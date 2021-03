Slovenskí vedci: Čo sme sa naučili o sebe aj o Slovensku počas pandémie?

Pýtali sme sa vedcov.

30. mar 2021 o 11:00 Renáta Zelná

Tento článok si môžete prečítať vďaka ESET Science Award, oceneniu nadácie ESET, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku.

Denník SME pravidelne oslovuje panel zložený z niekoľkých desiatok slovenských vedkýň, ​​výskumníkov a inovátorov z rôznych oblastí.

Pýtame sa ich na názor na rozličné spoločenské či kultúrne otázky. Ich odpovede zverejňujeme v plnom znení.

Účastníci panelu môžu a nemusia na konkrétnu otázku odpovedať. Zloženie účastníkov ankety sa preto môže pri každej otázke mierne meniť.

Jedenásteho marca uplynul rok odvtedy, čo Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila pandémiu nového koronavírusu. Pri tejto príležitosti sme sa vedcov a vedkýň opýtali:

Čo ste sa za rok pandémie naučili o sebe, svojej práci a o Slovensku?

Zita Tokárová,

organická chemička, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Zita Tokárová. (zdroj: archív Z.T.)

O sebe – to, čo sa o sebe naučila väčšina žien počas prvého pandemického roka – že dokážeme fungovať kombinovane ako matky, manželky , upratovačky, kuchárky, učiteľky, manažérky na plný úväzok popri vlastných pracovných povinnostiach na plný úväzok.

O svojej práci – predstavuje pre mňa istotu a jej výkon ma napĺňa spokojnosťou.

O Slovensku – že je krásne s množstvom šikovných, múdrych a obetavých ľudí (učitelia, vedci, lekári, sestričky...), ale unavené aktuálnou spoločensko-politickou situáciou.

Martin Odler,

egyptológ, Český egyptologický ústav FF UK; nadácia Aigyptos

Egyptológ Martin Odler. (zdroj: SME - Jozef Jakubčo)

Na všetky časti otázky sa dá odpovedať slovami, ktoré Sokratovi do úst vložil Platón vo svojom Štáte, v pôvodnom preklade „Najväčším trestom je však byť pod vládou horšieho, ak sa niekto sám nerozhodne pre vládnutie“. (347c, slovenský preklad J. Špaňára, s. 48, vydal Kalligram v roku 2009)

Výrok citoval a upravil Ralph Waldo Emerson a slovenským internetom koluje v zmenenej verzii, pripisovanej stále Platónovi: „Nakoniec vám budú vládnuť tí najneschopnejší z vás. To je trestom za neochotu podieľať sa na politike.“

Iveta Vasková,

dekanka Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE

Iveta Vasková. (zdroj: archív I.V.)

O sebe

Naučila som sa, že ujasnenie priorít je najdôležitejšou prioritou a uvedomila som si, aký krehký je ľudský život a aká krehká je ekonomika našej krajiny. A uvedomila som si, ako sa zmenil náš pohľad na veci, ktoré sme brali automaticky. Naučila som sa žiť v prítomnosti a zamerať svoju myseľ predovšetkým na veci, ktoré dokážem ovplyvniť.

O práci

Tu som sa naučila, že v živote neexistujú prekážky. Toto obdobie nás opäť podnietilo a prinútilo k hľadaniu nových riešení, k novým využívaniam technológií, špeciálne informačných a komunikačných, ktoré nás posúvajú raketovo dopredu. Áno, nič nenahradí osobné stretnutia, je to najefektívnejší a najúčinnejší kontakt, ale to sa vráti späť a ako benefit nám ostanú skúsenosti s používaním týchto, ktoré už nikdy nezahodíme. Ako sa hovorí, zmena k horšiemu neodvratne naštartuje pokrok, aj keď ho možno nie je vidieť ihneď. Platí jednoducho zákon akcie a reakcie.

