sa vyhnúť životu plnému ľútosti: Čo najviac ľutujú ľudia v starobe? Že nenaplnili svoje nádeje a ciele. Podľa psychológov sa dá životu plnému ľútosti predísť.

9. Ako sa váš mozog pokúša zničiť vám život: vyberá si informácie a utvrdzuje vás v nich: Na internete, v knihách i u priateľov nájdete desiatky rád o tom, ako byť skutočne šťastní. Problém je, že to nejde tak ľahko. Je to aj preto, že vám mozog hádže polená pod nohy.

10. Temné jadro osobnosti majú všetci zlí ľudia: Poznáte nejakého egoistu, psychopata či nevraživého sebca? Vo svojej podstate sú všetci rovnakí. Vedci totiž objavili akési temné jadro osobnosti, od ktorého sa odvíjajú všetky zlomyseľné prejavy ľudí.