NASA testuje jadrový reaktor pre astronautov na Marse

Prvotné testy kompaktného reaktora v americkej Nevade boli úspešné.

19. jan 2018 o 15:17 Matúš Beňo

Ako by mohla vyzerať sústava reaktorov Kilopower na Marse.(Zdroj: NASA)

BRATISLAVA. Elon Musk chce poslať prvých ľudí s nákladom na Mars už v roku 2024. Dlho a veľa hovorí, že chce vytvoriť podmienky pre prvú základňu na červenej planéte. O tom, odkiaľ by obyvatelia Marsu zobrali energiu hovorí už menej. Spoľahlivé zásobovanie základne energiou je jedným z hlavných problémov, ktorý musí firma SpaceX vyriešiť skôr, ako ľudí na Mars pošle..

Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) práve teraz v nevadskej púšti úspešne testuje jadrový reaktor Kilopower, ktorý by v prvú základňu na Marse poháňať naozaj mohol.

Reaktor spĺňa základné body pre zariadenia putujúce do vesmíru. Je malý, pomerne ľahký, jednoduchý a má málo pohyblivých súčiastok. Využíva pritom technológiu, ktorá je známa už niekoľko desaťročí.

Jeho využitie by nemuselo byť obmedzené len na Mars. Je navrhnutý tak, aby sa dal prispôsobiť aj pre budúce robotické či ľudské prieskumné vesmírne misie na mesiacoch či iných telesách.

Množstvo výhod

Jeden reaktor Kilopower by podľa NASA dokázal nepretržite aspoň desať rokov generovať energiu desať kilowattov. Štyri reaktory by mali predstavovať dostatočne výkonný zdroj energie na vybudovanie základne na planéte.

"Kompaktnosť a robustnosť Kilopoweru nám umožní priniesť na Mars jediným landerom viacero jednotiek, ktoré poskytnú desiatky kilowattov energie," povedal podľa webu Engadget Steve Jurczyk z NASA.

Reaktor by okrem dodávok energie pomohol pri výrobe kyslíka a čistení vody. Čo je však rovnako dôležité, reaktor by ešte pred príchodom ľudí vytvoril dostatok tekutého kyslíka a pohonných hmôt, ktoré by potom použili na návrat späť.

Jednou z hlavných prekážok plánovania misií na Mars je totiž problém paliva. Ak by raketa musela niesť palivo na cestu tam aj späť, jej konštrukcia by sa výrazne predražila a skomplikovala. Inžinieri preto hľadajú spôsoby, ako na Marse bezpečne dotankovať raketové palivo.

Kilopower využíva štiepnu jadrovú reakciu. Teplo, ktoré pri reakcii vznikne, sa sodíkovými tepelnými trubicami prenáša do Stirlingovho motora. Teplo následne zohrieva plyn v motore, ktorý tlačí na piesty motora a vzniká elektrina.

Výhodou Kilopoweru je okrem veľkosti a jednoduchosti aj spoľahlivosť, pričom na rozdiel od iných zdrojov energie nepotrebuje veľa pohonných hmôt.

Množstvo dostupného slnečného svetla sa na Marse mení s obdobiami, pričom pravidelné piesočné búrky môžu trvať aj mesiace, čiže získať energiu zo Slnka by bolo náročné, nehovoriac o spôsobe dopravy panelov na červenú planétu.

Rovnako by to platilo, keby sa ľudia vydali na Mesiac, na ktorom by studená lunárna noc trvala približne štrnásť dní.

video //www.youtube.com/embed/bdMzFQOABcQ

Plné testovanie v marci

Testovanie reaktora, ktoré sa začalo v novembri minulého roku, sa podľa NASA skončilo úspešne. Predstavitelia úradu uviedli, že testovanie plne funkčnej jednotky sa začne v polovici alebo na konci marca.

"Chceme zdroj energie, ktorý zvládne extrémne podmienky. Kilopower nám sprístupní celý povrch Marsu, vrátane severných dĺžok, kde by sa mohla nachádzať voda," vysvetľuje Lee Mason, ktorý v NASA riadi výskum energetických zdrojov.