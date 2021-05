Cloudové úložiská: Kde zálohovať dáta a fotky? (porovnanie)

Cena nie je vždy dôležitá.

19. máj 2021 o 10:25 Matúš Paculík

Čo by ste robili, ak by vám práve teraz niekto ukradol notebook, pokazil sa vám smartfón, alebo by ste stratili tablet? Kým samotné zariadenie jednoducho nahradíte novým, svoje uložené údaje v obchode len tak nekúpite.

Zálohovanie dokumentov, rôznych informácií, kontaktov a fotografií nemôžete riešiť po incidente, ale jedine pred ním. A čím budete lepšie pripravení na stratu údajov, tým bude ich obnova menej náročná, či skôr úplne bezproblémová.

Doba manuálneho kopírovania dát na externé nosiče je dávno za nami, dnes zálohovaniu (minimálne pre bežného smrteľníka so smartfónom) vládne cloud, za ktorý chtiac nechtiac začíname postupne platiť.

Pozreli sme sa preto na štyri najznámejšie cloudové služby, ktoré fungujú na obidvoch mobilných platformách od Google a Apple a rovnako aj na počítačoch a notebookoch so systémom od Microsoftu a Apple.

Ujasnite si, čo potrebujete

Akonáhle vyčerpáte možnosti bezplatného cloudového úložiska (a že sa to stane rýchlo), dobre premyslite všetky vaše požiadavky, potreby a očakávania. Jednotlivé služby sa totiž môžu zásadne líšiť a to nie len cenou.

Ak nepotrebujete veľa priestoru, tak je dobrým riešením iCloud pre Apple zariadenia alebo univerzálny OneDrive od Microsoftu. V obidvoch prípadoch sa zmestíte do sumy dvoch eur mesačne za 50, respektíve 100 gigabajtov.

Google pre svojich používateľov ponúka minimálne 200 gigabajtov za necelé tri eurá, za desať ponúkne až dva terabajty. Pre domácnosti odporúčame už spomínaný OneDrive, ktorý pri kapacite jedného terabajtu kombinuje online úložisko s plnohodnotným kancelárskym balíkom Office.

Za desať eur mesačne získate softvér až pre šesť členov domácnosti, z ktorých každý bude mať pridelený svoj terabajt online úložiska. Nezabudnite si porovnať aj možnosti zabezpečenia prístupu a hlavne obnovenia dát.

Svoje súbory totiž môžete nechtiac vymazať alebo prepísať. Niektoré služby verzie súborov neuchovávajú, niektoré ich ale mažú až po mesiaci, či v prípade firemných účtov až po pol roku.

Cloudové služby (zoradené abecedne):

Disk Google

Cloudové úložisko Disk Google (zdroj: Google)

Cloudové úložisko od Google získalo svoju popularitu nielen kvôli mailovej službe, ale aj vďaka vynikajúcemu riešeniu pre zálohovanie fotografií. Základných 15 gigabajtov sa môže zdať ako dostačujúca kapacita len do doby, keď zistíte, že je spoločná pre úplne všetky služby ako Gmail, dokumenty či Google Fotky. Ak teda aktívne využívate maily (ktoré len neradi mažete), máte Android smartfón, ktorý si zálohujete a pracujete aj so súbormi, tak limity dosiahnete veľmi rýchlo.

Prečítajte si: Google obmedzí bezplatné ukladanie fotiek. Aké sú možnosti? Čítajte

Základný mesačný poplatok za 200 gigabajtov je 2,99 eura (alebo necelých 30 eur za rok) nie je prehnane vysoký a mal by vystačiť pre väčšinu bežných používateľov. Výhodná je ponuka pre dva terabajty, ktorá vás ročne bude stáť rovnú stovku. Vhodná je pre skutočne aktívnych používateľov, alebo pre tých, ktorí majú tisíce fotografií a stovky rôznych albumov.

Google ukladá aj revízie súborov, vďaka čomu sa môžete vrátiť k staršej verzii v prípade akýchkoľvek problémov. Štandardne sú verzie vymazané po 30 dňoch, pre jeden dokument je možné mať maximálne 100 revízií. Dostupné webové kancelárske aplikácie sú pre základnú prácu plne postačujúce, veľmi dobre fungujú aj na smartfónoch a tabletoch.

