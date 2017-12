Voda nestačí. Ako najlepšie umyť pesticídy z jablka?

Pesticídy chránia ovocie pred plesňami, jesť by ste ich nemali.

BRATISLAVA. Pár sekúnd pod tečúcou vodou či ošúchanie o nohavice na odstránenie pesticídov z povrchu jablka naozaj nestačí.

Ak máte obavu z pesticídov, očisteniu obľúbeného jesenného ovocia by ste mali venovať viac času a použiť naň sódu bikarbónu.

Ukazuje to výskum vo vedeckom časopise Journal of Agricultural and Food Chemistry.

V štúdii použili vedci organické jablká odrody Gala. Jablká najprv nastriekali dvoma druhmi pesticídov.

Potom ich očistili tromi spôsobmi. Časť jabĺk dali pod obyčajnú vodu z vodovodu.

Ďalšie jablká ponorili do roztoku s bielidlom - používa sa na očistenie jabĺk od špiny a baktérií pred umiestnením do predajne. Poslednú časť jabĺk ponorili do roztoku so sódou bikarbónou.

Návod na umytie pesticídov

Čo je sóda bikarbóna? Nazýva sa aj jedlá sóda.

Používa sa ako prášok do pečiva, kde slúži ako kypriace činidlo.

Nájdete ju aj v šumivých práškoch do nápojov, v náplni hasiacich prístrojov a používa sa aj proti prekysleniu žalúdka či na čistenie.

Je to biely prášok s mierne slanou až zásaditou chuťou.

Má chemický vzorec NaHCO3, na oblaoch potravín ju nájdete aj pod označením E500.

Prvé dva spôsoby nedokázali z povrchu jablka pesticídy úplne odstrániť. Roztok sódy bikarbóny fungoval na odstránenie všetkých zvyškov pesticídov až po štvrťhodine.

Ak si chcete jablká rovnako umyť aj doma, na dve šálky vody pridajte jednu lyžičky sódy bikarbóny. V roztoku ich nechajte viac ako dve minúty, pre najlepšie výsledky 12 až 15 minút. Pred jedením ovocie ešte opláchnite v čistej vode.

Ani takéto čistenie nemusí z plodín odstrániť všetky pesticídy. V štúdii totiž použili iba dva druhy, na jablkách v obchodoch ich môže byť viac.

Iné ovocie

"Prekvapilo nás, ako dlho odstraňovanie pesticídov trvalo," povedala pre web Consumer Reports autorka štúdie Lili He z massachusettskej univerzity Amherst.

Po pätnástich minútach na povrchu jablka neboli žiadne zvyšky pesticídov. Oba skúmané druhy látok sa však dostali pod šupku - z jedného našli pod povrchom jablka dvadsať percent a z druhého štyri. Tieto zvyšky sa už umyť nedali.

Pri organickom ovocí máte väčšiu istotu, že je na ňom menej syntetických pesticídov - niektorí pestovatelia môžu používať prírodné pesticídy.

Keď z obchodu domov prinesiete ovocie alebo zeleninu, mali by ste ich okamžite umyť, radí Consumer Reports. Čím dlhšie zostávajú látky na ich povrchu, tým hlbšie sa môžu dostať.

Pesticídy chránia ovocie a zeleninu pred hmyzom a plesňami. Po umytí by ste teda mali produktyčo najskôr zjesť - najmä v prípade húb či bobuľového ovocia, ktoré sa rýchlejšie kazia.

