Mars zažiaril. Slnečná búrka spustila polárnu žiaru na celej planéte

Polárna žiara bola 25-krát jasnejšia ako posledná najjasnejšia, ktorú sa podarilo zaznamenať.

3. okt 2017 o 11:33 Renáta Zelná

Minulý mesiac zažiarila na planéte Mars najjasnejšia polárna žiara, odkedy v roku 2014 začala misia MAVEN sledovať atmosféru červenej planéty.

"Ak by ste sa vtedy prechádzali po povrchu Marsu a vedeli by ste, že sa bezprostredne blíži takáto udalosť, určite by ste hľadali nejaký úkryt." vysvetľuje v tlačovej správe NASA Don Hassler, vedúci vedec nástroja, ktorý na roveri Curiosity meria radiáciu na Marse.

Takto vyzerala polárna žiara na Marse a iné polárne žiary na ostatných vesmírnych telesách.

Polárna žiara, ktorú spustila slnečná búrka 11. septembra, bola 25-krát jasnejšia ako akákoľvek predtým. Žiara tiež dvojnásobne zvýšila na povrchu planéty hodnoty radiácie. Radiácia sa na planéte udržala dva dni.

Zvláštne je, že veľká slnečná búrka, ktorá žiaru spôsobila, prišla v čase, keď je slnečná aktivita v tichom období svojho cyklu. Búrka bola taká veľká, že ju dokázali zachytiť aj prístroje zo Zeme, hoci sa vtedy Zem nachádzala na opačnej strane Slnka ako Mars.