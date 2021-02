Dali by ste sa zaočkovať neregistrovanou vakcínou? Odpovedajú vedci

26. feb 2021 o 17:22 Renáta Zelná

Výrobca vakcíny Sputnik V nepožiadal Európsku liekovú agentúru o registráciu. napriek tomu nemá problém dodávať dávky do krajín EÚ. (Zdroj: SITA/AP)

Tento článok si môžete prečítať vďaka ESET Science Award, oceneniu nadácie ESET, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku.

Denník SME pravidelne oslovuje panel zložený z niekoľkých desiatok slovenských vedkýň, ​​výskumníkov a inovátorov z rôznych oblastí.

Pýtame sa ich na názor na rozličné spoločenské či kultúrne otázky. Ich odpovede zverejňujeme v plnom znení.

Účastníci panelu môžu a nemusia na konkrétnu otázku odpovedať. Zloženie účastníkov ankety sa preto môže pri každej otázke mierne meniť.

V pondelok 22. februára sme sa pýtali:

Dali by ste sa zaočkovať neregistrovanou vakcínou proti Covid-19, keby bola dostupná na Slovensku?

Peter Szolcsányi,

organický chemik, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

Samozrejme, že nie. Ale žiadnou neregistrovanou vakcínou, nech je to ktorákoľvek. Proces registrácie každej vakcíny predsa slúži práve na to, aby medzinárodný panel expertov na základe najnovších vedeckých poznatkov, komplexne a zodpovedne posúdil, či je posudzovaná vakcína bezpečná, účinná a efektívna v zmysle jej deklarovaného použitia. A to výlučne na základe výsledkov relevantných klinických štúdií a zásad správnej výrobnej praxe.

Ak príslušná certifikačná agentúra, v našom prípade Európska lieková agentúra (EMA), rozhodne, že posudzovaná vakcína spĺňa všetky posudzované kritériá a udelí jej európsku registráciu, ochotne a čo najskôr sa ňou nechám zaočkovať. Ktoroukoľvek z nich. Pretože je to momentálne jediný účinný a efektívny spôsob, ako sa vysporiadať s celosvetovou pandémiou Covidu-19.

Karol Fröhlich,

Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV, Elektrotechnický ústav SAV

Vakcínou neregistrovanou Európskou liekovou agentúrou (EMA) by som sa nedal zaočkovať, aj keby vakcína bola dostupná na Slovensku.

Peter Tóth,

archeológ, Masarykova univerzita v Brne

"Dal by som sa zaočkovať len takou vakcínou, ktorú schváli Európska lieková agentúra (EMA). Vidím v tom záruku, že vakcína bude bezpečná a účinná.

Ivana Fiala,

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Určite by som sa nedala zaočkovať neregistrovanou vakcínou. Môj názor môže byť ovplyvnený skutočnosťou, že som silný alergik.

Martin Furman,

odborný radca – archeológ, Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Určite nie.

Katarína Šebeková,

Ústav molekulárnej biomedicíny, Lekárska fakulta UK

Zvažovala by som očkovanie neregistrovanou vakcínou, ak by šlo o v Európskej únii registrované klinické sledovanie s jasne stanovenými cieľmi, informáciami o potenciálnych prospechoch a rizikách pre očkovaného, ako aj pravidlami starostlivosti, zodpovednosti, napr. za podchytenie a liečenie pacienta s nežiaducimi účinkami a tak ďalej - to jest všetko, čo je pri registrovaných klinických štúdiách zo zákona ošetrené.

Pri súčasnom potenciálnom plane "divokého" očkovania = kto chce - kto bude indikovať, či je očkovaný spôsobilý a kto a kde bude očkovať; kto bude zodpovedný pri možných, napr. závažných či nebodaj fatálnych nežiaducich účinkoch; kto bude sledovať týchto očkovaných dlhodobo po očkovaní; kto, kde a na koho náklady bude týchto očkovaných liečiť v prípade nežiaducich účinkov a kto bude kompenzovať prípadné poškodenie zdravia s dlhodobými následkami?

