Ahoj a čau. Vypočujte si, ako kosatka napodobňuje ľudskú reč

Štrnásťročná Wikie imitovala svojho trénera.

31. jan 2018 o 12:14 Renáta Zelná

video //www.youtube.com/embed/mh_hSkw9n_Y

Objektív je špeciálna rubrika, v ktorej predstavujeme zaujímavé snímky či videá zo sveta vedy a technológií.

Kosatka Wikie sa naučila niečo, v čom zväčša vynikajú papagáje. Pokúsila sa napodobniť ľudskú reč svojich trénerov.

Štrnásťročná kosatka predviedla schopnosti svojich hlasiviek pri slovách ako "ahoj" (hello) a "dovidenia" (bye-bye) - a pokúsila sa napodobniť meno svojej trénerky Amy.

Prečítajte si tiež: Zomrela najstaršia kosatka, ktorú prezývali Babička

Kosatky dravé sa v zajatí naučia pomocou signálov ruky plniť rôzne úlohy. Ak tréner ukáže gesto pre "skopíruj toto", kosatka vie napodobniť správanie inej kosatky. Vedci gesto použili aj pri učení ľudskej reči.

Mala sa naučiť dokopy jedenásť zvukov, ktoré predtým nikdy nepočula. Päť pochádzalo od iných kosatiek - kosatky totiž majú rôzne dialekty.

Šesť slov bolo z ľudskej reči. Pomocou gesta vedela kosatka približne zopakovať všetky zvuky, ukazuje štúdia vo vedeckom časopise Proceedings of the Royal Society B.

Pri niektorých jej úspešné zopakovanie zabralo sedemnásť pokusov. Ale štyri zvuky vedela napodobniť hneď na prvý raz - boli medzi nimi slová "ahoj" a "one, two, three" (raz, dva, tri).

Kosatky dravé žijú v skupinách, v ktorých navzájom komunikujú. Ich schopnosť napodobniť predtým nepočuté zvuky môže byť kľúčom k pochopeniu, ako spolu komunikujú.

DOI: 10.1098/rspb.2017.2171