Disk Google je najvhodnejším riešením pre zariadenia so systémom Android, jeho integrácia je vynikajúca a užitočná. Pokiaľ nevyžadujete žiadnu špecifickú funkciu od konkurencie, tak v podstate ani nie je dôvod, aby ste siahli po inom riešení. Pokojne po Google Disku môžu siahnuť aj majitelia iPhonov, integrácia služby je veľmi dobrá a so súbormi sa na iPade pracuje veľmi dobre.

Dropbox

Cloudové úložisko Dropbox (zdroj: Dropbox)

Pred rokmi bol priekopníkom v cloudovom úložisku, no teraz má Dropbox pred sebou ťažké obdobie aj kvôli špecifickej cenovej politike. Na rozdiel od svojich začiatkov už totiž necieli na všetkých používateľov, ale ponúka riešenie primárne pre tých náročných. Bez mesačných poplatkov vám dá k dispozícii len 2 gigabajty, čo je kapacita vhodná jedine pre zoznámenie sa so službou a nie pre jej plnohodnotné využívanie. Tomu zodpovedá aj neustále klesajúci počet nových zákazníkov.

Na rozdiel od iných služieb neponúka viacero menších kapacít, ale len 2 terabajty za mesačný poplatok necelých 12 eur (pre biznis plán sú to 3 terabajty za 20 eur mesačne). To nie je malá suma a je len málo pravdepodobné, že by po nej siahli bývalí zákazníci Google, ktorí hľadajú náhradu za niečo, čo mali doteraz zadarmo. Dropbox však nie je ani primárne zameraný na bežného používateľa, keďže jeho cloudové úložisko poskytuje viacero špecifických a veľmi užitočných funkcií.

Tou hlavnou je prepracovaná história zmien súborov, ktorú služba uchováva po dobu 30 dní (180 pre drahšiu biznis verziu). Ak teda zistíte, že ste si omylom prepísali dôležitý súbor, tak sa vrátite k jeho správnej verzii. Rovnako vás tento systém zachráni pri napadnutí škodlivým kódom, ktorý by vám zašifroval celý pevný disk. Dropbox vám umožní zdieľať aj veľké súbory s limitom až 2 gigabajty (100 gigabajtov pri drahšej biznis verzii).

Služba podporuje všetky rozšírené operačné systémy, na smartfónoch a tabletoch funguje bez problémov. Pokojne ju môžete využívať ako náhradu pre automatickú zálohu fotografií, aj keď v tomto prípade nie je dostupná žiadna správa albumov a fotografie si tu neupravíte.

iCloud

Cloudové úložisko iCloud od Apple (zdroj: Apple)

Pre majiteľov zariadení od Apple je iCloud prvou a pravdepodobne aj najlepšou voľbou. Zároveň však pri nej aj veľmi rýchlo zistíte, že základných 5 gigabajtov nestačí ani pre bežné používanie smartfónu či tabletu. Synchronizácia nastavení, kontaktov, SMS správ a pravidelná záloha, to všetko zaberie veľkú časť ponúkanej kapacity. Apple ponúka hneď niekoľko možností plateného rozšírenia úložiska, to najlacnejšie za 99 centov.

Ponúkaných 50 gigabajtov je vhodných pre bežného používateľa. Ak veľa fotíte, asi siahnete po kapacite 200 gigabajtov za 2,99 eura mesačne. Cloud od Apple ponúka maximálne 2 terabajty pri mesačnom poplatku 9,99 eur. S ohľadom na ponúkanú kapacitu sú ceny veľmi dobré, no po stránke funkcií za lepšou konkurenciou služba zaostáva. Nám napríklad chýbalo ukladanie verzií rozšírených dokumentov, táto funkcia je totiž výhradne v správe konkrétnej aplikácie a nie služby.

Najväčším obmedzením služby je však absencia natívnej aplikácie pre smartfóny so systémom Android. Kým pre počítače s Windows funguje iCloud vynikajúco a plnohodnotne, tak výmena vášho iPhonu napríklad za nový Samsung výrazne skomplikuje prístup a prácu so súbormi uloženými v cloude. Jediný prístup k nim získate cez internetový prehliadač, čo je veľmi nepraktické a funkčne obmedzené.