Veď aj keď si doveziem bežne auto zo zahraničia a chcem si ho zaregistrovať musím podľa zákona doložiť coc (homologizáciu). Alebo plánujeme umožniť autá niektorých výrobcov dovážať bez coc, keď sa niekomu zachce?

Samuel Kováčik,

Vedátor_sk

Nie, radšej si počkám na registrovanú a teda riadne overenú. Svoju prácu dokážem robiť z domu. Rozumiem však, že človek, ktorého život či živobytie sú koronavírusom ohrozené viac, toto možné riziko vyhodnotí inak. Schvaľovací proces však netrvá tak dlho, skôr je podozrivé, ak o neho výrobca vakcíny ani nepožiada.

Marek Husárik,

astronóm, Astronomický ústav SAV

Ak pod pojmom neregistrovaná myslíme to, že len z časového hľadiska nebola ešte odsúhlasená, tak potom áno. Ale musel by som mať predtým dostatok spoľahlivých, relevantných informácií od vedcov a autorít (najlepšie nezávislých), ktorí dajú svoje odporučenie.

No ak mám o vakcíne málo hodnoverných informácií, veľa rozporuplných detailov z množstva médií, málo nezávislých štúdií, tak určite nie. Pekne to znie, že tam a tam sa touto vakcínou očkuje, ale existujú oficiálne štatistiky o vedľajších účinkoch, nebodaj o úmrtiach po vakcinácii? Je rovnako účinná pre 20-ročných ako pre 80-ročných? Je účinná aj na mutácie? Atď atď.

Ján Svoreň,

astronóm, astronomický ústav SAV

V situácii aká je dnes, keď na Slovensko prichádzajú (aj keď pomalšie ako

sa predpokladalo) vakcíny registrované Európskou liekovou agentúrou

uprednostním tieto pred neregistrovanou vakcínou.



Môže však vzniknúť situácia, že naša vláda urobí ďalší kotrmelec a

dostupná bude na Slovensku len neregistrovaná vakcína Sputnik, potom by

asi ľudia nemali na výber. Celé tieto nezmyslené manévre premiéra Matoviča

so Sputnikom považujem za pokračovanie jeho experimentovania na Slovákoch.

Stále ignoruje dobre mienené rady odborníkov a to, že s nimi momentálne

rokuje, vidím len ako snahu zvaliť na nich zodpovednosť za vlastné

pochybenia pri riešení krízy. Vážim si postoj pani Remišovej, ktorá rázne

odmietla obchádzanie európskych pravidiel pri registrácii. Súzvuk Róberta

Fica a Igora Matoviča, ktorí na nej kvôli jej postoju nenechali ani nitku

suchú, hovorí len o tom, že v skutočnosti nejde o ruskú vakcínu ale

naháňanie voličských preferencií.

Dušan Galusek,

riaditeľ inštitútu FunGlass, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

V situácii v akej sa dnes ako krajina nachádzame, by sme nemali opomenúť žiadnu možnosť, ako chrániť zdravie a ľudské životy. V hraničných situáciách pri liečbe ťažkých ochorení sa často používajú neschválené a experimentálne lieky, ale musí sa tak stať vždy s jednoznačným súhlasom pacienta. V prípade ruskej vakcíny som zatiaľ nezaznamenal vážne pochybnosti o jej účinnosti, alebo problémy s vedľajšími účinkami, ktorými by sa zásadne líšila od už schválených vakcín, otázniky ale vo mne vyvoláva prístup ruského výrobcu, ktorý síce deklaruje pripravenosť distribuovať svoju vakcínu v krajinách EÚ, ale zatiaľ ani len nepožiadal o jej schválenie a registráciu.

Aby som to zhrnul: ak by som nemal na výber, ruskou vakcínou by som sa zaočkovať dal, ale mám zato, že mám mať právo sa slobodne rozhodnúť medzi schválenou vakcínou a experimentálnym liekom, ktorým ruská vakcína, v zmysle platných zákonov, stále je.

