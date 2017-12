Elon Musk má plán pre Mars. Ľudia majú byť na planéte do roku 2024

Pripravovaná raketa by mala nahradiť všetky doterajšie systémy SpaceX.

29. sep 2017 o 15:25 Matúš Beňo, TASR

BRATISLAVA. Kolonizovať Mars, vybudovať základňu na Mesiaci, či najrýchlejšie cestovanie po celej planéte Zem.

Elon Musk v piatok počas prednášky na Medzinárodnom astronautickom kongrese v austrálskom Adelaide odhalil plány spoločnosti SpaceX na najbližšie roky.

“ Nejde o preklep. „ Elon Musk o dátume, keď chce poslať ľudí na Mars

Nebol by to však Musk, keby nepridal aj neuveriteľné termíny a čísla.

V SpaceX by chceli stihnúť prvý štart nákladnej rakety na Mars do roku 2022, o dva roky neskôr by na Mars vkročila aj prvá ľudská noha.

"Nejde o preklep," povedal o termíne, podľa ktorého chcú všetko stihnúť za päť rokov. "Aj keď je to ambiciózne," dodal.

Rovnakú raketu, ktorá by ľudí priviedla na obežnú dráhu, chce spoločnosť použiť aj na rýchle cestovanie kamkoľvek na svete. Na vzdialenejšie miesta by cesta trvala do 30 minút, cestu "kamkoľvek na Zemi" by raketa zvládla do hodiny.

To všetko za cenu letenky v turistickej triede.

Poslať ľudí na Mars

Musk na konferencii predstavil aj spôsob, akým spoločnosť bude financovať pripravovaný projekt rakety s označením "Big Fucking Rocket", skrátene BFR, ktorá je zatiaľ iba v teoretickej rovine.