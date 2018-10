Zoom: Ďalší kúsok ľudstva opustil Slnko

Medzihviezdnu hranicu čoskoro prekročí ďalší ľudský stroj.

15. okt 2018 o 17:45 Tomáš Prokopčák, Matúš Beňo

Ešte kúsok, a potom dlhý skok do neznáme. Dobre, opustenie našej slnečnej sústavy takto nevyzerá. Nie to žiadna jednorazová udalosť, nestane sa to náhle, nie je to skok z útesu do neznáma.

No aj tak je to veľký symbolický krok. A teraz sa zdá, že tento krok urobí už druhé ľuďmi vyrobené teleso. Ku hranici našej slnečnej sústavy sa blíži aj sonda Voyager 2. Nástroje zariadenia od konca augusta zaznamenali päťpercentný nárast kozmického galaktického žiarenia z okolitého vesmíru. Znamená to, že vplyv začína preberať medzihviezdny priestor.

Takéto kozmické žiarenie tvoria rýchlo sa pohybujúce častice, ktoré vznikli mimo našej slnečnej sústavy. Časť z nich zastaví vplyv Slnka, no na hranici sústavy sila našej hviezdy nedokáže zastaviť všetky častice.

Slnko vytvára tiež prúd nabitých častíc, ktorému sa hovorí slnečný vietor. V sústave vypĺňa akúsi bublinu - heliosféru -, ktorá siaha ďaleko za obežnú dráhu Pluta.

Čím ďalej vietor prúdi, tým je slabší, až v určitom bode – v takzvanej heliopauze - prestane jeho sila odolávať vonkajšiemu vesmíru. Za heliopauzou je už medzihviezdny priestor.

Voyager 2 cestovala vonkajšou časťou heliosféry už od roku 2007. V súčasnosti sa nachádza takmer osemnásť miliárd kilometrov od Zeme a vzďaľuje sa rýchlosťou pätnásť kilometrov za sekundu.

Vedci teraz predpokladajú, že keď sa Voyager 2 bude približovať k hranici nášho hviezdneho systému, zaznamená nárast kozmického žiarenia podobne ako jeho sesterská sonda, ktorá heliopauzou preletela v auguste 2012. Voyager 2 sa však nachádza na inom mieste heliosféry.

Vedci už teraz však hovoria o zmene prostredia. V tíme očakávajú, že nasledujúce mesiace sa dozvedia o prostredí, v ktorom sa sonda pohybuje, čosi nové. A potom to bude už reč symbolov: kedy oficiálne oznámia, že Voyger podobne ako jeho súrodenec zamával a opustil Slnko.

Ďalšie správy z vesmíru

Prvý vesmírny let s posádkou na súkromnej kozmickej lodi Dragon-2 by sa mal uskutočniť v júni 2019. Spoločnosť SpaceX tiež sľubuje, že testovací let bez posádky by sa mal odohrať už v januári.

V roku 1670 si ľudia mohli na oblohe všimnúť zaujímavé divadlo. Vedci teraz zistili, že to nevybuchla nova, v skutočnosti malo dôjsť k zrážke dvojice hviezd. Zraziť sa mali biely a hnedý trpaslík, pozostatky po tejto zrážke dnes voláme CK Vulpeculae v súhvezdí Líšky.

Americká NASA už nasmerovala sondu New Horizons k tajomnému objektu Ultima Thule. Sonda, ktorá v júli 2015 preletela okolo trpasličej planéty Pluto, preletí okolo planétky 1. január 2019.