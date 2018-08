Celý život ste sa učili zle. Ako sa učiť rýchlo a jednoducho podľa vedy?

Niekedy stačí zmeniť pár zvykov a v učení budete mať lepšie výsledky.

31. aug 2018 o 16:54 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Jednu vec vás v škole zrejme vôbec nenaučili.

Ukázali vám rovnice, zemepis vzdialených krajín a chemické vzorce.

No nepovedali vám o najlepších spôsoboch, ako sa ich naučíte.

Pritom existujú vedecky podložené triky, ktoré vaše učenie zrýchlia a zjednodušia, či už chodíte do školy, alebo sa len po práci snažíte naučiť nový jazyk.

Je čas zahodiť zvýrazňovač, prestať podčiarkovať a pristúpiť k učeniu viac vedecky.

Zvýrazňovanie pri učení nepomáha

Vaše poznámky k učivu možno často pripomínajú záplavu neónových farieb. Každým odtieňom ste zvýraznili inú informáciu a priradili ste jej dôležitosť.

No farebné zvýrazňovanie je len stratou času.

"Môže sa zdať, že keď niečo zvýrazníte, potom by ste si to mali zapamätať, pretože ste mozgu povedali: ,Toto je dôležité', ale mozog takto rozkazy neprijíma," povedal pre web Business Insider Benedict Carey, autor knihy How we learn (Ako sa učíme).

Mozgu nemôžete povedať, čo je dôležité, musíte mu to ukázať a to si vyžaduje viac mentálneho úsilia ako len ťahanie fixky po papieri.

Správnejšou metódou sa dokážete učiť nielen rýchlejšie, ale aj viac. Výskumy ukazujú niekoľko spôsobov, ako to docieliť. Niektoré techniky sú naozaj jednoduché a možno ste ich už aj vyskúšali.