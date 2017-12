Recenzia: The Last of Us bojuje o najlepšiu hru roka

Svet zmenený pandémiou je plný smrti a beznádeje. V hre The Last of Us zamrazí dvojnásobne, keďže hra má reálny základ a celý svet vyzerá až priveľmi skutočne.

2. júl 2013 o 12:00 Matúš Paculík

The Last of Us (Sony / Naughty Dog) Hodnotenie: 9,5 Horrorové hry nás obšťastňujú už niekoľko desaťročí, pričom kvalita a zábavnosť nových titulov určite nemá stúpajúcu tendenciu. Posledný Resident Evil stále nedosahuje kvalít zo svojich začiatkov, Dead Island vyzerá rovnako a ani tí votrelci nedokázali priniesť väčšiu dávku strachu. The Last of Us má v základe podobnú tému, no vývojári za obľúbenou sériou Uncharted k téme pristúpili zodpovedne a vyhli sa najrozšírenejším chybám. Výsledný mix akcie, príbehu a krehkého vzťahu dvojice hrdinov je dôvodom, prečo je dobré mať doma Playstation. Má reálny základ Scenárista sa neuchýlil k žiadnemu klišé - nákaza neprišla z vesmíru, dokonca ju ani nevytvorila záhadná organizácia. Za všetko môže mutácia reálne existujúcej huby Ophiocordyceps unilateralis. Tá napáda nervový systém mravcov, ktorých následne kontroluje a rozhoduje o ich smrti. V hre sa tejto hube podarí zmutovať a výsledkom je postupné infikovanie miliónov ľudí po celej planéte. V prvej fáze otupuje zmysel pre morálku a logické uvažovanie. Infikovaní ľudia sú väčšinou útoční, no malé percento z nich si ešte uvedomuje svoj stav a bez provokácie na nikoho neútočí. Druhá fáza je neznáma, v tej tretej prichádza človek o zrak a je plne pod kontrolou parazitujúcej huby. Jeho zmysly sú až na sluch otupené, je pomalší, no získal na sile. Po určitom čase infikovaná osoba umiera a do okolitého vzduchu uvoľní nákazlivé spóry. Pomohla len karanténa Začiatok hry sa odohráva presne počas hlavného vypuknutia nákazy. Úvod nie je dlhý, jeho smutný koniec vás však dokonale pripraví na nasledujúce hodiny hrania. Spoločnosť už nefunguje ako predtým, pôžitok sa zmenil na snahu prežiť. Všade po Spojených štátoch sú vytvorené karanténne zóny, v ktorých vládne pevná ruka zvyšku bývalej armády. Morálka a slušné správanie tu už dávno neexistujú a kto nie je priebojný a drzý, zostane bez jedla. Potravinový lístok má cenu života a preto nie je prekvapením, že ani hlavný hrdina Joel nie je žiadny svätec a o poctivej práci sa v jeho prípade hovoriť nedá. Všetko sa zmení, keď sa pod jeho ochranu dostane mladé bezbranné dievča. Postupne budované puto medzi touto dvojicou je dôležitou ingrediencou príbehu. Takto vyzerá budúcnosť Rozpadnuté budovy, všade neporiadok, mŕtve telá a nebezpečie čakajúce za každým rohom. Táto predstava budúcnosti je až mrazivo reálna. V opustených mestách pôsobí zub času a budovy o ktoré sa nik nestará, chátrajú a rozpadajú sa. Príroda si berie späť svoje územie a pod silou všetkých rastlín a počasia postupne narúša každý betónový stĺp či tehlu. Grafické spracovanie je s prihliadnutím na hardvérové možnosti Playstationu vynikajúce. Prostredie je bohaté na detaily, bez zbytočných prerušení obrazovkou nahrávania. Potulky mŕtvmy mestom, rozpadajúcou budovou či boje v podzemí majú dokonalú atmosféru strachu. Tú dopĺňa dobre zvolená hudba a okolité ruchy. Počas hrania sa oplatí dobre počúvať – zvuky dokážu prezradiť schovaného nepriateľa a napomôcť pri ďalšom postupe v hre. To v spojení s bezchybne zvládnutou animáciou postáv a ich prirodzeným správaním vytvára pocit skutočne fungujúceho sveta. Nikto sa vám nemotá pod nohy, ale spolu s vami svet žije svojimi emóciami. Pri súbojoch taktizujte Každé stretnutie s nepriateľmi je odlišné a bez dôležitého plánovania tu dlho neprežijete. Munície nie je veľa a bezhlavé strieľanie funguje len krátku dobu. Taktiku treba prispôsobiť aj typu nepriateľa. Bežní vojaci a lovci vyžadujú rozdielny prístup ako infikovaní jedinci. A pri nich je navyše potrebné použiť iný postup v prvom a iný v treťom štádiu infekcie. V súbojoch sa nesnažíte vyhrať, ale prežiť a zároveň ochrániť mladú Ellie. Dobre si rozmyslíte, či zariskujete stretom na otvorenom priestranstve, alebo to vyriešite pekne potichu, bez zbytočnej pozornosti. Hlavný hrdina nie je superman a od smrti ho delí len pár zásahov zbraňou či jedno uhryznutie infikovaným nepriateľom. Zranenia si síce dokáže ošetriť sám, no potrebné vybavenie nie je na každom rohu a jeho použitie vyžaduje chvíľu pokoja. Takto vyzerá hra roku The Last of Us je jedným z kandidátov na hru roku a jedným z hlavných dôvodov, prečo si aj teraz kúpiť Playstation 3. Dobre namiešaný mix príbehu, akcie a ľudských vzťahov dokáže hráča chytiť už po prvých minútach hry a nepustí ho až do jej konca. Pripravte sa temnú či skôr depresívnu náladu. Budúcnosť je špinavá, smrdí a smrť vás čaká na každom rohu. Navyše rýchlo zistíte, že hrou vás neženie potreba čo najväčšieho počtu mŕtvol. Ochrana mladej Ellie nie je len záležitosťou nostalgie z úvodu hry, ale aj otázkou prežitia ľudskej rasy. video //www.youtube.com/embed/kbLOokeC3VU