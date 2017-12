Dlhý a šťastný život. Objavili tajomstvo granátových jabĺk

Špeciálna látka sa v črevnej mikroflóre premení na molekulu mladosti. Dokáže predĺžiť život a zvýšiť výkonnosť.

12. júl 2016 o 18:53 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Už v antickom Grécku bola táto plodina symbolom nesmrteľnosti a plodnosti. Vplyv granátového jablka na dlhý život zrejme nie je iba mýtus a zdá sa, že je naozaj superovocím.

Plody granátovníka, pôvodom z malého ostrova pri pobreží Somálska, totiž obsahujú látku, ktorá pomáha bojovať proti hlavným príčinám starnutia. Ukazuje to nová štúdia, ktorú uverejnili v žurnálne Nature Medicine.

Háďatká a potkany

Ako ľudia starnú, ich továrne na energiu nazývané mitochondrie strácajú svoje prirodzené schopnosti. V bunke sa tak začnú hromadiť nefunkčné mitochondrie – to ovplyvňuje zdravie mnohých tkanív, napríklad svalov či neurónov.

Vedci zo Švajčiarskeho federálneho technologického inštitútu v Lausanne a z firmy Amazentis teraz objavili molekulu, ktorá dokáže v bunke spustiť proces recyklácie nefunkčných mitochondrií – nazvali ju Urolithin A.

„Je to jediná známa molekula, ktorá môže oživiť mitochondriálny čistiaci proces, inak známy ako mitofágia,“ hovorí v tlačovej správe spoluautor štúdie Patrick Aebischer. „Je to úplne prírodná látka a jej účinok je silný a merateľný.“

Zatiaľ proces vedci pozorovali len na dvoch organizmoch: háďatku obecnom, čo je pôdny červ, a na potkanoch. Obom zvieratám podaný Urolithin A pomohol.

Háďatkám sa predĺžil život o 45 percent oproti kontrolnej skupine. Dvojročné potkany zas mali väčšiu výdrž pri behu.

„Druhy, ktoré sú evolučne pomerne vzdialené, ako háďatko obyčajné a potkan, reagovali na rovnakú látku rovnakým spôsobom. To je dobré znamenie, že sme blízko k zásadnému mechanizmu u všetkých živých organizmov,“ hovorí druhý autor štúdie Johan Auwerx.

Mikróby a šťastie

Podľa vedcov by sme podobné výsledky mohli pozorovať aj u ľudí. Samotné granátové jablká však Urolithin A neobsahujú.

Obsahujú však jeho predchodcu, ktorý sa na molekulu dlhovekosti premení vďaka mikróbom v črevách. Nie každý človek ich však v črevnej mikroflóre má. Testovanie na ľuďoch preto vedci vyskúšajú pomocou liekov, ktoré priamo obsahujú molekulu urolithin A.

V boji so starobou preto nemusí pomôcť zvýšená konzumácia granátových jabĺk. Ľudia však môžu byť vďaka vyšším dávkam tohto ovocia šťastnejší.

Ďalší výskum, ktorý uverejnili v odbornom časopise American Journal of Public Health, totiž ukázal, že osem porcií ovocia a zeleniny denne zvyšuje spokojnosť so životom – a to už za dva roky.

„Konzumácia ovocia a zeleniny zjavne zvyšuje naše šťastie, a to oveľa rýchlejšie, než zlepšuje zdravie. Motiváciu ľudí jesť ich, oslabuje to, že iné výhody, ako napríklad ochrana pred rakovinou, vznikajú až o desiatky rokov neskôr. Avšak psychologické zlepšenia sú takmer okamžité,“ povedal v tlačovej správe univerzity vo Warwicku autor štúdie Andrew Oswald.

DOI: 10.1038/nm.4132

DOI: ajph.aphapublications.org/doi/abs/10.2105/