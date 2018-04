Kde sú všetci? Prečo sme ešte nenarazili na mimozemský život

Podľa hypotézy Veľkého filtra môže byť ľudstvo jednou z prvých civilizácií vo vesmíre.

9. apr 2018 o 21:32 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Matematika a štatistika nepustia. Ak sú vo vesmíre miliardy planét, ako je možné, že sme ešte nenarazili na buď priamo na mimozemšťanov, alebo aspoň na dôkazy o nich. Život mal milióny či miliardy rokov aby sa inde rozvinul a šíril. Vesmír je tichý, napriek našim snahám neodpovedá a nikto presvedčivo nevysvetlil, prečo.

Pritom sa odhaduje, že v celom vesmíre je viac ako sto miliárd galaxií, z ktorých každá môže mať prinajmenšom sto miliárd hviezd.

Z pohľadu života ako ho poznáme, nie všetky hviezdy sa budú podobať Slnku a nie všetky budú mať Zemi podobnú planétu v obývateľnej zóne. Najskromnejší odhad hovorí, že len päť percent zo všetkých hviezd sa podobá na Slnko.

Štúdia z roku 2013 odhadla, že najmenej dvadsaťdva percent takýchto hviezd má potenciálne obývateľnú planétu. Ak sa do uvažovania zaráta, že aspoň na percente z nich vznikne život, a z toho percenta len percento sa vyvinie do inteligentnej podoby, vychádza to podľa webu Wait But Why na desať miliónov miliárd civilizácií v celom vesmíre.

Ak sa uvažuje podobne o Mliečnej ceste, ktorá má prinajmenšom sto miliárd hviezd, vychádza miliarda Zemi podobných planét a stotisíc civilizácií. Mali teoreticky milióny rokov na to, aby pokryli celú galaxiu. Zvládnuť by sa to dalo aj technológiami, ktoré už dnes pozná (alebo vie predvídať) ľudstvo.

Kde sú teda všetci?

Toľko planét, žiaden život

Slávnu otázku o chýbajúcich mimozemšťanoch položil kolegom ešte v 50. rokoch minulého storočia fyzik Enrico Fermi, keď boli na obede.

Drakeova rovnica Umožňuje teoreticky odhadnúť počet inteligentných foriem života: N = R*.fp.ne.fl.fi.fc.L, kde R* - počet nových hviezd za rok

fp - podiel hviezd s planétami

ne - počet planét vhodných pre život

fl - planéty so životom

fi - planéty s inteligentným životom

fc - život schopný komunikácie

L - dĺžka existencie takéhoto života

Otázka, ktorá vošla do histórie ako Fermiho paradox, vychádza z rozporu medzi vysokou matematickou pravdepodobnosťou, že mimozemské civilizácie existujú, a tým, že stále nemáme o nich žiaden dôkaz v podobe signálov, vysielaní či priamy kontakt.

Vôbec prvý pokus o načúvanie vesmíru sa uskutočnil v roku 1960, keď astronóm Frank Drake namieril na dve hviezdy rádiový teleskop. Aj keď nič nenašiel, spustil medzinárodný záujem o pátranie po mimozemskom živote.

Drake neskôr vymyslel slávnu rovnicu, ktorou sa pokúsil odhadnúť počet civilizácií vo vesmíre. Aj tá ukázala niekoľko tisíc civilizácií schopných komunikácie.

Ani viac ako 50 rokov bádania po mimozemšťanoch neprinieslo žiaden presvedčivý dôkaz. Vedci však napriek tomu prišli s niekoľkými hypotézami, ktoré sa pokúšajú vysvetliť veľké ticho.

Sme prvá inteligentná forma života

Prvý pohľad na problém hovorí, že žiadne vyspelé civilizácie neexistujú. Môže za to takzvaný Veľký filter - neznáma udalosť alebo problém, na ktorý v určitom bode vývoja narazí všetok život. Veľký filter predstavuje bod, v ktorom je vysoko nepravdepodobné či rovno nemožné, aby ho život prekonal.

Filozof Nick Bostrom o Veľkom filtri uvažuje ako o pravdepodobnostnej bariére: život musí prekonať vysoko nepravdepodobné kroky, ktorými sa vyvinie do inteligentnej podoby.

Kľúčové pre ľudstvo samozrejme je, či sa Veľký filter už odohral dávno v našej minulosti, alebo ešte len príde.