Sondu New Horizons nasmerovali k tajomnému objektu Ultima Thule

K telesu sa dostane v roku 2019.

5. okt 2018 o 13:34 SITA

Sonda New Horizons.(Zdroj: TASR/AP)

MYS CANAVERAL, BRATISLAVA. Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) v stredu nasmeroval sondu New Horizons na jej ďalší cieľ - záhadné teleso na okraji našej Slnečnej sústavy, nazvané Ultima Thule.

Sonda v júli 2015 preletela okolo trpasličej planéty Pluto.

V Kuiperovom páse, pásme drobných planétok na okraji Slnečnej sústavy, sonda v stredu spustila svoje pomocné rakety a nasmerovala si to na Ultima Thule, informoval vedúci pracovník misie NASA Alan Stern.



Teleso Ultima Thule, okolo ktorého New Horizons preletí 1. januára 2019, sa nachádza 6,5 miliardy kilometrov od Zeme. Podľa niektorých vedcov by mohlo ísť dokonca až o dve telesá, ktoré na seba narazili v dôsledku príťažlivosti a rotujú okolo seba.

V každom prípade pôjde o najvzdialenejší objekt, ku ktorému sa ľudstvo doteraz dostalo.