Službu preto odporúčame výhradne pre používateľov verným značke, ktorí pracujú samostatne a nevyžadujú pokročilé funkcie zálohovania či spoluprácu na dokumentoch v reálnom čase. Akonáhle budete potrebovať rozšíriť svoje cloudové úložisko pre viacerých ľudí mimo Apple platformy, tak sa nevyhnete migrácii na inú službu.

OneDrive

Cloudové úložisko OneDrive od Microsoftu (zdroj: Microsoft)

Microsoft to síce so svojim mobilným operačným systémom už dávno vzdal, no jeho cloudová služba funguje vynikajúco naprieč všetkými dostupnými systémami. OneDrive si zaslúži šancu aj v prípade, ak vlastníte výhradne produkty od Apple, alebo nedáte dopustiť na svoj Android smartfón. Dôvodom sú dobré funkcie a hlavne veľmi zaujímavá cenová politika.

OneDrive, podobne ako aj iné služby, ponúka zadarmo len 5 gigabajtov priestoru a za dve eurá mesačne získate 100 gigabajtov. Pri 7 eurách mesačne (alebo 69 eur ročne) dostanete rovný terabajt online úložiska spolu s aplikáciami balíka Microsoft Offce – Outlook, Word, Excel a PowerPoint. Firma teda ponúka kompletný kancelársky balík a k tomu terabajt online úložiska. Za 10 eur mesačne (alebo 99 eur ročne) je k dispozícii aj rodinný plán pre celkovo šesť osôb v jednej domácnosti.

Každý má prístup k spomínaným aplikáciám pre všetky dostupné platformy a pre každého je vyhradený jeden terabajt úložného priestoru, teda dokopy 6 terabajtov. Pri verziách s kancelárskym balíkom dostanete aj rozšírené funkcie zabezpečenia, ktoré vám pomôže obnoviť údaje aj po zasiahnutí ransomware útokom, ktorý by vám zašifroval údaje na disku vášho počítača alebo notebooku. Čas na obnovenie je 30 dní, pričom vám zachráni aj súbory, ktoré si omylom zmažete. Po toto obdobie sú uchovávané aj verzie súborov, takže zachránite aj prepísané dokumenty.

Veľmi dobrá je aj aplikácia pre smartfóny a tablety so systémom od Google a Apple. Tu vás nečakajú žiadne zbytočné obmedzenia, práve naopak. Aplikácia je rýchla, prehľadná a službu môžete jednoducho integrovať aj do aplikácie Súbory na vašom iPhone či iPade.

Porovnanie cien

Disk Google Dropbox iCloud OneDrive Zadarmo: 15 GB 2 GB 5 GB 5 GB Cena za mesiac: 2,99 € / 200 GB 11,99 € / 2 TB 0,99 € / 50 GB 2 € / 100 GB 9,99 € / 2 TB 19,99 € / 3 TB * 2,99 € / 200 GB 7 € / 1 TB ** 49,99 / 10 TB 9,99 € / 2 TB 99,99 / 20 TB

* Dostupné len pre biznis klientelu

** OneDrive ponúka kapacitu nad 50 GB len v balíku Microsoft 365 s aplikáciami Office

Dostupnosť aplikácií

Disk Google Dropbox iCloud OneDrive Windows Áno Áno Áno Áno macOS Áno Áno Áno Áno Android Áno Áno - Áno iOS Áno Áno Áno Áno

Množstvo ďalších

Pri hľadaní toho správneho cloudového úložiska máte na výber z desiatok rôznych služieb, ktoré sa líšia cenou, funkciami a zabezpečením. Pri hľadaní najlepšej alternatívy zadarmo zrejme narazíte na množstvo obmedzení a pokiaľ to s cloudom myslíte vážne, tak sa pravidelnej platbe možno nevyhnete.

Služba, ktorej sa chystáte zveriť svoje súbory a pravdepodobne aj množstvo osobných informácií by mala byť overená a hlavne spoľahlivá. Strata online zálohy je predsa to posledné, čo by ste chceli.

Okrem štvorice spomínaných služieb môžete vyskúšať cloud od Amazonu, obľúbená je aj služba Box. Dokonca nie je problém nájsť cloudovú službu, ktorá vám poskytne terabajt úložiska za menej ako 4 eurá.

Nevyberajte vždy len podľa ceny, zistite si presne, aké možnosti obnovenia súborov služba poskytuje, ako je zabezpečená komunikácia, či podporuje dvojfaktorové overenie a hlavne, ako dobré má mobilné aplikácie.