Ján Baláž,

vesmírny konštruktér, Ústav experimentálnej fyziky SAV

Je to ťažká otázka, človek je akoby “medzi dvoma ohňami”. Na jednej strane je dobré čokoľvek, čo ho môže ochrániť pred vážnou až smrteľnou chorobou, na druhej strane sa vakcína, ktorá neprešla dôkladným testovaním podľa svetovo uznávaných štandardov, javí ako riziková, najmä s ohľadom na nežiaduce vedľajšie účinky, ktoré môžu byť napríklad aj značne oneskorené.

Situácia sa ale vyvíja (a komplikuje) každým dňom, objavujú sa nové mutácie vírusu a s nimi podozrenie, že niektoré vakcíny sú na ne neúčinné, problematické sú vyhliadky, kedy sa k vakcíne, ktorej najviac dôverujem, vôbec dostanem. Takže na jednoduchú hypotetickú otázku “keby bola dostupná” neviem momentálne odpovedať, definitívne rozhodnutie by u mňa padlo až v situácii, keby ju predo mňa niekto rovno postavil, pričom by som až vtedy rozhodoval v kontexte všetkých momentálne dostupných informácii.

Dominika Fričová,

Neuroimunologický ústav SAV

Mnohí slovenskí vedci sa v rôznych diskusiách vyjadrili, že je nesmierne dôležité dať sa očkovať a je jedno akou vakcínou, pokiaľ je daná vakcína k dispozícii a je schválená.

Mne sa zdá ako obrovský paradox, že na jednej strane sa maximálne snažíme získať dôveru ľudí v bezpečnosť vakcinácie a na strane druhej im ponúkame neregistrovanú vakcínu. Je to veľmi tenký ľad.

Predpokladám, že vakcinácia bude ešte nejakú dobu základnou zbraňou v boji proti koronavírusu. Stačí najmenšie pochybenie, ktoré skompromituje túto zbraň a dôveru ľudí sa nám už nepodarí získať späť. Chápem politické a ekonomické dopady takéhoto rozhodovania, ale netreba zabúdať na to, že toto nie je pokrová hra, kde nevidíme karty súperov a spoliehame sa na šťastie. Celá pandémia nám ukazuje, že to najcennejšie, čo máme je zdravie ľudí. Preto by som počkala buď na registráciu vakcíny, alebo na dostupnosť vakcíny, ktorá už registrovaná je.

Iveta Vasková,

dekanka Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE

Nie.

Martin Bačkor,

fyziológ rastlín, Katedra botaniky, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

Nedal by som sa zaočkovať vakcínou, ktorá nebola schválená Európskou agentúrou pre lieky. Bez ohľadu na výrobcu vakcíny a krajinu jej pôvodu. Žiaden človek ako jedinec nemôže realizovať svoje vlastné testovanie vakcín, nemá na to prostriedky a ani možnosti. Preto skôr dôverujem autoritám v tejto oblasti.

Daniel Reitzner,

Fyzikálny ústav SAV

Vakcína Moderny bola vytvorená niekedy v januári minulého roku. Spoločnosť Moderna však venovala veľké úsilie na to, aby zabezpečila a dokázala, že vakcína je ako účinná tak aj bezpečná.

Príbehy ostatných nám prístupných vakcín sú veľmi podobné. Výrobcovia týchto vakcín si dali záležať na tom, aby splnili nároky kladené Európskou liekovou agentúrou. Tieto normy sú vytvorené na ochranu všetkých obyvateľov Európy ľuďmi, ktorí sú v tejto oblasti expertmi a ktorým dôverujem.

Ak vakcína prejde registráciou, mám veľkú mieru istoty, že vakcína bude pre mňa prospešná. Výrobcovia, ktorí sa snažia tento proces obísť, vo mne vyvolávajú pochybnosti o bezpečnosti alebo účinnosti ich vakcíny. Preto by som odmietol akúkoľvek vakcínu, ktorá nebude v Európe registrovaná.

Peter Drotár,

Katedra počítačov a informatiky, FEI TUKE

Nie. Nevidím dôvod, aby v súčasnej situácii, boli niektorí výrobcovia nútení podstúpiť registráciu a iní nie. Takéto snahy vnímam ako populizmus a naháňanie politických bodov.

