Recenzia: Je nový Bioshock najlepšou hrou roka?

Vo svojej podstate je Bioshock Infinite len klasická akčná hra, no skvelý príbeh a dokonalá audiovizuálna zložka z nej robia dobrého kandidáta.

15. apr 2013 o 1:48 Matúš Paculík

Bioshock Infinite (2K Games/Cenega) recenzia PC verzie Páči sa nám: príbeh, hudba, vizuálny štýl Nepáči sa nám: je ťažké tu zomrieť Hodnotenie: 9,2

Hru na recenziu poskytla Cenega.

Niet lepšieho miesta pre pokojný život, ako americké mesto plné ideálov, čo si len tak poletuje v oblakoch. Bezcieľne sa túla po oblohe a žije si na prvý pohľad pokojný život. Pokračovanie jednej z najlepšie hodnotených herných sérií sa z podvodného sveta presunulo do oblakov, kde klaustrofóbiu vystriedal strach z výšok.

V oblakoch je pekne

Mesto Columbia je zložené z niekoľkých desiatok samostatných častí. Svojský štýl mesta v sebe spája americkú architektúru zo začiatku dvadsiateho storočia a technické vynálezy, ktoré by sme v tejto dobe určite nečakali. Prosto, dobrý steampunk.

Prvé kroky v dokonalom meste vás prevedú cez jeho najkrajšiu a najpokojnejšiu časť. Nerušene sa prechádzajúce páry, pouličný speváci, poletujúce lístie či stánky s hotdogom. Všetko spojené dokopy tu na prvý pohľad pripomína skutočný svet bez zla a násilia.

Tvorcovia hry preukázali ukážkový zmysel pre detail a počas prvej polhodiny budete nasávať dokonalú atmosféru. Krásne ulice zaplavené slnečným svetlom a gigantické stavby vás prinútia spraviť si krátku zastávku a vychutnať si dokonalú atmosféru.

Príbeh na prvom mieste

Hlavnou dvojicou hry je ostrieľaný agent Booker DeWitt s krvou za golierom a jemná Elizabeth, ktorá sa po dlhých rokoch života v zlatej klietke ocitá v skutočnom svete.

Pre Bookera sa ale práca v podobe jej oslobodenia veľmi rýchlo mení na spoločný boj o holý život. Navyše, z mesta v oblakoch sa len tak jednoducho nedá zmiznúť.

Pôvodne jednoducho vyzerajúca úloha sa začne zamotávať okamžite po štýlovom príchode do mesta Columbia. Sekta, uhladené ulice s obyvateľmi ako vystrihnutými z reklamného videa či neskrývaný rasizmus.

Počas hľadania Elizabeth a následného úteku s ňou sa postupne rozvíja obraz mesta, jeho vodcu a obyvateľov. Roztrúsené poznámky, zakódované nápisy na stenách a započuté rozhovory postupne skladajú mozaiku zaujímavého príbehu.

[content type="video" source="youtube" id="uB9yYfKq4ZA?list=SP4C2A8C4ED3215254" width="590" height="332"][/content]

Všímajte si okolie

Aj najnovšia časť série Bioshock zostala verná akcii. Hrou sa síce dá prebehnúť bez hľadania všetkých nitiek príbehu, no v takom prípade budete ukrátení o množstvo zaujímavých informácií.

Bez týchto informácií je ale ťažšie pochopiť príbeh a správanie sa jednotlivých postáv. Nečakajte tu množstvo filmových vsuviek, príbeh si hráč musí všímať sám.

Rôzne zamknuté miestnosti a truhly nie sú k úspešnému dohratiu nutné, no ich objavením a otvorením získate skladačky do mozaiky príbehu či rôzne vylepšenia vlastností postavy a zbraní.

Voľne porozhadzované peniaze umožnia v automatoch nakúpiť nielen akúkoľvek muníciu, ale aj lekárničky a moduly pre zlepšenia zbraní.

Zbrane a mágia

Arzenál zbraní je dostatočne pestrý, bojovať môžete s klasickým revolverom, automatickou puškou či deštrukčným RPG. Booker so sebou berie vždy len dve z nich, čo ale nie je zásadný problém.

Vďaka mnohým vylepšeniam je možné väčšiu časť súbojom bez problémov zvládnuť aj s revolverom. Ten je vo svojej najlepšej verzii dostatočne účinný a presný. Výrazne zaujímavejšie sú magické schopnosti, ktoré dokážu pomôcť pri boji proti silným súperom či veľkej presile útočníkov.

Tajné a ťažko dostupné miesta môžu ukrývať nápoje, trvalo zvyšujúce jednu z troch vlastností – život, brnenie a energiu pre využívania magických schopností. Samotné súboje sa postupom v hre stávajú zábavnejšími a kým pri zbraniach nie je potrebné taktizovať, tak správny magický útok môže výrazne uľahčiť postup v hre.

Umelá inteligencia protivníkov je priemerná, nečakajte žiadnu veľkú spoluprácu pri honbe za vašim životom.

Najväčším problémom sa môže stať nedostatok munície, avšak len pokiaľ vo vašej blízkosti nie je Elizabeth. Jej pomoc v hľadaní mincí a nábojov je chvályhodná, no toto uľahčenie znižuje pocit nebezpečia pri veľkých súbojoch.

Elizabeth je jedinečná

Bioshock Infinite by nebol tak jedinečný bez hlavnej ženskej postavy. Elizabeth sa chová presne tak, ako by sme čakali od mladej slečny, ktorá sa po prvýkrát dostala do spoločnosti.

Nový život si užíva plnými dúškami – tancuje, teší sa z každej maličkosti, uteká za novými vecami. Vydesí ju prvé stretnutie so smrťou a ak sa jej nepáči vaše chovanie, určite si to nenechá pre seba.

V porovnaní s ňou pôsobia zvyšné postavy v hre mŕtvo a podobné pocity môžete mať aj vy ako hlavný hrdina. Kým ona sa dokáže radovať z cukrovej vaty, vy ju konzumujete bez akéhokoľvek prejavu pôžitku.

Skoro dokonalé

Hra využíva niekoľko rokov starý Unreal Engine, ktorý technologicky nedokáže konkurovať súčasnej špičke. Dizajnéri hry si tieto obmedzenia vynahrádzajú bezkonkurenčným vizuálnym spracovaním, ktoré má pre hru väčší význam ako milióny polygónov navyše či extrémne rozlíšenie textúr.

Nový Bioshock vďaka tomu vyzerá skôr ako umelecké dielo, čo ho odlišuje od zvyšku súčasných hier. V úzadí nezaostáva ani hudobná stránka hry, pri ktorej krásne melódie presne podfarbujú tie najdôležitejšie momenty.

Herný systém nie je prehnané zložitý, no umožňuje hráčovi aspoň čiastočný výber smerovania postavy. RPG prvky sú tu potlačené na najnižšiu možnú mieru, prím tu hrá a vždy hrala akcia. Mágia je len príjemným spestrením veľkej porcie súbojov.

Kritiku si hra zaslúži za potlačenie pocitu strachu – nábojov je vždy dostatok a hlavný hrdina nemôže len tak jednoducho zomrieť. Aj keď je celé mesto v oblakoch, pád do prázdna neznamená prakticky nič. Po sekunde sa ocitnete na pevnom mieste a pokračujete presne tam, kde ste prestali.