O spoločnosti

Ľudia sú nesmierne vynaliezaví, kreatívni a vždy nájdu riešenie – niekedy možno cez obchádzanie pravidiel, čo je dočasné riešenie, ale nakoniec je tu vždy celkový posun, a to dopredu. Spoločnosť je nesmierne polarizovaná a každý rozmýšľa inak, ale keď príde do tuhého, vieme sa spojiť a zvládneme všetko. Toto však už stojí určité obete a tie my ľudia neradi. Takže to sú také životné lekcie a ochota sa zachrániť, prežiť, ale v závere prispieť k dobru spoločnosti, v ktorej žijeme a ktorú reprezentujeme my všetci.

Ján Baláž,

SAV, člen korešpondent medzinárodnej astronautickej akadémie IAA

Ján Baláž. (zdroj: SME - JUDITA ČERMÁKOVÁ)

O sebe a zároveň o svojej práci som sa naučil, že nemám dostatočnú sebadisciplínu ani psychickú odolnosť, aby som v tejto stresujúcej dobe pracoval rovnako efektívne ako v predpandemickej dobe.

Súčasťou mojej práce vždy bolo množstvo bezprostredných osobných interakcií s kolegami na domácom pracovisku aj s kolegami v zahraničí, kde pracovné cesty boli a sú nevyhnutné aj pre prístup k špeciálnej kozmickej technike.

Telekonferenčné komunikácie cez internet sú vynikajúcou pomocou, avšak nemôžu plne nahradiť osobné kontakty a zahraničné pracovné cesty, ktoré boli plánované v rámci teraz riešených medzinárodných projektov.

Slovensko ma ako premiant v prvej pandemickej vlne potešilo, naopak, v druhej, oveľa horšej, ma sklamalo. Sklamal ma najmä deficit disciplíny, ohľaduplnosti a zdravého rozumu medzi radovými občanmi a nedostatočný rešpekt politikov voči vede a vedcom.

Mária Bieliková,

Kempelenov inštitút inteligentných technológií

Bývalá dekanka FIIT STU Mária Bieliková. (zdroj: Marko Erd)

Ten rok bol výnimočný. Nielen tým, že tu máme pandémiu, ktorá viac-menej pre všetkých významne zmenila to, ako fungujeme, ale aj ďalšími udalosťami, ktoré síce vznikli nezávisle od pandémie, ale jej vplyv bol zásadný.

Môj život v uplynulom roku zmenil aj vznik Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií, ktorý sa narodil do pandémie.



Pandémia otvorila globálne hranice a týka sa to aj výskumníkov, ktorí boli odjakživa dobre prepojení (aj internet a web vznikli vo vedeckých inštitúciách s cieľom prepájania). V poslednom roku sa zbúralo mnoho bariér a všetci ochotnejšie komunikujeme a pracujeme globálne. To nám napríklad umožnilo získať do Kempelenovho inštitútu šesť špičkových vedcov, ktorí pôsobia v zahraničí a budú na diaľku viesť doktorandov.



Podobne ako mnohí ďalší, aj ja som zistila ako dôležité sú vzťahy a kontakty s ľuďmi, niečo čo sme si predtým ani tak veľmi neuvedomovali, keď sme sa stretli na chodbe či v kuchynke na káve. Zistila som, že som aj celkom rada sama, takže sčasti mi tento režim aj vyhovuje a na druhej strane som zistila, ako veľmi mi chýbajú ľudia. Po skončení pandémie určite už neostanem pri pôvodných pracovných návykoch a skúsim spojiť to dobré zo starého aj z nového fungovania.



Pandémia nám ukázala aj to, aká ľahká je manipulácia cez sociálne siete a ďalšie médiá. Dezinformácie sa rozšírili azda ako nikdy pred tým aj vďaka tomu, že používanie internetu sa zo dňa na deň stalo základným komunikačným nástrojom, ktorý umožňuje exponenciálne šírenie správ. Bude treba veľa úsilia na zmiernenie súčasnej situácie.



Veľmi sa teším, že Slováci, tak ako sa už v histórii stalo viackrát, sa dokázali zomknúť a dosiahnuť skvelé veci, či už pri zabezpečení testovania, alebo pri aktivitách ako Kto pomôže Slovensku. To, ako matematik Rišo Kollár dokázal prepojiť slovenských vedcov, je úžasné.



To hlavné, čo som sa za tento rok naučila, je, že pri práci online sú pochvala a dobré slovo ešte dôležitejšie ako kedykoľvek predtým.

