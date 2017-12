Recenzia: GTA bude najlepšou hrou roka

Nové GTA je jasným kandidátom na hru roka. Zároveň je dobrým zrkadlom dnešnej spoločnosti.

24. sep 2013 o 17:00 Tomáš Prokopčák

GTA V (Rockstar Games / Take-Two) Páči sa nám: atmosféra, príbeh, neuveriteľná voľnosť Nepáči sa nám: ovládanie vrtuľníkov Hodnotenie: 9,5

Hru na recenziu poskytla Cenega.

V deväťdesiatych rokoch bola iná situácia. Video- a počítačové hry ľudia vnímali ako tú obskúrnu zábavku čudných ľudí, ktorí vo svete za oknami paneláku nemali žiadnych priateľov.

Za ani nie dve desaťročia sa všetko zmenilo. Tí čudní chlapci dnes šéfujú technologickým firmám a vývoj niektorých videohier stojí viac ako nakrútenie hollywoodskeho veľkofilmu - a čo je podstatne dôležitejšie, zarábajú viac. Dokonca sa predpokladá, že celý videoherný biznis dnes generuje väčší obrat ako americké filmy.

Ak ste sa však v roku 1997 hrali prvú hru zo série Grand Theft Auto, nič z tohto ste netušili. V roztomilom dvojrozmernom pohľade zvrchu ste kradli autá, občas strieľali a plnili nie práve duchaplné misie. A vaše nadšené rozprávanie o dokonalej hrateľnosti aj tak nik nebral vážne.

Traja hrdinovia

Základné princípy série GTA sa vlastne nezmenili. Stále môžete blúdiť po virtuálnom svete, kradnúť autá, aj sa iba tak túlať, plniť misie či nakupovať oblečenie.

Môžete hrať tenis (predávajú hry, kde môžete iba to), golf (predávajú také, kde môžete iba to), závodiť (podobne) či skupovať nehnuteľnosti a obchodovať na burze. Radikálnym rozdielom však je, že vo svete GTA môžete robiť nielen toto všetko. Jadrom je výborne napísaný príbeh.

Príbeh trojice postáv, z ktorej dve sú lúpežníci v kríze stredného veku a tretí sa snaží svojimi ambíciami vyhrabať z geta. Jednému sa rozpadáva manželstvo, ďalší je násilný blázon, čo si vernosť poskokov drží systematickým teroru a mladík z geta bojuje s vykorenenosťou a okolím, ktoré mu nechce odpustiť rýchle peniaze a útek zo štvrte.

Napokon sa vďaka rôznym zvratom všetci dostávajú do spoločného kolotoča krádeží, vydierania a kšeftíkov s políciou.

Keď tvorcovia GTA kedysi priznali, že v ich hre budú viacerí hrdinovia, len málokto si to vedel predstaviť. V skutočnosti to však funguje – a to výnimočne dobre.

Akurát si občas nepamätáte, s ktorou postavou ste si kedy a čo kúpili. Prípadne sa vám stane, že pri prebratí ovládania inej postavy vás zrazu neplánovane naháňa polícia.

video //www.youtube.com/embed/N-xHcvug3WI

Zrkadlo spoločnosti

Tá najbanálnejšia výhrada k hre je stará ako samotná séria: GTA je už tradične brutálna, vulgárna a extrémne násilná videohra – a to nielen vtedy, keď niekoho nútite prezradiť informácie.

Žiaden čo i len trochu príčetný rodič by nemal dovoliť svojmu malému dieťaťu takéto hry hrávať – a mal by s tým počkať až do veku, keď je s násilným svetom dieťa už tak či tak konfrontované. Internetové videá ani nie dvanásťročných chlapcov, ktorí dostávajú ako darček GTA V, sú desivou pripomienkou toho, komu táto hra do rúk nepatrí.

To naozaj nie je zbytočné moralizovanie: v tejto videohre vraždíte, kradnete, klamete a nadávate. A v prípade sexu, no, začať môžete striptízom.

Lenže. Na rozdiel od iných hier v celej histórii videohrania platí jeden absolútne zásadný rozdiel: tak ako sú Simpsonovci zábavný kreslený seriál, no pod týmto nánosom sa ukrýva aj trefná spoločenská satira a zrkadlo súčasnej Ameriky, platí to aj v prípade GTA.

Séria je drsnou, ale stále presnou ukážkou sveta, v ktorom politici v rádiách klamú, v ktorom sa príjmy rôznym spôsobom legalizujú a v ktorom skutočné krádeže nerobia zúfali chlapíci v uliciach, ale „vážení členovia spoločnosti“ v drahých oblekoch.

Ak však nič z toho nechcete, nemusíte. V GTA môžete pokojne ignorovať hlavný príbeh a plniť vedľajšie misie. Alebo si len tak hodiny lietať nad vizuálne úchvatným mestom Los Santos (vychádza z Los Angeles) a hrešiť – v tejto sérii znovu – na toho, kto vymýšľal ovládanie helikoptér.

Môžete nakupovať autá alebo lode, predávať akcie alebo hrať šípky. A obdivovať pritom tvorcov za až maniakálnu posadnutosť detailmi. Napríklad vtedy, keď kráčate po pláži a počúvate rozhovory okoloidúcich postáv.

Hra roka

Najnovšia časť slávnej zlodejskej série stála takmer tristo miliónov dolárov, vrátane marketingu. No len v prvý deň vďaka predobjednávkam zarobila osemsto miliónov. Dnes sa odhaduje, že nové GTA pohodlne prekročilo miliardu a zrejme je najrýchlejšie zarábajúcim produktom v súčasnom šoubiznise.

Pre svet videohier je však dôležitejšie toto: GTA V je už teraz vnímaný ako najvážnejší kandidát na videohru tohto roka - a to túto hru možno ešte podceňujme. Je to kandidát drsný, obscénny, násilný a plný obsahu, ktorým by ste sa asi v spoločnosti nechválili.

Ale je to zároveň extrémne zábavná videohra, ktorú od dokonalosti delia len malé technické nedostatky (ruky prechádzajúce cez stenu), fyzikálne hlúposti (podoby nárazov áut i lietadiel) a akýsi apriórny pocit, že táto úchvatná videohra je vlastne totálne amorálna. A možno práve preto taká zábavná.