Rajčiny nepatria do chladničky. Viete, ktoré iné jedlá netreba skladovať v chlade?

Vedci zistili, že chlad obmedzuje aktivitu stoviek génov rajčín a kazí ich chuť a vôňu.

18. okt 2016 o 17:40 Dominik Holič

BRATISLAVA. Rajčiny majú pôvod v tropických vysočinách, a preto nemajú rady príliš nízke teploty. Napriek tomu by sme ich v mnohých domácnostiach našli v chladničke.

Ak ste niekedy počuli sťažnosť, že dnešné rajčiny z obchodu nemajú vôbec chuť, na vine môže byť práve nesprávne skladovanie. Potvrdzuje to aj štúdia Floridskej univerzity, ktorú zverejnili v žurnále Proceedings of the National Academy of Sciences.

Vedci skúmali viac ako 25-tisíc génov dvoch odrôd rajčín. Sledovali, ako sa správajú pred ochladením a po návrate do izbovej teploty. Chlad znížil aktivitu niekoľkých stoviek génov. Obmedzil napríklad tvorbu enzýmov, ktoré rajčinám dodávajú sladkú chuť a príjemnú vôňu.

"Nedávajte rajčiny do chladničky, stratia tam svoju arómu," radí na základe výsledkov výskumu pre časopis New Scientist fyziologička rastlín Elizabeth Baldwinová. Nové poznatky môžu podľa nej pomôcť kultivovať nové, odolnejšie odrody obľúbeného ovocia.

Ak mávate vždy preplnené chladničku, existuje viacero potravín, ktoré v nej nemusíte skladovať. Vybrali sme niekoľko príkladov.

1. Kečup a horčica

Omáčka z paradajkového pretlaku môže, ale nemusí zaberať miesto v chladničke. Podobne ako horčica obsahuje kyseliny, ktoré zabraňujú rozširovaniu baktérii.

Obľúbené dochucovadlá tak môžu v špajzi vydržať minimálne jeden mesiac. Ak však viete, že ich dovtedy neminiete, môžete ich dať do chladničky, nič sa im nestane.

2. Cibuľa a cesnak

Osviežovače dychu by mali byť na suchých miestach s dobrým prúdením vzduchu. Cesnak môže v chladničke začať klíčiť, no aj ak sa na prvý pohľad zdá v poriadku, pri krájaní vás môžu prekvapiť gumovité strúčiky.

Cibuľa v chladničke zmäkne a môže splesnivieť, ale ak ste ju už ošúpali, je lepšie uložiť ju do chladu v uzavretej nádobe.

3. Ako je to s ovocím?

Ovocie by sa malo skladovať podľa zrelosti. Pri nezrelom avokáde napríklad chlad zastaví proces dozrievania, do chladničky teda patrí iba vtedy, ak je zrelé a neplánujete ho použiť hneď.

Aj nezrelé banány treba najskôr nechať v izbovej teplote, pretože si lepšie udržia živiny. Ak chceme aby nám zrelé banány vydržali dlhšie, môžeme ich však dať do chladničky.

Jahody, maliny a iné bobule je najlepšie mať v miske alebo v košíku pri izbovej teplote, pretože sa vo vlhkom prostredí rýchlejšie pokazia. Suchá komora je zasa ideálnym miestom pre jablká, broskyne, nektarinky, hrušky, mango, kivi či citrusy.

4. A čo zelenina?

Uhorky skladujte pri izbovej teplote, pretože chlad urýchľuje rozklad šupky. Mrkva by zasa mala byť na tmavom a suchom mieste, vo vlhkom prostredí chladničky sa pokazí oveľa skôr.

Ak chcete ušetriť miesto, ani paprika (sladká aj pálivá) nemusí byť nevyhnutne v chlade.

Hlavný zdroj: Cnet

doi: 10.1073/pnas.1613910113