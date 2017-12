Vybrali sme najlepšiu hru roka 2013. Pozrite si víťazov

Tesný súboj o videohru roka 2013 napokon GTA prehralo. Prekonala ho inovatívna strieľačka s vynikajúcim príbehom Bioshock Infinite.

6. jan 2014 o 14:41 Matúš Paculík, Tomáš Prokopčák, Ondrej Podstupka, Adam Valček

1. Bioshock Infinite

Prečítajte si recenziu.

Možno to je na prvý pohľad prekvapenie, no najlepšou hrou minulého roka podľa SME nie je nové GTA. Len veľmi tesne sa ním stál aktuálny Bioshock.

Prečo? Táto hra má nielen príbeh a atmosféru, výnimočná nie je len jej vizuálna stránka, ale predovšetkým originálny, surrealistický príbeh plný zvratov a tajomstiev. A to sa pohybujeme stále na poli takzvaných strieľačiek z prvého pohľadu. Posledný Bioshock tak vyzerá skôr ako umelecké dielo, čo ho odlišuje od celého zvyšku minuloročnej hernej produkcie.

Lietajúce mesto, v ktorom sa odohráva príbeh hry, je fascinujúce, plné života, zaujímavých drobností, ale aj amerického patriotizmu, násilia a rasizmu. To všetko vytvára kulisy k príbehu, ktorý vás v napätí udrží až do konca. A hoci chémia medzi hlavnou dvojicou nefunguje vždy najlepšie, budete na záchranu Elizabeth spomínať dlho aj po dohraní tohto Bioshocku. Za vyskúšanie určite stojí aj rozšírenie Burial at Sea.

2. Grand Theft Auto V

Prečítajte si recenziu.

Bola to najočakávanejšia, najrýchlejšie sa predávajúca, najlepšie zarábajúca hra minulého roka. A nestalo sa jej, že by po celom tom mediálnom humbugu pred jej vydaním zostalo iba sklamanie. Rozsiahly, otvorený svet nového GTA s množstvom vedľajších úloh, netypickým príbehom troch postáv a ešte menej štandardným prepínaním medzi ich ovládaním však napokon v SME svoj súboj o videohru roka 2013 prehral. Aj keď veľmi tesne.

Nový počin Rockstaru však nanovo definoval hranice toho, čo to znamená otvorený svet vo videohrách, a každá budúca hra podobného žánru sa už bude porovnávať práve s touto. Až neuveriteľná rozsiahlosť, množstvo možností – od burzového špekulovania až po pašovanie zbraní, dobrá ovládateľnosť a ešte lepšia dynamika urobili z tejto hry jednu z budúcich klasík. Rovnako ako predchádzajúce časti série. Kým každý asi nebude milovať aktuálny Bioshock – a aj za jeho odvahu sa pre nás stal hrou roka – GTA milovať budete. Akurát dajte pozor, aby ho nehrali malé deti.

3. The Last of Us

Prečítajte si recenziu.

The Last of Us dokázalo, že hry môžu publiku ponúknuť oveľa viac, ako len akciu a veľkolepé výbuchy. Nadchádzajúci koniec sveta je pre hru len pozadím, na ktorom sa odohráva osobný príbeh dvojice hrdinov. A ten hovorí o strate, láske, samote a kráse sveta bez toho, aby sa to skončilo pátosom.

Herecké výkony aj dialógy tu prekonávajú väčšinu z toho, čo ste tento rok mohli vidieť v kinách. A výborný príbeh dopĺňa herná mechanika, ktorú tvorcovia založili na pocite napätia. Hra je pritom pútavá aj bez toho, aby vám dala pocit výnimočnosti a sily, čo je pre výpravný titul nevídaný úspech. Zriedkavé zakopnutia v príbehu aj hrateľnosti prichádzajú len vtedy, keď sa The Last of Us snaží dať priveľa a uprednostňuje veľkoleposť pred intimitou – tú totiž zvláda na úrovni nadčasových klasík.

4 Assassin's Creed IV: Black Flag

Už to vyzeralo, že po renesančnom talianskom výlete stráca celá séria dych. Minulý príbeh v Amerike bol dokonca krokom vedľa a aj keď príbeh patril k jednému z najoriginálnejších v priemysle, hra sa občas zle ovládala, mala plno chýb a najmä, nebola najnapínavejšia. A ešte vás otravovala aj zbytočnými misiami v akože reálnom svete.

Keď však fanúšikovia začínali uvažovať, či by nebolo lepšie celú sériu nechať spať, Ubisoft prišiel s príbehom z prostredia pirátov. A zmenilo sa prakticky všetko: z výnimočne napísaných príbehov z minulosti zostalo len torzo a vlastne vaše pirátske putovanie bude celkom hlúpe. No ostatné veci fungujú.

Predovšetkým strhujúce námorné súboje a okrádanie lodí, ale aj suchozemské misie, hľadanie skrytých pokladov, dobýjanie pevností či prieskum neznámych ostrovov. Assassin možno už nikdy nebude taký silný, ako keď ste sa preháňali uličkami renesančnej Florencie, no aktuálna hra jednoznačne patrí medzi najlepšie zo série.